Убежавшие из города на окраины мариупольцы умирают от голода, - глава ОВА Кириленко
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Жители Мариуполя, бежавшие от обстрелов российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!"
Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, для того чтобы спасти граждан нужен зеленый коридор от российских оккупантов.
"Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – подытожил он.
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ны тоже! И не пьют они горячий чай и какао с молоком. *****! Ненавижу!