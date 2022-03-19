Путину не удастся захватить Украину, сколько бы военнослужащих он ни направил, - российский военнопленный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президенту России Владимиру Путину не удастся захватить Украину, сколько бы военнослужащих он ни направил, заявил военнослужащий 34-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Карачаево-Черкесской Республике России, Алексей Железняк, сдавшийся в плен.
"Путин, не объявив войны, бомбит гражданских, больницы, города Украины. Люди России, не смотрите зомбоящик. Украинский народ – храбрый народ. Они даже без оружия будут останавливать эту (русскую. – ИФ) технику. Они сплочены. Сколько бы Путин ни отправлял сюда свои войска, он не захватит эту территорию... Наш главнокомандующий лжец и обманщик всего нашего народа. Он обманул не только нас, но и всю Россию. Сделал просто из нас фашистов", - заявил Железняк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" ", передает Цензор.НЕТ.
Другой пленный военнослужащий Мустафаев Мугсад (34-я отдельная мотострелковая бригада РФ) просит сограждан искать правдивую информацию о происходящем в Украине.
"Как люди сидят в подвалах круглосуточно, как погибают. Я бы не говорил, если бы не видел сам... Нашу агрессию люди запомнят нам во веки... Люди, военные России, снимите, наконец, розовые очки и увидите, что происходит в Украине", - сказал он, извиняясь за то, что "войска РФ принесли горе и разрушение, в один день перечеркнув мирную жизнь украинского народа".
Пожалуйста, подождите...
-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана
-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни
-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!
Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...
Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...
Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!
Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!
Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...
Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
А те, що змусили віддати ядерну зброю саме ординцям - хіба засвідчує. про якість аналізу спецслужбами та політиками Західних країн відмінностей в менталітеті українців ординців?: (запитання - риторичне, бо й досі, на жаль, не уяснили). Так і досі якості аналізу не маєте... і в нинішній ситуації, в своїх танцях на підігнутих задніх перед Пуйлом! Досить- більш не продовжуватиму
Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Це точно....
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Труповозки глубокой ночью в Гомеле: местные врачи говорят, что только от них в Россию уже уехало более 2500 трупов
сволочбюджетників і пустить по колу марширувати... Було вже якогось року, не пам'ятаю в якому.
Недофюрер однако, поэтому на большее фантазии не хватило...