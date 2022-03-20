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Украина не пойдет на компромисс в обмен на независимость и целостность, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

андрій,єрмак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в обмен на независимость, целостность и суверенитет Украинского государства.

Об этом он сказал телеканалу MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украину".

"Это недопустимо и невозможно", – резко отметил Ермак во время интервью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должны вместе принудить Путина к миру – Порошенко призвал союзников к решимости

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+73
Знову ця гнида.
Всі ж помітили, допоки воно мовчало і нікуди не сунулось, все було добре.
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20.03.2022 07:44
+43
Якого хєра ця гнида Дєрьмаковська своє піддувало відчиняє? Чого ще не в кацапії?
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20.03.2022 07:47
+39
НЕ МОЖЛИВО ДОМОВИТИСЬ З ТИМ ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИВАТИ-ГОЛДА МЕІР...
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20.03.2022 07:41
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УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ-НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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20.03.2022 07:38 Ответить
НЕ МОЖЛИВО ДОМОВИТИСЬ З ТИМ ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИВАТИ-ГОЛДА МЕІР...
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20.03.2022 07:41 Ответить
Лично мне его мнение не интересно
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20.03.2022 14:05 Ответить
Та хто ж вам, малоросам, повірить...
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20.03.2022 07:41 Ответить
Вiн не малорос, вiн великоzyd. Продаст всех с потрохами . Обычный гешефт , ничего личного.
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20.03.2022 07:52 Ответить
Знову ця гнида.
Всі ж помітили, допоки воно мовчало і нікуди не сунулось, все було добре.
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20.03.2022 07:44 Ответить
Це ти про плєшивого бункерного карлика?
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20.03.2022 08:09 Ответить
про дерьмака
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20.03.2022 08:29 Ответить
Ні, про одного хрипатого карліка і його подєльніків! Цей теж із бункєра майже не вилазить! Тепло йому там уу маєчці!
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20.03.2022 09:18 Ответить
я думаю,что ВСУ прекрасно знают Ермака и никто его не посвящает в дела на фронте
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20.03.2022 10:46 Ответить
А стосовно оборонних союзів і так званих "демілітаризації і денацифікації" піде?
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20.03.2022 07:44 Ответить
Эрмак з люсьою не порадився . Дивно .
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20.03.2022 07:46 Ответить
уточнюю.з адвокатом путіна арестовичем не погодив....
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20.03.2022 08:01 Ответить
Якого хєра ця гнида Дєрьмаковська своє піддувало відчиняє? Чого ще не в кацапії?
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20.03.2022 07:47 Ответить
Чого ще не дає зізнавльні свідчення в СБУ? І всю свою агентурну мережу хай зливає, якщо "секретні тюрми СБУ" ще працюють, а не розвалені кварталом...
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20.03.2022 08:23 Ответить
Так у сбу така сама гнида.. може й гірша.
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20.03.2022 09:19 Ответить
можна посилання на новину?
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20.03.2022 07:50 Ответить
Це не новинка, це базiкання
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20.03.2022 07:57 Ответить
Без компа зараз мені важко дати посилання на першоджерело.
Телеграм Березовця.
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20.03.2022 08:01 Ответить

Ви б ще на напис на паркані послалися.
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20.03.2022 08:04 Ответить
У тебе , мабуть є значний досвід у використанні парканів.
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20.03.2022 08:14 Ответить
З тебе мольфар- як з лайна сокира чи з Березовця джерело інформації.
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20.03.2022 08:20 Ответить
спеціаліст по написах на парканах і в громадських туалетах Укразалзниці сірожалещ, це його хоббі, йому платить УЗ
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20.03.2022 10:28 Ответить
Якщо тобі справді важливе першоджерело,й не гальмо,можеш самостійно знайти.
Переклади на турецьку "Ібрагім Калин",зайди на турецькі ресурси зі вчорашньою новиною,й переконаєшся.
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20.03.2022 08:24 Ответить
вылезло
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20.03.2022 07:48 Ответить
Ти хто такий, щоб стретегію держави визначати? Займись туалетним папером в ОП. Не у всіх вбиральнях є.
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20.03.2022 07:48 Ответить
ЗРК Patriot PAC-3ЗРК Patriot PAC-3 їдуть до Словаччини

