Китай будет сохранять независимую позицию по отношению к Украине и не будет принимать давление извне, - глава МИД Ван И
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Позиция Китая в отношении Украины основывается на его собственных оценках, он не принимает обвинения, звучащие из-за границы, в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против каких-либо необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР слова дипломата китайским журналистам
В сообщении отмечается, что во время беседы с президентом США Джозефом Байденом глава КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая, "и важнейшее послание состоит в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержку мира и противостояние войне".
Как сказал Ван И, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "все стороны должны совместно способствовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис".
Долгосрочное решение, по его словам, состоит в том, чтобы "отказаться от менталитета холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности, чтобы можно было достичь долгосрочной стабильности на европейском континенте".
Ван И подчеркнул, что позиция Китая "объективна и справедлива, она отвечает пожеланиям большинства стран".
"Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории", - подчеркнул глава МИД КНР.
Пожалуйста, подождите...
китайських провінціях й досі не розуміють офіційний діалект путунхуа.
Та такий же самий зброд, як і в росії
Навіть гірше
Але прителіпається знову з європейськими =партнЬОрами і союзниками= тріщати.
Стільки нюнів порозводили минулого року від тих імпотентних візитиків та зустрічей.
Результат - з 24.02.
Блоки і виникають тільки через те, що держави, поодинці, не можуть протистояти таким монстрам як РФ і Китай.
Уявляю як весело Тайваню...
Хоча Україна і розірвала це коло, майже тваринного страху перед РФ, але заплатила за це, і, на жаль ще буде платити непомірну ціну.
Ось для того, щоб мінімізувати втрати і потрібно об'єднувати зусилля.
І саме для цього був створений блок НАТО.
Інша справа, що пряма відсутність військових конфліктів, лівацькі та популістські уряди, дурна система прийняття рішень тільки одностайно, вихолостили з НАТО все військове.
І не в останню чергу загниванню НАТО сприяли "російські метастази" пущені у всі структури Європи.
Вчора була стаття, що депутати парламенту Франції, з жахом виявили майже повну відсутність запасів *********** потрібних по нормах військового часу??!!
І це найбільша країна Євросоюзу і один зі "стовпів" НАТО. А що говорити про маленькі і небагаті країни-члени НАТО.
І, я тепер розумію, що якби ми не втримали РФ, то їх теза про "дійти до Ла-Маншу" вже не здається такою маячнею.
Але, я впевнений, що Європа вже все зрозуміла і буде діяти відповідно.
а вот то что зеленский самостоятельная фигура не смеши мои тапочки...поэтому я думаю что жиды просто хотят чтоб мы и русня другдруга мочили подольше...для чего им это я хз может это часть уничтожения белой расы а может они раскатали губу и хотят ослабить россию чтоб потом свалить режим и ее поиметь
думаю еслиб был договорняк жидов по украине с россией то никакой войны бы не было все решилось бы за сутки и парадом в киеве кацапов. ну ты помнишь как в крыму все прошло быстро...
кстати азов думаю тоже их праджект...для того чтоб мочилово было нормальным. сам знаешь сми запада все пидаронигерские любой намек на национализм табу и нацизм...но про азов там кузнечики или похвалы никакого акцента на национализм азова
причем заметь как идеально зеба играет роль героя защитника украины не придерешься ни к чему...как будто весь сценарий был заранее написан и хорошо им выучен и отрепетирован(applause)
(applause)
(
еще думаю что россия это какойто неподконтрольный этой глобальной жидовской гегемонии субьект причем напичканый ЯО которому предлагали присоединится на правах вассала а он хочет равные права...ну его и решили сковырнуть ибонехуй там гоям всяким с подворотни питерской делать причем еще и слеганца ******** среди пейсоносцев с многовековыми семейными родословными. отсюда и весь кипиш в белоруси казахстане у вас немцовы навальные....он почуствовал что начинается и включил режим северной кореи...вы типа наживка беззащитная была с парой сотен джавелинов - причем еще и неплохая причина для оправдания режима кореи перед российской быдлотой
я художник я так вижу ситуацию
хитрые, посидели, решили посмотреть че выйдет
и за мир начали говорить
а если бы и плешивца была бы позиция удачная, говорили бы
хватит воевать, соглашайтесь с фюррером
впрочем,неважно что они говорят.важно что вынуждены делать и не делать под влиянием США
правильно их японцы ******* в свое время
Для Украіни: мого друга (США) ворог(китай) - мій ворог.
Для китаю: друг (Украіна) мого ворога (США) - мій ворог, а ворог (рф) мого ворога (США) - мій друг (союзник).
І ще. Природа комуністичноі системи така, що ідеологія завжди буде попереду економіки. Умовно, Мао переможе Ден Сяо.
Раскройте его поросячьи глаза и покажите, что тут кацапы натворили, и переспросите, что та лярва об этом думает.
То есть, ради того, чтобы не поддержать США и поддержать оппонента США (россию), можно закрыть глаза на геноцид рашистами мирного населения.
В полку 3,14дарасов пополнение: китай.