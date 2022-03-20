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В России наказали виновных в провале создания "Херсонской народной республики", нет даже "условно-показательной картинки", - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о провале в создании так называемой "Херсонской народной республики".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно- показательной "картинки"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК сформировало реестр коллаборантов для СБУ и просит граждан помогать дополнять список

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
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20.03.2022 01:50
+50
Вы понимаете весь масштаб *******? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство. (с)
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20.03.2022 01:54
+48
Нам дуже пощастило, що зараз у бритів такий прем'єр
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20.03.2022 02:16
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Не ХНР, а ХЕР в задницу путлера !!!
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20.03.2022 01:48 Ответить
ХНР... Боже, який маразм.
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20.03.2022 01:48 Ответить
Х...й На Рот?
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20.03.2022 01:55 Ответить
Треба міняти сталь, ато криза жанру. Не херсонська народна республіка, а наприклад херсонська ембіцильна республіка. Який би лозунг був для пропаганди: "Мы все за ХЕР!"
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20.03.2022 01:49 Ответить
Або "Хєрсонская Єдінароzzкая Рєспубліка"
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20.03.2022 07:20 Ответить
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20.03.2022 01:50 Ответить
Нам дуже пощастило, що зараз у бритів такий прем'єр
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20.03.2022 02:16 Ответить
Ото ж бо. Жодних договорів з русофашистами і терористами укладено бути не може. Не потрібно відгодовувати звіра, щоб той потім нас з'їв
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20.03.2022 09:34 Ответить
А взагалі на цю тему є правильне українське прислів'я : "Дурний піп, дурна його молитва".
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20.03.2022 01:51 Ответить
Вчера во Владимире простились со старшими офицерами СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими на войне с Украиной. На данный момент о них известно следующее:

- подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;
- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;
- подполковник (скорее всего) Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.

Также стало известно, что Илья Пяткин был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Той же медалью «За отвагу» в 2013 году был награждён и его коллега, Михаил Родионов.
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20.03.2022 01:51 Ответить
То є добре, що їх нагородили медальками... посмертно
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20.03.2022 04:04 Ответить
В группе ВДВ "ВКонтакте" только за сегодня - 7 новых некрологов.

Информации о погибших на войне с Украиной с каждым днём становится всё больше.

