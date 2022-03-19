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Гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать более 6,6 тыс. человек, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,війна,евакуація

Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 6623 человека.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка. Также из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать в Запорожье.

Автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9:00 на площади перед городским спорткомплексом. Отправление в Запорожье планируется в 11:00", - говорится в сообщении.

В то же время из Киевской области эвакуировано 1820 человек, а из Луганской области эвакуировано 675 человек.

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В пекле, наверное, перенаселение...
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20.03.2022 10:31 Ответить
 
 