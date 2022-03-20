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Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине и не будет принимать давление извне, - глава МИД Ван И

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ван

Позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает обвинения, звучащие из-за границы, в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР слова дипломата китайским журналистам

В сообщении отмечается, что во время беседы с президентом США Джозефом Байденом глава КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая, "и важнейшее послание состоит в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержку мира и противостояние войне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай предложил США два пути разрешения "украинского кризиса", - глава МИД КНР Ван И

Как сказал Ван И, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "все стороны должны совместно способствовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис".

Долгосрочное решение, по его словам, состоит в том, чтобы "отказаться от менталитета холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности, чтобы можно было достичь долгосрочной стабильности на европейском континенте".

Ван И подчеркнул, что позиция Китая "объективна и справедлива, она отвечает пожеланиям большинства стран".

"Время докажет, что Китай, занимая такую ​​позицию, находится на правильной стороне истории", - подчеркнул глава МИД КНР.

Читайте также: НАТО и США следует вести диалог с Россией касательно Украины, - МИД Китая
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Топ комментарии
+36
Не верю я коммунистам.
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20.03.2022 09:38
+31
пора и ван и вместе с до ре си послать найух и закріть на десятки лет любіе отношения с комуняцкой недостраной... хватит финансировать мудаков, покупая китайское дерьмо... а дерьмо все - от карандашей до автомобилей...
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20.03.2022 09:40
+26
нацизм, социализм и коммунизм - три источника и три составные части фашизма и рашизма.
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20.03.2022 09:40
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Не згіден з Вами...в де яких
китайських провінціях й досі не розуміють офіційний діалект путунхуа.
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20.03.2022 11:01 Ответить
Там чистих ханців нема

Та такий же самий зброд, як і в росії
Навіть гірше
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20.03.2022 12:49 Ответить
А не пора ли Китаю побороться за мир на Дальнем Востоке? Лучше момента может и не представиться.
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20.03.2022 09:51 Ответить
Красножопые твари.Комунисты они суки они такие.
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20.03.2022 09:51 Ответить
"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, - Цілому світові варто зрозуміти,що нинішня війна в Україні ЦЕ Є РЕАЛЬНИЙ ПРОЯВ НЕВИДИМОЇ СУТІ ПЕРЕМОВИН ,МІЖ КИТАЙСЬКИМИ КУЙВІНБІНАМИ І РАШИСТСЬКИМ КУЙЛОМ ПЕРЕД ОЛІМПІАДОЮ .НЕ МАЮЧИ ДОБРА НА ВІЙНУ В УКРАЇНІ, РАШИСТ БИ ЇЇ НІКОЛИ НЕ РОЗПОЧИНАВ
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20.03.2022 09:51 Ответить
Боюсь, що ці покидьки можуть підтримати мордор!
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20.03.2022 09:52 Ответить
І підуть в кільватері РФ з санкціями...
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20.03.2022 09:56 Ответить
Як буде ядерна війна, то вже буде не до санкцій!
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20.03.2022 09:59 Ответить
"великий" диплЬОмат вкотре довів, що переговори він вести не здатен. Як американці й писали. Та й взагалі - добиватися чогось.

Але прителіпається знову з європейськими =партнЬОрами і союзниками= тріщати.
Стільки нюнів порозводили минулого року від тих імпотентних візитиків та зустрічей.

