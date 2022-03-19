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Войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы Чернигова, огонь ведется по всей территории города, - мэр Атрошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

В Чернигове российские оккупанты обстреляли городскую больницу, из-за чего прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов.

Об этом во время телемарафона сообщил мэр Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.

В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, в которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофой. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно по всей территории города.

Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено. ...Со Львова или Ивано-Франковска, наверное, ситуация видится по-другому, однако для нас в городе время идет не так", - отметил глава города.

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Топ комментарии
+11
Навіть розбомблений Чернігів виглядає цивілізованіше більшості міст ПаРашки.
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19.03.2022 22:15
+8
твари...убийцы ...варвары...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...
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19.03.2022 22:22
+3
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19.03.2022 22:14
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*** КАЦАПАМ В РОТ А НИ УКРАИНУ , ЗАВАЛИМ ВАТУ ВСЮ НА ХЕР ...
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19.03.2022 22:14 Ответить
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19.03.2022 22:14 Ответить
Навіть розбомблений Чернігів виглядає цивілізованіше більшості міст ПаРашки.
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19.03.2022 22:15 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
2 ч



Брифинги Конашенкова становятся всё душнее и душнее...
Нет того задора с тысячами разгромленных штабов ИГИЛа под Киевом, нет миллиона сбитых самолётов Азова... Даже ВСУ не сдаётся бригадами.
Скучно, Конашенков...
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19.03.2022 22:16 Ответить
твари...убийцы ...варвары...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...
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19.03.2022 22:22 Ответить
Не пора ли уже ударить точкой У по Белгороду?
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19.03.2022 22:27 Ответить
не пішіть нісенітницю
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19.03.2022 22:50 Ответить
Что, руZZких детишек жалко стало? А украинских невинно убитых тебе не жалко? Против подлого и жестокого врага не бывает запрещенных методов ведения войны.
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19.03.2022 23:12 Ответить
Головне ,щоб державі на користь були ці методи.Ви хочете ,щоб від України відвернувся весь цівілізований світ?!Щоб союзники залишили нас.Я вас зрозуміла.Методи,які пропонуєте ви,це методи кацапів-живодерів.Для України методи гопників не притаманні.
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20.03.2022 09:21 Ответить
Ты так говоришь только потому, что никого из твоих детей мордорский орк не расстрелял и не переехал танком. Еще раз говорю: против циничного, подлого и жестокого врага хороши любые методы, если хочешь выжить. На кону существование Украины и украинцев, и если для спасения жизни моего ребенка мне понадобиться убить семью бомбящего их летчика или артиллериста - сделаю это. Что до реакции партнеров - то все это необязательно афишировать.
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20.03.2022 09:58 Ответить
Для порятунку вашої родини достатньо ліквідувать льотчика і артилериста Мені здається краще діять на упередження ,але це нелегка справа.Можете заняться ліквідацією ворогів........А вбивство їх родин і дітей не врятує вашу.На цьому діалог вичерпано.Я вам висловила свою думку.Ви лишайтесь при своїй.
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20.03.2022 13:11 Ответить
Может и пора. Но.. когда армия и полицаи кончатся, то Белгород (и Москва) сами поднимут флаги Украины (я надеюсь). А если их бомбить, то от крови озвереют окончательно. Так что лучше точкой замочить очередного хенарала РФ.
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19.03.2022 22:52 Ответить
Для чого витрачати ракети? Теракт у метро чи в ТРЦ крупного міста рашистів, який проведуть бойовики ІДІЛ, які "відкопають" вибухівку для цього перформансу "в закинутих штольнях Донбасу".
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19.03.2022 23:07 Ответить
про які фашистськи бомбордування у вересні 1943 року йде мова, тобто німці самі себе бомбили, коли советська армія визволяла місто
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19.03.2022 23:27 Ответить
 
 