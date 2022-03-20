На Южном направлении восстановлен передний край обороны, враг проводит перегруппировку, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о ситуации на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений", - отмечается в сообщении.

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