Результат - з 24.02.
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20.03.2022 09:52 Ответить
Китаю не слід розповідати про існування військово-політичних блоків чи їх відсутність, ой, не слід.
Блоки і виникають тільки через те, що держави, поодинці, не можуть протистояти таким монстрам як РФ і Китай.
Уявляю як весело Тайваню...
Хоча Україна і розірвала це коло, майже тваринного страху перед РФ, але заплатила за це, і, на жаль ще буде платити непомірну ціну.
Ось для того, щоб мінімізувати втрати і потрібно об'єднувати зусилля.
І саме для цього був створений блок НАТО.
Інша справа, що пряма відсутність військових конфліктів, лівацькі та популістські уряди, дурна система прийняття рішень тільки одностайно, вихолостили з НАТО все військове.
І не в останню чергу загниванню НАТО сприяли "російські метастази" пущені у всі структури Європи.
Вчора була стаття, що депутати парламенту Франції, з жахом виявили майже повну відсутність запасів *********** потрібних по нормах військового часу??!!
І це найбільша країна Євросоюзу і один зі "стовпів" НАТО. А що говорити про маленькі і небагаті країни-члени НАТО.
І, я тепер розумію, що якби ми не втримали РФ, то їх теза про "дійти до Ла-Маншу" вже не здається такою маячнею.
Але, я впевнений, що Європа вже все зрозуміла і буде діяти відповідно.
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20.03.2022 09:52 Ответить
то что войну хотели западные банкиры жиды я тебе сразу написал...
а вот то что зеленский самостоятельная фигура не смеши мои тапочки...поэтому я думаю что жиды просто хотят чтоб мы и русня другдруга мочили подольше...для чего им это я хз может это часть уничтожения белой расы а может они раскатали губу и хотят ослабить россию чтоб потом свалить режим и ее поиметь
думаю еслиб был договорняк жидов по украине с россией то никакой войны бы не было все решилось бы за сутки и парадом в киеве кацапов. ну ты помнишь как в крыму все прошло быстро...

кстати азов думаю тоже их праджект...для того чтоб мочилово было нормальным. сам знаешь сми запада все пидаронигерские любой намек на национализм табу и нацизм...но про азов там кузнечики или похвалы никакого акцента на национализм азова

причем заметь как идеально зеба играет роль героя защитника украины не придерешься ни к чему...как будто весь сценарий был заранее написан и хорошо им выучен и отрепетирован(applause)
(applause)
(
еще думаю что россия это какойто неподконтрольный этой глобальной жидовской гегемонии субьект причем напичканый ЯО которому предлагали присоединится на правах вассала а он хочет равные права...ну его и решили сковырнуть ибонехуй там гоям всяким с подворотни питерской делать причем еще и слеганца ******** среди пейсоносцев с многовековыми семейными родословными. отсюда и весь кипиш в белоруси казахстане у вас немцовы навальные....он почуствовал что начинается и включил режим северной кореи...вы типа наживка беззащитная была с парой сотен джавелинов - причем еще и неплохая причина для оправдания режима кореи перед российской быдлотой

