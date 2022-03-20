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Противник существенно уменьшил присутствие в нашем небе, поэтому "план утилизации воздушных рашистов не выполнен" - сбито всего 3 вертолета, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,знищення

В субботу, 19 марта, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета русских фашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Итак, дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!

Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные Силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских Героев, но и действенной помощи – современные системы ПВО и истребители.

В настоящее время Воздушные Силы успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках.

Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни, - Данилов
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Топ комментарии
+25
Ничего, не расстраивайтесь. Завтра досбиваете сколько надо.
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20.03.2022 00:26
+25
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20.03.2022 00:39
+23
После жесткого ракетного удара по казарме десантников из 79-ки, я бы так смищняво не шутил. Фюрер ещё попьёт нашей кровушки и надо быть готовым, а не на приколе и в розовых очках уже "побеждать"
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20.03.2022 00:29
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Ничего, не расстраивайтесь. Завтра досбиваете сколько надо.
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20.03.2022 00:26 Ответить
І бо н х літати бо вб'є !
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20.03.2022 00:26 Ответить
Затишшя перед бурею, техніки й м'яса у них вистачає, поки є можливість треба насичувати місцевість пзрк
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20.03.2022 00:27 Ответить
М'ясо на літаках літати не вміє.
Для цього п'ять років вчитися треба.
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20.03.2022 00:56 Ответить
Чому ви впевнені, що м'яса, яке вміє літати більше не залишилось?
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20.03.2022 02:10 Ответить
Мясо, которое умеет летать, ссытся садиться за штурвал. Именно потому, что знает про шансы вернуться назад. Ну и про то, что что парашюты почему-то каждый раз оказываются неправильно сложенными. Это не добавляет оптимизма и желания летать.
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20.03.2022 02:15 Ответить
Тому, що це м'ясо, працюючи у цивільній авіації, завжди дуже легко знаходить роботу за кордоном та емігрувало.
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20.03.2022 09:35 Ответить
Військове м'ясо, на навчання якого витрачено млни дол, може легко імігрувати? Не думаю.
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20.03.2022 09:48 Ответить
Чорнобаївку всім оркам "********" пальоти)
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20.03.2022 00:27 Ответить
После жесткого ракетного удара по казарме десантников из 79-ки, я бы так смищняво не шутил. Фюрер ещё попьёт нашей кровушки и надо быть готовым, а не на приколе и в розовых очках уже "побеждать"
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20.03.2022 00:29 Ответить
То вже друге питання. Куча хат, квартир пустих, а нашу еліту зсу в казармах тримають
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20.03.2022 00:31 Ответить
Так, це очевидна помилка керівництва: знаючи про ракетні та авіаудари не роззосередили наші війська.
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20.03.2022 01:55 Ответить
Так ще й (учора), у Делятині під Івано-Франківськом, великий збройний склад профукали!
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20.03.2022 02:51 Ответить
Нічого, там гусак-камікадзе сьогодні допоміг - новенький кацапський винищувач у плавнях залишився...
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20.03.2022 00:32 Ответить
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20.03.2022 00:39 Ответить
***** шастать.
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20.03.2022 00:44 Ответить
Ледь не весь генштаб уже загинув у цій спецоперації. Мабуть у ставці фюрера невдах не жалують
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20.03.2022 02:17 Ответить
Відповідального за загибель військових під уламками віддати під трибунал.
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20.03.2022 00:39 Ответить
План по знищенню ворожої авіації,ні в якому разі не знижувати.А про їхню гіперзвукову ракету,це не вся правда.Зафіксована Пентагоном скорість 3200км .год.Це ще до гіпер звука дужа далеко,але вона в 2 рази перевищує скорість калібру і іскандера.В *****-фюрера їх всього з три десятки.Виготовлення такої ракети при нормальній поставці комплектуючих 1-3шт. в рік.А комплектуючі всі знають після санкцій,жопа.А з конробандних,вона може полетіти і в зворотньому напрямку.
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20.03.2022 00:42 Ответить
Жопа там якісна. Поки що кацапам є що їсти, але це не надовго. Та їх це турбувати не має, бо ***** сказав, що ті санкції їм дуже корисні.

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20.03.2022 01:01 Ответить
Швидкість а не скорість
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20.03.2022 06:32 Ответить
Самому вухо порізало, хотів відписати )) , випередили ))
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20.03.2022 09:51 Ответить
Чекають на допомогу гастелло і маресьєва)
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20.03.2022 00:42 Ответить
Ще Чкалов був, нє?
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20.03.2022 00:57 Ответить
-3 вертольоти - це добре, але швидкість демілітаризації російських літаків варто тримати.
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20.03.2022 02:08 Ответить
5 самолетов осталось до юбилея...
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20.03.2022 08:04 Ответить
Тут красівоє )) https://www.facebook.com/100074182336008/posts/151058280710249/?d=n
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20.03.2022 09:47 Ответить
Чому у офіційному фейсбуці КПС сидить тупорилий зелобот?
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20.03.2022 11:22 Ответить
 
 