У нас есть какие-то журналисты, которые составляют базы потерь российской армии?
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20.03.2022 01:53 Ответить
Вы понимаете весь масштаб *******? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство. (с)
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20.03.2022 01:54 Ответить
Да,уж. Як прийде,так прийде...,мохнатенький п'єсець
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20.03.2022 02:01 Ответить
Вся суть заниженої статистики щоб не спричинити масового залучення свіжого м'яса. Тепер це зруйновано
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20.03.2022 09:42 Ответить
эти ****** могли только в фонтанах купаться да гражданских лупить.
всё.
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20.03.2022 02:06 Ответить
Хорошая новость....уничтожено более 200 только владимирских мусоров Татарчат больше не будут насильничать.
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20.03.2022 02:09 Ответить
Вы полагаете, будет писдес?
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20.03.2022 06:42 Ответить
В нам уся зона контакту суцільний наглядний посібник:-А,ти до нашого садка неходи...
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20.03.2022 02:04 Ответить
Ой немає...Й,немогло бути. Недоумки зайвохромосомні...
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20.03.2022 02:00 Ответить
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20.03.2022 02:10 Ответить
Би́тва на реке́ Ка́лке - сражение между объединённым русько-половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221-1224 годов. Сражение происходило на реке Калке, на территории современной Донецкой области Украины. Сначала были разбиты половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 1223 года сражение закончилось полной победой монголов. В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр и простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств
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Не можем повторить!
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20.03.2022 02:11 Ответить
це абсолютно рашинська імперська версія історії.
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20.03.2022 07:01 Ответить
Википедийная За першою освітою є викладачем історичних дисциплін
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20.03.2022 10:20 Ответить
Допустимо, хоча в українській вікіпедії опис подій ідентичний. Можете поділитися посиланнями на кращі офіційні джерела інформації?
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20.03.2022 10:34 Ответить
вікіпедію пишуть читачі. Я користуюся непопулярними в історичних колах працями Володимира Білінського. І хоча у Білінського є цитування різних авторів, історики замість перевіряти його твердження, просто ігнорують, бо він не є професійним істориком.
А ларчик просто відкривається: коли ти зробив дисертацію, основану на рашинських імперських джерелах, то визнавати свої роботи помилковими хто наважиться? Білінського звинувачують у висмикуванні окремих звісток чи споминів із загального контексту. але він, як будь-який розслідувач, ріже брехливо скроєне рядно імперської історії на кусочки, а потім звіряє ці кусочки із кусочками, поданими чужеземними літописьцями, істориками, дипломатами. Багато арабських джерел, татарських використовує. Що смішно: ці джерела перекладені російською. Хто сумнівається, що не знає мов - іди в бібліотеку і перевіряй. Ще ні один історик не закинув йому фальсифікацію фактів. Йому закидають неправильне трактування(!?) і відсутність спеціальної освіти.
До речі: із появою інтернету моя цікавість історією перш за все України, українців, мого роду-племені отримала значно ширші можливості. І коли материне призвіще я знаходив в історії Полонської-Василенко, то вже батькове призвіще знаходив в інеті в листі малих литовських князів до Великого Князя Острожського.
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20.03.2022 12:19 Ответить
Ну так эти князья и оказались полными кретинами, поведясь на "договоры", на которых их повязали, положили на этих наивных кретинов помосты и орда на их телах устроила пиршество.
НИКОГДА от слова НИКОГДА нельзя доверять рашистам и азиатам. Обман и удар со спины это у них приравнивается к доблести, а понятие "офицерской чести" - мыльная бульбашка для кинофильмов.
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20.03.2022 10:09 Ответить
Минск-0?
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20.03.2022 10:21 Ответить
ХерНР
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20.03.2022 02:23 Ответить
Если кому интересно, один из коллаборантов - журналист Кирилл Стремоусов, ютуб-канал Журналисты Стремоусова - https://www.youtube.com/channel/UCzre6tpDG6Z6L6EL8vuVznA - пожаловаться на пропаганду терроризма!

И ещё на этот по той же причине - https://www.youtube.com/channel/UCs6SE-ddS0myorl30Iox_aw
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20.03.2022 02:48 Ответить
Отправил жалобу
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20.03.2022 06:52 Ответить
Я написал в жалобе, что пропагандирует войну против Украины!
Подключайтесь, не ленитесь, банить таких г.ан.донов это очень важно, особенно в такое время
выиграть информ фронт = меньше реальных потерь!
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20.03.2022 04:55 Ответить
Колаборанти звісно є, але їх ми подолаємо. Зрадникам не місце в Україні.
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20.03.2022 05:03 Ответить
З такою назвою республіки нічого не вийде. Хто захоче жити та процвітати в ХНР.
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20.03.2022 06:09 Ответить
На росії - правильно писати
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20.03.2022 08:02 Ответить
Для впевності в "одобрямс"ХеНеРи, треба було привезти с собою морячка з Криму,пам*ятаете напевно,як він радів зеленим чоловічкам. Якщо живий,звичайно.....
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20.03.2022 08:11 Ответить
Морячок вже давно здох.Не витримав "радості".Подробиць просто не запамятав.Якась давня хвороба,відсутність лікарів і довга черга на прийом до фахівця.Щось таке.
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20.03.2022 09:14 Ответить
https://ok.ru/video/3897882118900
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20.03.2022 08:17 Ответить
З назвою, зрозуміло, що щось зовсім не те... ХНР тобто - Х*р На Рило??? Дійсно, хто ж там жити бажатиме....
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20.03.2022 09:39 Ответить
Да уж, ОПЗЖ в Херсоне зря свой хлеб жрали, теперь ФСБ перестанет им приплачивать.
Хочется, чтобы СБУ тщательно искала, находила и мониторила всех коллаборантов, таких надо держать подальше от политики, любая политическая работа в интересах стран-врагов (россия, белоруссия, китай) - в тюрьму.
Как можно работать в интересах страны, которая напала на твою страну - уму непостижимо.
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20.03.2022 10:20 Ответить
 
 