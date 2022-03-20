Кто сказал, что у нас нет планов против стран НАТО, – российский посол
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в очередной раз отметился скандальными заявлениями.
Российский дипломат дал откровенное интервью телеканалу Face TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В центре разговора был предварительный скандал, вызванный послом – накануне Калабухов заявил, что Босния и Герцеговина имеет право решать, быть членом НАТО или нет, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую возможность и пригрозил повторением событий в Украине.
"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил российский дипломат.
В новом интервью посол попытался оправдать свое предварительное заявление.
"Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: Босния и Герцеговина стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, и потому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО", – заявил он.
Тогда журналист спросил посла, почему Россию "не беспокоят" соседние страны, уже входящие в НАТО. В ответ Калабухов отметился очередным скандальным заявлением.
"Откуда вы знаете, что мы ничего не планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
а НАТА хай рєпу чухає
Это модный певец рэпа!
Тому, що "армія" Боснії одна з най слабкіших армій СВІТУ!
Вони вже довизначалися....
Валер'янки йому накапайте.
З усим погоджуюся.
Перелякатися - перелякалися. Ото і заявочки одне поперед іншого роблять. До багатьох (ще не до всіх) доходити саме почало.
Заколисували себе, придурки, своїм самообманом і нас слухати не хотіли.
Але на заході саме такий менталітет.
Пусти свиню в огород!
Мер Іркутського району РФ випадково видав дві "військові таємниці"
Мер написав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.
Також він повідомив, що лютому 2021 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.
"Таким чином, зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України". І підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення до України були цілеспрямованими, заздалегідь підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України"
Що вони прийдуть, здохнуть і будуть валятись вдоль дорог? і воняти?
Що вони своїми трупами завоняють Боснію? Цим він їх налякав?
Тому недивно, що вони навіть на Балканах галас наводять.
А я не здивують якщо ватні серби через рік-другий почнуть приєднувати республіку Српску під лозунгами притисків етнічних сербів.
А паРашу поддерживают, потому что паРаша во время СССР их поддерживала и сейчас типа соперничает с НАТО - заклятым врагом Сербии.
- Боснийцы, не вступайте в НАТО, а то будет как в Украине!
- Это как?
- Ну, мы на вас нападем и вы отвешаете нам пи*дюлей без всякого НАТО! Зачем тогда в него вступать?
- Если кто вступит в НАТО, то будет, как вчера!
Послы испугались. Спрашивают:
- А что вчера было?
- Да вчера послали на.уй и вступили...
поэтому и грузин задирают. шо типа звиздюлина прилетела с двух фронтов