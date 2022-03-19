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СБУ (18668) коллаборационизм (681) НАПК (1161)

НАПК сформировало реестр коллаборантов для СБУ и просит граждан помогать дополнять список

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

напк

Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало для Службы безопасности Украины реестр из 245 человек, которые могут быть предателями Украины, и призывает граждан помочь расширять этот список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба НАПК.

"На время войны Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перенастроило свою работу для того, чтобы работать на единственную цель – уничтожение рашистов на нашей земле. Сейчас НАПК помогает СБУ выявлять коллаборантов.

За время сотрудничества силами наших работников сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России. В список попали: должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию; лица, сотрудничающие с врагом, распространяющие вражескую пропаганду, подрывающие обороноспособность и государственный суверенитет Украины", - сказано в сообщении.

Уточняется, что база данных постоянно пополняется благодаря помощи украинцев.

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"Вы тоже можете присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого вам нужно отправить на защищенный канал коммуникации НАПК информацию о коллаборантах. Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" - "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом по почте [email protected]", – сообщают в агентстве.

Отмечается, что за короткое время, пока работает эта почта, от неравнодушных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах. НАПК ежедневно передает в СБУ обработанную информацию, в том числе полученную от граждан.

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Топ комментарии
+35
Єрмак
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19.03.2022 22:31
+19
А "Миротворец" для чего создан?
Берите оттуда данные и вперёд!!
Ааааа там наши судьи и прокуроры...
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19.03.2022 22:35
+16
Доповідаю -- усі опзж, комуняки, партія регіонів, шарія для початку !.. і нє нада мінє ордєн, я сагласєн на мєдаль !
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19.03.2022 22:40
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ГБР внесли?
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19.03.2022 22:29 Ответить
москалику а може ДБР ? і вносять не органи а посадових осіб
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19.03.2022 22:33 Ответить
Єрмак
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19.03.2022 22:31 Ответить
Портнов, Татаров, Демченко
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20.03.2022 00:04 Ответить
Нарешті я бачу ситуацію, коли чиновники відійшли від інструкції і почали захищати інтереси держави. Слава Україні ! Ми непереможні !
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19.03.2022 22:31 Ответить
ГбР з Укроборонпромом б'ються за лідерство)
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19.03.2022 22:33 Ответить
Список починати знизу чи зверху?
А взагалі то є таке правило - хочеш щось нове впровадити в суспільстві - почни із себе.
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19.03.2022 22:34 Ответить
Снежана Егорова
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19.03.2022 22:35 Ответить
А "Миротворец" для чего создан?
Берите оттуда данные и вперёд!!
Ааааа там наши судьи и прокуроры...
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19.03.2022 22:35 Ответить
Доповідаю -- усі опзж, комуняки, партія регіонів, шарія для початку !.. і нє нада мінє ордєн, я сагласєн на мєдаль !
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19.03.2022 22:40 Ответить
Это конечно хорошо.. только им так наверное нельзя..
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19.03.2022 22:40 Ответить
пыдора богуслаева с мотор сичи белова буряка и пустовара с горловки
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19.03.2022 22:42 Ответить
Ермак.
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19.03.2022 22:42 Ответить
Вже включено.
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19.03.2022 22:57 Ответить
Ермак , Татаров ,Зеленский ,,,
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19.03.2022 22:44 Ответить
Всім відомі ці колобюоранти це опзж ,шайка шарія ,деякі олігархи,частина московських попів ,а ще куди ділись такі персони як:бужанський,шевченко ,дубінський ,новінський,портнов ,піховшик ,червоненко вся ця мерзота була за "русский мир".
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19.03.2022 22:44 Ответить
Єто другоє.
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19.03.2022 22:59 Ответить
Миротворець

І не дякуйте.
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19.03.2022 22:46 Ответить
ОПЗЖ і зажопів внесли і зелених слуг оптом всіх
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19.03.2022 22:49 Ответить
Єрмак, Демченко, Татаров, Портнов.
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19.03.2022 22:49 Ответить
А московитський патріархат у сферу НАЗК входить?
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19.03.2022 22:50 Ответить
Патріархат піде! Тільки треба прізвища конкретні...
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19.03.2022 23:04 Ответить
Всіх попів та монахів за списком.
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19.03.2022 23:22 Ответить
Отєц Євгеній з Мінського масиву.
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19.03.2022 23:53 Ответить
на порталі НАЗК по темі нічого подібного не знайшов.. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/proekty-nazk-na-chas-vijny/
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19.03.2022 22:56 Ответить
НАЗК!!!!
НАЗК!!!! Формує список колаборантів!
Ви там реально довбні всі????
Корупція і колаборанти?
ПЗДЦ
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19.03.2022 22:57 Ответить
Піховшик, чевоненко, альона бандарєнка, вадім рабіновіч, новінський, співак, шуфрич, бойко, волошин, мураєв .... Там їх до чорта. Але вже майже всі напевно втікли, або затаїлися.
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19.03.2022 23:02 Ответить
Блін, люди, читайте коменти. Єрмака вже 10 разів включили. Давайте інші кандидатури!
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19.03.2022 23:02 Ответить
Не забудьте за ДЄРМАКА І ВСЕ ОТОЧЕННЯ ЗЕ
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19.03.2022 23:03 Ответить
Бондаренко Лєна - "великий рот".
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19.03.2022 23:51 Ответить
Невігласи, які досі створюють собі вождів, фаворитів, створюють культи особистостей і їм лижуть. «Інтелігенція», що прислуговує прихвосням. Єрмак і єже с німі - породження подвійних стандартів суспільства. Що робити, якщо деякі політики так стараються переодягатися, що вже зайнялися своїми інтер'єрами, де на стіни вішають портрети Зеленського? І ніхто не помічає в цих тенденціях хід по стопах путіна. Треба рабство і раболєпіє каленим залізом вирізати, щоб знов не повернутися в совок!
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20.03.2022 00:21 Ответить
Забули згадати:
Сухачев з ДБР, Гусєв Ю. В., Забарчук Р. В. та Артюшенко А. А. з Укроборонпрому,
Геращенко з МВС - дрібний диверсант, але дуже активний.
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20.03.2022 01:51 Ответить
А когда марадеров бить будут,еще одна раковая опухоль на теле Украины,суки когда люди пытаются выжить,эти ублюдки наживаются на горе. Слава Украине,Героям слава.
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20.03.2022 03:51 Ответить
Олена Бондаренко, Олександр Вілкул та вся бандпартія опзж
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20.03.2022 09:19 Ответить
А якщо зверненнями українців там опиниться 70% української влади?
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20.03.2022 11:11 Ответить
 
 