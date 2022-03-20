Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно решению СНБО в Украине на время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении ночью 20 марта.
Так, по словам президента, СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
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«ПРИЗУПИНИТИ будь-яку діяльність низки політичних партій НА ЧАС воєнного стану»….
То есть после войны или через месяц-два вся эта шобла вернётся в страну и будет дальше «работать» и гадить Украине !
В чем прикол ???????😡
Этих мразей судить надо , а не делать для них официальные каникулы на время войны !!!
Люди то остались. Пакости делают именно они!
Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовлення можна лишити лише Інтера, Плюсів , України і ICTV, які роблять спільний марафон.
Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.
Це незаконно і несправедливо.
Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів. Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.
Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за русскій мір.
Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.
Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.
Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.
Що за ігри в свободу слова з ворогами?
Те, що вони несуть - це ж не свобода слова, це ворожа воєнна пропаганда.
Про НАТО, то пусть открыто скажут власти. Я как бы не против. Пусть скажут - мы отказываемся от НАТО потому что иначе не будет Украины. Но они этого не делают - они рассказывают про перемогы, а параллельно про плохое НАТО. Нет честности и прозрачности.
Так що воно - повне 73/43%-не зебільне брехло!
В спам його! Брехуна спамити - дозволяють правила форуму!
впрочем всю эту 5 колону нужно было не распускать и отпускать, а задержать и допросить