я художник я так вижу ситуацию
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20.03.2022 12:31 Ответить
че китайся, увидел что было бы если бы тайвань попробовали взять
хитрые, посидели, решили посмотреть че выйдет
и за мир начали говорить
а если бы и плешивца была бы позиция удачная, говорили бы
хватит воевать, соглашайтесь с фюррером
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20.03.2022 09:54 Ответить
Отак подивишся на світлину та й одразу розумієш що це така зажравшася, лакірована, хальона, комуняцька бонза, партійний ******** такий собі.
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20.03.2022 09:55 Ответить
Китай - это осиное гнездо. Ну или если обратиться к Стар-треку" - то борги. У них только интересы собственного улья. Все остальное - это еда и место для размножения и строительства новых гнезд. Кто знает, как отчаянно осы грызут всё, вплоть до бетона, при строительстве гнезда, тот поймет.
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20.03.2022 09:55 Ответить
якщо в Світі залишаться тільки оси, гайки осам.
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20.03.2022 10:23 Ответить
сохраняют литсо китайской национальности.
впрочем,неважно что они говорят.важно что вынуждены делать и не делать под влиянием США
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20.03.2022 09:56 Ответить
Гыга! Живой?! Что-то давно на ЦН тебя не видел. Надеюсь все в порядке?
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20.03.2022 10:42 Ответить
та все нормально .
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20.03.2022 10:46 Ответить
Дивлюся я на весь цей дурдом і думаю, що потрібно починаючи з Кравчука, починати рубати голови за розкрадання армії, флоту, народу та держави.
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20.03.2022 09:56 Ответить
Поменяют позицию под давлением, а потом скажут "Ну это мы сами так решили". Китайцы любят так делать
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20.03.2022 09:57 Ответить
в такому випадку необхідно створити тиск ізсередини. Проблема що китайські соц. мережі ізольовані. Пробиватися отже треба через інсту, інстаграм та твіттер
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20.03.2022 09:58 Ответить
Желтые, китайские нелюди, узкоглазые, утырки ,тут модератор есть?
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20.03.2022 09:58 Ответить
Тебя-то и нужно забанить за разжигание межрассовой ненависти
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20.03.2022 10:35 Ответить
Нінь хао...
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20.03.2022 11:06 Ответить
Кітайози також як і кацапи рідкі гавнюки.
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20.03.2022 09:59 Ответить
Коммунисты и фашисты - одна и та же камарилья. Доказано историей. Нужно выводить производства из Китая.
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20.03.2022 10:00 Ответить
Красножепые китайскиекомуняки решили поделить мир с Путиным пополам, и довольно убого брешут об этом.
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20.03.2022 10:03 Ответить
Значит нужно сохранять независимую позицию от Китая.
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20.03.2022 10:04 Ответить
козломордым китаёз боятся надо больше американцев потому что именно они имеет виды на их территории и ресурсы, и нынешняя политика нацелена сделать рашку максимально зависимой от них а санкции этому очень способствуют
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20.03.2022 10:04 Ответить
больше всего на свете они боятся японцев, но не американцев
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20.03.2022 10:09 Ответить
так надо им нахер перекрыть все рынки в Украине и послать дипломатов куда подальше
правильно их японцы ******* в свое время
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20.03.2022 10:08 Ответить
він і в сексі буде зберігати "незалежну позицію"?
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20.03.2022 10:08 Ответить
Типа того. Он будет спокойно наблюдать как трахают его жену. Нейтральная "позиция" так сказать.
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20.03.2022 10:23 Ответить
краснопуза китайська сволота хоче в мутній воді війни спіймати для себе "жирну рибку"...
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20.03.2022 10:09 Ответить
Формула проста.
Для Украіни: мого друга (США) ворог(китай) - мій ворог.
Для китаю: друг (Украіна) мого ворога (США) - мій ворог, а ворог (рф) мого ворога (США) - мій друг (союзник).
І ще. Природа комуністичноі системи така, що ідеологія завжди буде попереду економіки. Умовно, Мао переможе Ден Сяо.
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20.03.2022 10:11 Ответить
стосовно перемоги останнього, то це ще не факт. комуністична система не тестувалась на кризу після "китайського чуда". тобто це ще питання чи забажають повернутися китайці то "миски рису" після жирних років які їх наблизили до западних стандартів життя на хвилі западних інвестицій, технологій та культури. це питання
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20.03.2022 10:22 Ответить
Підтримую вашу думку.
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20.03.2022 13:21 Ответить
Відмовити у постачанні зерна до Китаю та обмежити їх присутність на ринку України
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20.03.2022 10:11 Ответить
Флуд какой-то
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20.03.2022 10:11 Ответить
Хитрые и опасные ребята
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20.03.2022 10:14 Ответить
Неофициальное продовольственное эмбарго Китаю после войны.
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20.03.2022 10:14 Ответить
