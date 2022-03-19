Войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы Чернигова, огонь ведется по всей территории города, - мэр Атрошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Чернигове российские оккупанты обстреляли городскую больницу, из-за чего прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов.
Об этом во время телемарафона сообщил мэр Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ.
В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, в которых гибнут десятки мирных жителей, гибнут дети и женщины. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофой. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Огонь ведется неприцельно по всей территории города.
Опорная больница №2 подверглась бомбардировке, прооперированные больные лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено. ...Со Львова или Ивано-Франковска, наверное, ситуация видится по-другому, однако для нас в городе время идет не так", - отметил глава города.
Пожалуйста, подождите...
@_Fashington
·
2 ч
Брифинги Конашенкова становятся всё душнее и душнее...
Нет того задора с тысячами разгромленных штабов ИГИЛа под Киевом, нет миллиона сбитых самолётов Азова... Даже ВСУ не сдаётся бригадами.
Скучно, Конашенков...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...