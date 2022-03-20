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Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Жители Мариуполя, бежавшие от обстрелов российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!"

Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, для того чтобы спасти граждан нужен зеленый коридор от российских оккупантов.

"Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создают гуманитарный кризис, чтобы заставить людей сотрудничать, - Генштаб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
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20.03.2022 00:08
+17
Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
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20.03.2022 00:13
+12
І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
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20.03.2022 01:46
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Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
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20.03.2022 00:08 Ответить
Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
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20.03.2022 00:13 Ответить
Якже людям допомогти, влада..!
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20.03.2022 00:29 Ответить
жесть... хотя чего ожидать от потомков нквд
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20.03.2022 00:37 Ответить
Жах..
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20.03.2022 00:45 Ответить
Люди добрі, чи може хтось пояснити, як формується Рада Безпеки ООН і які її реальні функції. І чого звідти така проблема поперти Срашку і оголосити її державою-терористлм, а її керівництво військовими злочинцями. Ну уже і єжу видно і понятно, що ті роки перейшли уже всі правила і принципи, які декларує ООН. Ну реально, якщо хтось із фундаторів ООН прагне зберегти обличчя організації, то може хоч якось піднімати питання і озвучувати алгоритми, щоб витурити Кацапстан звідти.
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20.03.2022 01:44 Ответить
а китай яку зараз позицію озвучує або індія? А вони так само постійні члени. Одні підтримують рашку, а інші в них купують нафту...
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20.03.2022 09:53 Ответить
І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
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20.03.2022 01:46 Ответить
Было же всем известно, что Мариуполь будет одной из первых целей. А с юга эта шушера прокатилась с ветерком. Ни тебе укрепрайонов, ни минирования, ни-че-го-шень-ки... Если это не слив, то что? И прям хочется спросить некоторых, которые от всех что-то требуют и претензии выказывают (хотя я их очень понимаю и сочувствую даже, но в разы больше - людям, которые частично и по их милости сейчас страдают) - а вы каким местом думали?? Ваши спикеры несли пургу непрерывно, когда вам все уши прожужжали - будет война. А вы признаков войны не видели, хотели в глаза дупенфюеру заглянуть и дороги строили, чтобы мокшанские бронетазики быстрее перемещались.
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20.03.2022 02:34 Ответить
Та же херня... Слишком легко уничтожили Мариуполь - самый защищенный город Украины. От Херсона до Мариуполя всё ушло за вторую-третью неделю войны. По Крымскому перешейку не ударили, по крымскому мосту не ударили. Почему?
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20.03.2022 02:58 Ответить
Таке враження, шо наш зелений говнокомандуючий вже злив Маріуполь ***** і віддав сухопутний коридор на Крим
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20.03.2022 06:32 Ответить
Може це Ахмєту і сєпарам маріупольським такий прівьет від Зєлі ?
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20.03.2022 07:12 Ответить
Без еды человек может прожить ...
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20.03.2022 07:53 Ответить
Так живи, особенно. если тебе около годика!
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20.03.2022 09:04 Ответить
Где вы, молящиеся от души и сердца! Помолитесь хотя бы за нормальную погоду в северном Приазоввье для этого времени! Температура до минус 10 с ветрюганом до 10

м
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20.03.2022 09:09 Ответить
Такого не помню лет 30! А это же дети. женщины, да и мужчи
ны тоже! И не пьют они горячий чай и какао с молоком. *****! Ненавижу!















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20.03.2022 09:13 Ответить
 
 