сейчас китайцы могут говорить всё что угодно..Важно.приняли ли они серьёзность предупреждения.что если будут поддерживать армию или экономику агрессора-россии.то Китай будет конкретно наказан..и не только экономически.Скорее всего,НАТО и США "жались" на военно-техническую помощь Украине в том объёме.в котором Украина нуждалась именно потому,что на очереди был Китай.с которым ещё возможно предстоит иметь дело в воен. отношении и вооружение понадобится самим.Китай же точно рассчитывал,что ПОДТОЛКНУВ Россию к нападению на Украину.сможет заставить США и НАТО либо потратить вооружение ,средства и часть армии,если они ввяжутся в войну или запугать их так.чтобы они уже принимали все ультиматумы Китая.если НАТО и США сдуются и вообще в стороне окажутся.бросив Украину россии.А ультиматумы Китая были озвучены главой КНР в ноябре при встрече лидеров США и КНР.Сейчас.видя,что НАТО и США сохранили силу и что Россия уже не станет воен. партнёром Китая.тот начал "крутить хвостом".пытаясь не нарваться и в то же время "сохранить лицо".Хотя Китай уже точно полностью проиграл без войны...
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20.03.2022 10:18 Ответить
Еврейское окружение байдена в сговоре с Путиным, и специально хамит Китаю, чтобы тот назло США, помогал России. Израиль вообще открыто поддерживает Путина, а премьер нафталин беннет уговаривал Зеленского пойти на капитуляцию перед РФ. Настоящие союзники Украины - это Польша, Турция и Англия
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20.03.2022 10:19 Ответить
А каким боком Турция ?? Только потому что байрактары продает? Так ей всё равно кому продавать. Пролив закрыли на 4ый день после давления ЕС и США, и не потому что мирные жители гибнут в войне!!! Воздушное пространство не закрывали так как впереди курортный сезон, а русские туристы занимают львиную долю! Турция сидит на 2ух стульях одной жопой и стелит себе соломку на будущее. Ты ещё скажи что немцы настоящий союзник😂😂😂
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20.03.2022 10:50 Ответить
Посилаю за кораблем вузькооке лайно.
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20.03.2022 10:19 Ответить
На територию отсталой фуфлыжной индии переселить хитрожопых китайцев и отсталых бразильцев, северную корею, москалей, и будет мего держава Z и рождаться там будут реальные свинособаки мутанты лет через 100. Как бы мир стал чище.
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20.03.2022 10:28 Ответить
На Украину пошла войной фашистская Россия, а ты с*** занят разжиганием межрассовой ненависти??
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20.03.2022 10:40 Ответить
Та пашел ты на *** толераст...
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20.03.2022 11:11 Ответить
С каких пор правдивые слова об изгоях корейцах и о ближайших партнерах москальщины, благодаря которым бомбят мой народ, это межнациональный розжиг? Открой глаза, время нейтралитета в мировом сообществе закончилось. Теперь есть союзники и есть враги.
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20.03.2022 11:25 Ответить
иметь свою независимую позицию это привилегия, которая должна основываться на правде, если китайцы с их "сраной независимостью" находятся в плену у оглолтелой рашистской брехни, то о каком отсутствии давления и беспристрастности может идти речь - китай очередная жертва брехливой пропаганды
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20.03.2022 10:30 Ответить
До чого тут рашкіни брехні? Китай у своїй комуністичній пропаганді ще з рашкой за першість позмагається. Там ідеологія на рівні совка часів холодної війни.
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20.03.2022 13:28 Ответить
Европа и США подняли Китай, когда не захотели платить своим рабочим и попереносили производства в Китай. Когда началась пандемия короновируса, Китай скупил за безценок акции этих предприятий( CUI PRODEST; CUI BONO). Если Европа и США захотят, то могут посадить Китай на жопу, объявив ему торговую блокаду(запретить ввоз китайских товаров) или ввести эмбарго на китайские товары. Но увы, Европа не может(и не хочет) соблюдать даже санкции против рашки!
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20.03.2022 10:50 Ответить
Короче, 3,14дарасы.
Раскройте его поросячьи глаза и покажите, что тут кацапы натворили, и переспросите, что та лярва об этом думает.

То есть, ради того, чтобы не поддержать США и поддержать оппонента США (россию), можно закрыть глаза на геноцид рашистами мирного населения.

В полку 3,14дарасов пополнение: китай.
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20.03.2022 11:08 Ответить
они там всегда были...
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20.03.2022 20:44 Ответить
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copied_url&utm_medium=social&utm_campaign=my_project_share_collaborators&utm_content=project_id_661346
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20.03.2022 11:25 Ответить
как обычно у китая с союзниками - не всегда за, но никогда против
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20.03.2022 12:48 Ответить
Вузькооке лайно.
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20.03.2022 13:06 Ответить
Ще ті, комунячі щури.
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20.03.2022 13:14 Ответить
Егей ! Цуй Міні ! Вікно можливостей довести на ділі свою миролюбивисть і отримати політичні девіденти закривається. Ще можете заскочити в останній вагон, поки німці його не зайняли, бо шольци вже полощуть обісрані штани перед стартом
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20.03.2022 15:35 Ответить
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