Кто сказал, что у нас нет планов против стран НАТО, – российский посол

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в очередной раз отметился скандальными заявлениями.

Российский дипломат дал откровенное интервью телеканалу Face TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В центре разговора был предварительный скандал, вызванный послом – накануне Калабухов заявил, что Босния и Герцеговина имеет право решать, быть членом НАТО или нет, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую ​​возможность и пригрозил повторением событий в Украине.

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил российский дипломат.

В новом интервью посол попытался оправдать свое предварительное заявление.

"Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: Босния и Герцеговина стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, и потому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО", – заявил он.

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Тогда журналист спросил посла, почему Россию "не беспокоят" соседние страны, уже входящие в НАТО. В ответ Калабухов отметился очередным скандальным заявлением.

"Откуда вы знаете, что мы ничего не планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем", - заявил он.

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