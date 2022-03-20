РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12934 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 155 32
армия РФ (15344) война (46661) Мариуполь (5562) обстрел (20119)

Вчера войска РФ обстреляли школу искусств в Мариуполе, где укрывались около 400 человек. Здание разрушено, люди до сих пор под завалами, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,маріуполь,драматичний

Вчера, 19 марта, русские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев!", - добавили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай предложил США два пути разрешения "украинского кризиса", - глава МИД КНР Ван И
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
показать весь комментарий
20.03.2022 09:26
+24
86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
показать весь комментарий
20.03.2022 09:31
+8
ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
показать весь комментарий
20.03.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
показать весь комментарий
20.03.2022 09:26 Ответить
В ДРамтеатре была база АЗОВА. А что было в школе искусств? База ПС или штаб - квартира С.А. Бандеры , погибшего в 1959 году? Что ещё жидовня из Масквы соврёт русским и украинцам?
показать весь комментарий
20.03.2022 10:15 Ответить
даже если бы и была база Азова да что угодно и где угодно на территории Украины? Это никому не дает права залазить на чужую территорию и уничтожать все что захочется.
показать весь комментарий
20.03.2022 11:20 Ответить
У козломордых каждый жилой дом, школа, больница или роддом в Мариуполе - "база Азова".
показать весь комментарий
20.03.2022 11:40 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 09:30 Ответить
Китаю буду навсегда благодарен за открытие второго фронта!
показать весь комментарий
20.03.2022 13:09 Ответить
86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
показать весь комментарий
20.03.2022 09:31 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

12 ч. ·

Українці в шоці від телефонних розмов русішезольдатен із їхніми самицями - мовляв, не уявляли, що таке буває! Перепрошую, але я попереджала - цілий минулий рік провадила дистанційне спостереження на підручному матеріалі і в грудні оприлюднила результати: життя в Росії - "постійна дарвіністська війна за ресурс", а населення - "популяція вампірів: охлялих, недокровних і дуже дражливих, що знай нюшать по життю, до якої б яремної вени припасти" (с).

Міру ж АГРЕСИВНОСТИ рос. масової культури, що її можна сміливо назвати "культурою воєнної підготовки", оцінити по-справжньому здатен уже тільки фаховий русист (той, хто сидить у тому матеріалі з головою і з того живе). І те, що русисти цим НЕ займалися - ні наші, ні західні, - а займалися натомість співтворенням "вітринного" образу суч. рос. культури як, буцімто, "нормальної європейської", в принципі було співучастю (хай би й несвідомою) в підготовці війни.

І так, це тому нас сьогодні в ЄС знай кличуть на спільні з "хорошимі рускімі" передачі-фестивалі-форуми і готують спільні програми "для українських і російських біженців" (sic!), - бо європейці все ще не можуть повірити, що про Росію їм експерти весь час БРЕХАЛИ. А як же ж - "антипутінці" Акунін і Уліцкая, як фільми Звягінцева і Соловйова, і художники від Марата Ґєльмана на Венеційському бієнале?..

Що це була димова завіса, група прикриття, а вивчати треба було зовсім іншу Росію, ту "справжню", для якої - не Сорокіна 3-тисячним накладом, а "Донбасс в огне" 100-тисячним видавали, - про це європейцям ніякі експерти не розповідали. На західну русистику чекає в найближчому майбутньому доглибне, від часу Другої світової не бачене перезавантаження.