і якщо все буде добре С-300 їдуть до нас
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20.03.2022 07:49 Ответить
Тихенько, хай ворогам сюрприз буде
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20.03.2022 07:54 Ответить
Вылезь на гору и закричи в рупор об ЭТОМ .
*** ничему война не учит
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20.03.2022 07:58 Ответить
по твоему в кремле разведка об этом даже недогадываются? а помойму они знают даже точное колличество.
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20.03.2022 08:28 Ответить
Вот из-за таких как ты теперь точно знают.
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20.03.2022 08:30 Ответить
этой инфой забиты все соцсети, а ты только узнал? отсталый от жизни
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20.03.2022 08:32 Ответить
об этом давно говорили, вот новости почитай https://nv.ua/world/geopolitics/istrebiteli-i-zrk-s-300-gotova-peredat-ukraine-slovakiya-novosti-ukrainy-50226460.html
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20.03.2022 08:40 Ответить
Эта новость на Цензоре была три дня назад . А вчера Словакия сообщила о невозможности передачи Украине С300. Перелистай вчерашнюю ленту новостей.
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20.03.2022 08:49 Ответить
как они обманули США и Украину? учись фильтровать дезу
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20.03.2022 08:59 Ответить
С польскими мигами тоже деза?
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20.03.2022 12:23 Ответить
де закон про окупацію потребує змін і уточнень, хто що повинен робити і за що відповідає
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20.03.2022 07:51 Ответить
Побачили, яку хвилю невдоволення підняли- назад відкотились. Вкидами своїми суспільство перевіряють, куди зайти можна. Чому в нас нема одного якогось прессекретаря, який буде подавать інформацію. Якийсь натовп радників, які мелють кожен, що вважає за потрібне. Балаган якийсь.
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20.03.2022 07:52 Ответить
абсолютно вірно ! в цьому весь єрмак і "сотоварищи" вискочив один,ляпнув,сховався,а другі за кулісами споглядають за реакцією "нацистів". А тут куліси горять.
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20.03.2022 10:49 Ответить
Времени побриться нет, а время для поддержания эффекта дневной небритости - есть)
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20.03.2022 07:56 Ответить
ермаку нет доверия
когда у тебя родня в стране окуппанта да еще в чине где то в гру
ужас
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20.03.2022 07:58 Ответить
Знову ця гієна дєрьмак вилізла з нори ! Слідом ще коля тішєнко приповзе .., суки продажні ...
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20.03.2022 07:59 Ответить
Я на 100% впевнений, що саме рашистський колаборант - дерьмак переконав зе, ніхера не робити для мобілізації країни, коли розвідка доповіла верховному головнокомандувачу, що рашисти готуються до вторгнення.
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20.03.2022 08:00 Ответить
А я от на 1000000% впевнений, що сам " головнокоМАНДУвач" в курсі! А єрмаки просто громовідвід...
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20.03.2022 09:22 Ответить
ОП - Memento mori !
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20.03.2022 08:02 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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20.03.2022 08:02 Ответить
Ні, твій президент--пуйло. артемій, пливи за мордорським кораблем!
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20.03.2022 08:22 Ответить
"До війни Офіс президента міг лише мріяти про можливість перенести виборів до ВРУ, адже "Слуга народу" мала всі шанси потрапити в опозицію і це в перспективі могло нашкодити Володимиру Олександровичу на президентських виборах в 2024 році.

А за останні два тижні ситуація змінилася на 180 градусів.

Цікаво, що серед депутатів монобільшості вже циркулюють обговорення про те, що як тільки перемога буде за нами - потрібно буде чим швидше провести перевибори президента, Верховної Ради та на місцях. Тобто одним махом обнулитися.

"Ні в кого вже немає сумнівів, що Зеленський наступний президент. Раду ми або знову в монобільшість, або зробимо коаліцію, наприклад з "Майбахом". А в регіонах - мери самі стоятимуть у чергу, аби записатися в команду президента."

