В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о провале в создании так называемой "Херсонской народной республики".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В информации отмечается: "Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно- показательной "картинки"".
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- подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;
- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;
- подполковник (скорее всего) Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.
Также стало известно, что Илья Пяткин был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Той же медалью «За отвагу» в 2013 году был награждён и его коллега, Михаил Родионов.
Информации о погибших на войне с Украиной с каждым днём становится всё больше.
У нас есть какие-то журналисты, которые составляют базы потерь российской армии?
всё.
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Не можем повторить!
А ларчик просто відкривається: коли ти зробив дисертацію, основану на рашинських імперських джерелах, то визнавати свої роботи помилковими хто наважиться? Білінського звинувачують у висмикуванні окремих звісток чи споминів із загального контексту. але він, як будь-який розслідувач, ріже брехливо скроєне рядно імперської історії на кусочки, а потім звіряє ці кусочки із кусочками, поданими чужеземними літописьцями, істориками, дипломатами. Багато арабських джерел, татарських використовує. Що смішно: ці джерела перекладені російською. Хто сумнівається, що не знає мов - іди в бібліотеку і перевіряй. Ще ні один історик не закинув йому фальсифікацію фактів. Йому закидають неправильне трактування(!?) і відсутність спеціальної освіти.
До речі: із появою інтернету моя цікавість історією перш за все України, українців, мого роду-племені отримала значно ширші можливості. І коли материне призвіще я знаходив в історії Полонської-Василенко, то вже батькове призвіще знаходив в інеті в листі малих литовських князів до Великого Князя Острожського.
НИКОГДА от слова НИКОГДА нельзя доверять рашистам и азиатам. Обман и удар со спины это у них приравнивается к доблести, а понятие "офицерской чести" - мыльная бульбашка для кинофильмов.
И ещё на этот по той же причине - https://www.youtube.com/channel/UCs6SE-ddS0myorl30Iox_aw
Подключайтесь, не ленитесь, банить таких г.ан.донов это очень важно, особенно в такое время
выиграть информ фронт = меньше реальных потерь!
Канал стремоусова
Хочется, чтобы СБУ тщательно искала, находила и мониторила всех коллаборантов, таких надо держать подальше от политики, любая политическая работа в интересах стран-врагов (россия, белоруссия, китай) - в тюрьму.
Как можно работать в интересах страны, которая напала на твою страну - уму непостижимо.