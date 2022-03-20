Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно решению СНБО в Украине на время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении ночью 20 марта.

Так, по словам президента, СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".

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