Роман Кравець
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20.03.2022 08:33 Ответить
десь там є Роман Кравець, права рука вовка з ОАСК, це не з тих. А ось дострокові вибори, то цікова. Не вже всі зелені підуть, чи вже будуть битися за місце під сонцем між собою. А по якому округу піде зелений боров з колею котлеткою. У м.Києві ? Меня терзают смутние сомненья про такі піруети. Новий около майдан вже не пройде. СН зараз себе ведуть так само як хвойди фірташа.
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20.03.2022 10:56 Ответить
Роман Шрайк
"напоминаю забывчивым. в своем часовом выступлении, предшествовавшем вторжению, путин четко обрисовал свое единственное требование:



УКРАИНА НЕ ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ.



вся остальная невыполнимая *****, которая вбрасывается в информационное пространство - просто мусор, дымовая завеса.



и любая грызня на эту тему, хоть в попытке вообразить выполнение этой *****, хоть в попытке грозить карами небесными за ее выполнение, одинаково деструктивна.



наша армия и наша дипломатия успешно справляются с защитой страны и ее интересов.



а с мусором можно ознакомиться, но потом сразу же выбросить в урну и забыть.



спасибо за внимание."
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20.03.2022 08:02 Ответить
Я свій мораторій на критику влади зберігаю.
ьббНавіть лайкаю більшість постів Кулеби, Резнікова чи Данілова, бо говорять правильні речі, в першу чергу, для зовнішньої аудиторії.
Але заткніть пельку арестовічу.

Ббб Уйміть його, бо здається в цього нарциса конкретно поїхав дах 😡
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20.03.2022 08:03 Ответить
Дермака відправити разом з російским кораблем. І чим скоріше-тим КРАЩЕ !!!
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20.03.2022 08:16 Ответить
Ти шо? В нього криша сам найкращий і найвеличніший, а також зв" язки в оточенні самого Пуйла.
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20.03.2022 16:10 Ответить
Значить щось вже зібралися підписувати...
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20.03.2022 08:17 Ответить
А чому не піде ? Незалежність , цілістність , суверенітет ? Це можливе тільки з Кримом та Донбасом . Інакше ці поняття втрачають сенс . Хіба не за це бореться Україна ? Та тільки справа в тому , що ці незалежність , цілістність та суверенітет Україні ніхто запропоновувати не збирається .
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20.03.2022 08:31 Ответить
Так это пятая колонна. После победы над рашизмом еще с ними нужно разобраться.
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20.03.2022 08:39 Ответить
Кого цікавить думка агента козирь?Накуй його цитувати?
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20.03.2022 08:40 Ответить
Говно всплывает. Ленка-скумбрия была, Елдак отметился, кто следующий? Ждём Арахама и Колю -котлету со своими высерами. Шото зелёная плесень затевает. Следим за руками
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20.03.2022 08:48 Ответить
Так называемая "зеленая плесень" воюет в Мариуполе, под Харьковом, Киевом, Николаевом и во многих других горячих точках. Тем временем диванные эксперты сидят в тепленьких квартирах и говно льют ведрами на Цензоре. А еще пытаются советы давать. Да вы приедьте посмотрите хотя бы на войну что тут твориться. Я уже не призываю воевать. Потому что толку от вас все равно не будет. Все что вы можете это высеры писать.
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20.03.2022 08:59 Ответить
Так це дєрьмак і зєля воюють ? Може коля котлєта воює? В Ужгороді за гуманітарку хіба...
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20.03.2022 09:25 Ответить
С чего это Вы так защищаете Елдака? Все, кого я назвала и близко не было в горячих районах. И да. Зелёная плесень сделала и делает всё, чтоб мы проиграли в этой войне. Можете возмущаться на моё высказывание и дальше, но факт есть факт
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20.03.2022 11:27 Ответить
Березовець-"


Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил о требованиях Путина к Зеленскому.

«Во-первых, это нейтралитет Украины , то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет «денацификацией».

В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Но пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано», - подчеркнул Калын.

