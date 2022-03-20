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За сутки войска РФ 38 раз обстреливали Харьков, пресечена попытка проникновения ДРГ оккупантов в город. Под Изюмом ликвидировали вражеского полковника, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты за сутки нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО по Харькову. Под удар попали районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

О погибших и раненых глава области не сообщает.

По его словам, благодаря Вооруженным Силам Украины россияне существенно снизили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодняшний день фиксируем разведывательные летательные аппараты.

"Утром украинские военные уничтожили попытку проникнуть в город российским подразделениям диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Но наши бойцы разгромили оккупантов", - добавляет Синегубов.

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Он также отметил, что в направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако безуспешно. Кроме того, Украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации. Его фамилия пока не сообщается.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
полковнику - земля бетоном і хай він горить у пеклі.
захисники Харкова і харків'яни - герої.
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20.03.2022 09:42
+14
это какой полковник - семнадцатый или девятнадцатый? А то у меня уже учет полковников с подполковниками уже начал путаться. А майоров уже никто и не считает.
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20.03.2022 09:45
+13
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20.03.2022 09:52
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полковнику - земля бетоном і хай він горить у пеклі.
захисники Харкова і харків'яни - герої.
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20.03.2022 09:42 Ответить
это какой полковник - семнадцатый или девятнадцатый? А то у меня уже учет полковников с подполковниками уже начал путаться. А майоров уже никто и не считает.
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20.03.2022 09:45 Ответить
знищення керівного складу окупантів дає свої плоди, їх військо все більше перетворюється на отару овець.
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20.03.2022 10:29 Ответить
зграю шакалів
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20.03.2022 12:53 Ответить
Полкану із московських боліт ''слава" що подох!
Військовим хвала!
Захисники, бережіть себе на благо України!
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20.03.2022 09:45 Ответить
Инжинерные войска?Это же стройбат, им даже оружие не выдают,звери 😁😁
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20.03.2022 09:48 Ответить
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20.03.2022 09:52 Ответить
Собачка покушала москалятины или побрезгувала?
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20.03.2022 11:04 Ответить
Полковник, скажи Изюм-м-мы !!!
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20.03.2022 10:12 Ответить
Еще одного?Скоро некому будет руководить этими орками
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20.03.2022 11:00 Ответить
Тактіка рейдів по тилах орків себе дуже виправдовує.
Не давати спати, знищувати конвої ....... без ГСМ та снарядів вони не зможуть вбивати.
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20.03.2022 20:09 Ответить
 
 