Ну а я в нього свій скромний внесок уже зробила: https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
показать весь комментарий
20.03.2022 10:04 Ответить
Спокійно. Зараз потрібна витримка як ніколи, тверезий погляд і розум. Тут теж не легко, люди приїздять дуже здепресовані, не знають мови, *********, допомогаємо як можем! Дай Бог сил нашим Воїнам не тільки вистояти, але і вичистити цю навалу з нашої Землі! Все Буде Україна!
показать весь комментарий
20.03.2022 10:23 Ответить
Все усилия надо сосредоточить на деблокировании Мариуполя
показать весь комментарий
20.03.2022 09:31 Ответить
У китайських ЗМІ почали масово з'являтися фото з розбитою російською технікою та кадри, на яких видно, що страждає мирне населення України І водночас на ТБ з'явилися відео та сюжети, в яких явно простежується симпатія до України.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:33 Ответить
где это?
показать весь комментарий
20.03.2022 10:13 Ответить
ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
показать весь комментарий
20.03.2022 09:33 Ответить
Цензор, чому не має новмнм від люсі-арестовича ... ще добової давними ... де це опудало казало шо операції з деблокади Маріуполя наразі немає і навіть не планується ?
показать весь комментарий
20.03.2022 09:34 Ответить
єрмаків не допускають у ГШ, тому люсі можуть тільки здогадуватись
показать весь комментарий
20.03.2022 09:35 Ответить
Сподіваюсь, що так. Бо інакше буде ще один "вагнергейт", але з більш руйнівними наслідками для країни.

Ще б хто пельки позатикав цим дЄрьмакам-Люсям-Подлякам-Хламідіям коли вони намагаються щось патякать про нейтральний статус та досягнення у "мирних" перемовинах з окупантами. Може кляп по самі гланди хоч їхніх глистів розбудить і вони зрозуміють, що вести перемовини з міжнародним злочинцем та вбивцею народу України - це злочин проти держави.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:47 Ответить
І добре роблять що не допускають в ГШ ЗСУ Єрмака. Ця курва відразу злиє РФ всі розробки
показать весь комментарий
20.03.2022 10:19 Ответить
Маріуполь здали бо там військові кораблі могли розбити нашу техніку... А ось чому не було масованої евакуації і на чиїй совісті ці жертви, уже потрібно розбиратись після війни.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:50 Ответить
Спасти Мариуполь нужно сейчас!!О каких 2000 погибших речь ??Их там --более, чем на порядок!!
показать весь комментарий
20.03.2022 09:34 Ответить
Якась же тварина наводить оркiв на найбiльше скупчення людей, а нашi спецслужби, мабуть, давно вже накивали п"ятами. Наша лояльнiсть до зрадникiв нам же боком виходить. Виявив - знищив, стане в рази меньше цих уродiв.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:35 Ответить
така тварина живе серед маріупольців і їх там багато, адже до цього вони були прихильники опзжо
показать весь комментарий
20.03.2022 11:26 Ответить
Да чтоб они твари кацапские сдохли все там в мучениях, от мала до велика, блд! Вся грязь, беды, убийства на протяжении веков - всё от них идет. И насрать, кто там "не такой русский!" Сдохите, твари, наконец то! освободите мир от себя!
показать весь комментарий
20.03.2022 09:36 Ответить
Одними протестами по Европе войну не остановить!!Где техника??Почему ни один истребитель не херачит колонны ожидающего и стоящего врага..Капец
показать весь комментарий
20.03.2022 09:36 Ответить
твари, рашанацистские. бьют по гражданским объектам.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:37 Ответить
Як можна бути такими виродками. Це ж не ***** одноосібно таке робить. Вони всі однакові- вбивці.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:38 Ответить
тактика террора чтобы зеля сдался
показать весь комментарий
20.03.2022 09:42 Ответить
от ссуки, сволочі((
показать весь комментарий
20.03.2022 09:44 Ответить
Це ж якась тварина маякує , мабуть, тим недоімперцям
показать весь комментарий
20.03.2022 09:48 Ответить
истинно руцкий хищный зверк в натуре глубинно сртирный вяликоскрепный унтерменш. подлежит незамедлительной утилизации. а чЁ ? аки супротивник народовластию .
показать весь комментарий
20.03.2022 10:17 Ответить
на расее русский не человек, а пуйлоскотина. подлежит утилизации. мгновенной !
показать весь комментарий
20.03.2022 10:47 Ответить
Курва де " Вільха " ? Невже не можна накрити угрупування орків під містом ? Для чого їх розробляли, для експорту чи показухи ?
показать весь комментарий
20.03.2022 15:42 Ответить
 
 