Украина не пойдет на компромисс в обмен на независимость и целостность, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в обмен на независимость, целостность и суверенитет Украинского государства.

Об этом он сказал телеканалу MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украину".

"Это недопустимо и невозможно", – резко отметил Ермак во время интервью.

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