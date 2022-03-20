На Южном направлении восстановлен передний край обороны, враг проводит перегруппировку, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о ситуации на Южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений", - отмечается в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.
Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)
БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)
Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)
Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV
Винищувачі: 15
Транспортники: 3