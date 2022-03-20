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На Южном направлении восстановлен передний край обороны, враг проводит перегруппировку, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,окупант,техніка,знищена

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о ситуации на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений", - отмечается в сообщении.

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І що че означає- відновлено передній край оборони? Новина про параша-фашистів чи про наших Захисників?
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20.03.2022 02:16 Ответить
Это означает, что там вообще было поле. Никто не прикрывал юг Украины вообще. А сейчас кое где уже есть наши войска. Войск не хватает это очевидно, а добровольцев до сих пор держат в тюрьмах.
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20.03.2022 02:42 Ответить
Света, не *****, сиди у себя за бугром молча
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20.03.2022 09:38 Ответить
Светочка возьми в ротик Чупа-Чупс и чмокай его. Не неси тупую пургу.
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20.03.2022 09:46 Ответить
ось вам демілітарізація до збройних сил Австрії:

особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.
Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)
БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)
Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)
Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV
Винищувачі: 15
Транспортники: 3
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20.03.2022 03:00 Ответить
А чому ж тоді найвеличніший, кандидат на нобелівську премію миру тримається за них як воша за кожуха?
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20.03.2022 06:41 Ответить
Корпоративные обязательства
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20.03.2022 07:07 Ответить
 
 