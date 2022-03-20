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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 115 детей, более 140 ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 20 марта 2022 года погибли 115 детей и более 140 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадавших в Киевской – 58, Харьковской – 36, Донецкой –29, Черниговской – 30, Николаевской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.

19 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ г. Рубежное в Луганской области разрушен жилой дом. Из-под его завалов спасатели достали двоих детей. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти, но тщетно. Дети не выжили", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины, а ребенка удалось спасти. Его состояние стабильное и удовлетворительное.

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Кроме того, 19 марта 2022 года в результате обстрела жилых домов г. Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - отметили в Офисе генпрокурора.
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Топ комментарии
+6
А деякі країни продовжують качати російську гімно-нафту і газ. Давайте піднімати цю тему!
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20.03.2022 09:49
+4
....у нас здесь детки погибают, а эта **** жалуется, что из-за санкций не может больше путешествовать:

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета
жалуется, что не сможет больше путешествовать.

"- Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, - заявила Пескова в разговоре с Insider. - Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры."
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20.03.2022 09:56
+4
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 09:56
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Правила форума Совет форумчан
А деякі країни продовжують качати російську гімно-нафту і газ. Давайте піднімати цю тему!
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20.03.2022 09:49 Ответить
....у нас здесь детки погибают, а эта **** жалуется, что из-за санкций не может больше путешествовать:

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета
жалуется, что не сможет больше путешествовать.

"- Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, - заявила Пескова в разговоре с Insider. - Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры."
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20.03.2022 09:56 Ответить
То за твоє життя піклуються- бо скоро росіян будуть по всьому світу калічити та вбивати, не довго лишилося чекати.
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20.03.2022 09:57 Ответить
пусть в мААскве сидит
судопроизводитель

когда вы "борясь с нациками" целую страну бомбами утюжите
че то вы не думаете что делаете что то плохое
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20.03.2022 10:00 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 09:56 Ответить
у кого еще остались проблемы с окончательным избавлением от остатков эмпатии, и дезинфекции того места, где она хранилась?
Удаление и дезинфекция за одну минуту - https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU&t=59s
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20.03.2022 10:04 Ответить
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20.03.2022 10:17 Ответить
Маріуполь порахували? І скільки зараз повільно помирають у бомбосховиші драмтеатру з перекритим, засипаним входом, або в інших місцях під завалами наприклад у школі мистецтв та у інших місцях. Боюсь що ця цифра це квіточки.
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20.03.2022 10:27 Ответить
ВНИМАНИЕ! НАДО БЛОКИРОВАТЬ ПУТИНСКОЕ ВИДЕО В ЮТУБЕ! СВОДКА ПО УКРАИНЕ ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ БОРИС РОЖИН.ЭТО СВОДКИ ОТ ПУТИНСКИХ НАЦИСТОВ.
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20.03.2022 11:14 Ответить
ВНИМАНИЕ! ПУТИНСКИЙ БЛОГГЕР COLONELL CASSAD ДОСТУПНЫЙ В УКРАИНЕ!
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20.03.2022 11:16 Ответить
 
 