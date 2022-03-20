Китай предложил США два пути разрешения "украинского кризиса", - глава МИД КНР Ван И
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В ходе переговоров Пекина и Вашингтона глава Китая предложил разрешение украинского кризиса по двум направлениям. Во главе обоих векторов лежит принцип мира и дипломатическое урегулирование конфликта.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина китайская сторона предложила два направления разрешения украинского кризиса.
По мнению КНР, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди гражданского населения, в частности, предотвращению усиления гуманитарного кризиса.
Второй важный аспект – это отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.
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У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.
Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВА В НАТО.
.Во-вторых, разоружение и ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ в контексте австрийской модели.
В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!???????
Ніхто з головою на умови московії рашисскої не піде.... бо може втратити голову!
А оце вже - БУЙ! Взято курс на ліквідацію параші, і він буде послідовним.
Думаю китайці чекають поки Україна розфігачить військову міць Росії та почне створювати Новокитйські народні республіки на Сході кацапії.
Невже китайці цього не розуміють? Чи прикидаються?
1. ***** відрубати голову..
2. ***** відрубати ноги. По саму шию.