В то же время в Турции констатируют: два последних требования России - отказ Украины от оккупированного Крыма и признание «независимости» ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей - неприемлемы ни для Украины, ни для цивилизованного мира.

«Два самых сложных вопроса, которые стоят перед нами - это пункты 5 и 6, вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы для Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.



"
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20.03.2022 08:58 Ответить




Neuroidentigraf



Не дає спокою думка. Які такі корисні, для України, домовленості буде виконувати московитська сторона, якщо вони публічно відмовились виконувати рішення міжнародних судів та чхати хотіли на всі домовленності майже зі всіма в світі
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20.03.2022 08:59 Ответить
Нахрена сдали юг Украины, пусть прокомментирует подробно.
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20.03.2022 09:08 Ответить
Перемовин зовсім не повинно бути.У путіна вимоги ті ж що до 24 го лютого.Про що можна домовлятись?
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20.03.2022 09:09 Ответить
Щось давно не випливав, але не вірю жодному слову, чому влада спостерігає, як нищать орки Маріуполь, чому не робить деблокацію, яку просить "Азов", тільки вміє робити гуманітарні коридори, і рахує це великим подвигом, а арестович - великий стратег сидить в Києві і вирішує, що треба, а що ні. З деяких джерел є добровольці, які можуть це зробити, але чи потрібно це владі, більше напрошується думка, що це робиться коридор по суходолу до Криму, Дай, Боже, щоб я сильно помилялась, але ...
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20.03.2022 09:14 Ответить
Так то Порох винуватий, а не влада! Прі чьом здєсь зєлєнскій! ( с)
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20.03.2022 09:26 Ответить
Бреше цей капітулянт! Незалежність, цілісність і суверенітет нічим не підкріплені вони нічого не варті... Візьмемо гидку кацапську колонію у московії Білорусь. Кривавий диктатор терорист - кат Лука заявляє, що ця його безправна московська колонія, вона нібито суверенна незалежна країна але у союзі з фашисткою паРашей. Нам Українській європейській державі такий примарний кацапський суверенітет не потрібний.
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20.03.2022 09:30 Ответить
По-перше. Кого цікавить твоя думка, зраднику? Хто тебе взагалі уповноважував її висловлювати? Хто ти такий?
По-друге. Давай нам звіт про розподіл гуманітарної допомоги. чи ти як, безконтрольно там все розподіляєш? і управи на тебе немає?
Нічого, сядеш ти на лаву підсудних, за все відчитаєшся.
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20.03.2022 09:52 Ответить
ЄРМАЧКУ! ХЛОПЧИКУ! А ЧИ НЕ НАГАДАЄШ ТИ ТОВАРИСТВУ, ЧОМУ ТИ ЗАПРОПОНУВАВ "ВІТДЕРМІНУВАТИ" ОПЕРАЦІЮ ПО ВАГНЕРІВЦЯМ?
ЩОБ НЕ ЗІРВАТИ ДОМОВЛЕНОСТІ З ПУТЛЄРОМ?
І ЯК? ДОПОМОГЛО?
В ТЕБЕ IQ НИЖЧЕ, НІЖ У МОГО КОТА. ЗАКРИВ БИ ВЖЕ СВОЄ ХЛЄБАЛО...
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20.03.2022 10:08 Ответить
Не верьте Ермаку. Это агент ФСБ. Доказано.
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20.03.2022 10:15 Ответить
Та походу нам всунут днр обратно на условиях раши
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20.03.2022 10:22 Ответить
Какой на хрен компромисс? С теми кто пришёл нас убивать? Чтобы не больно "зарезали"?
Идиотизм...
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20.03.2022 11:02 Ответить
Правильно, але задля унеможливлення таких компромісів у майбутнему самого громадянина Єрмака слід негайно арештовати і помістити у щойно відкритий концтабір з написом «Viel Glück!» на воротах.
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20.03.2022 11:15 Ответить
Уничтожение армии по "австрийско-швейцарским" стандртам- это не ваш ******** компромис?
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20.03.2022 12:14 Ответить
 
 