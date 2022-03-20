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На Днепропетровщине возобновило работу 21 крупное предприятие из 22 имеющихся,– глава ОВА Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

дніпро

В Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес. Так, в частности, из 22 крупных предприятий заработало 21.

Об этом сообщил глава днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением к нормальной жизни". Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе. "Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.

Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением в нормальную жизнь".

Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.

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"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Дуже чудова новина- економічний фронт зараз не менш важливий для перемоги над ворогом.
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20.03.2022 09:59
+6
Що і металургія відновила роботу?
А що з сировиною і вивозом готової продукціі? Рашисти вже перестали підбивати ракетами великотонажні балкери а порту Південний?
P.s. Тут деякі працівники гірничо- збагачувального комбінату Дніпропетровщини пареховуються у нас в селі в Померанії
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20.03.2022 10:12
+4
Ожидаем прилетов.Долбоебы
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20.03.2022 10:06
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Дуже чудова новина- економічний фронт зараз не менш важливий для перемоги над ворогом.
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20.03.2022 09:59 Ответить
Ожидаем прилетов.Долбоебы
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20.03.2022 10:06 Ответить
Інфовійна є інфовійна, хто його знає як насправді, а ракети то закінчуються.
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20.03.2022 10:09 Ответить
При тому повні довбойоби.
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20.03.2022 11:13 Ответить
не зрозуміло для чого про це писати в ЗМІ
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20.03.2022 10:08 Ответить
Мені так здається, що поставили мєткі. У нас наших діверсантів не меньше.
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20.03.2022 11:12 Ответить
Що і металургія відновила роботу?
А що з сировиною і вивозом готової продукціі? Рашисти вже перестали підбивати ракетами великотонажні балкери а порту Південний?
P.s. Тут деякі працівники гірничо- збагачувального комбінату Дніпропетровщини пареховуються у нас в селі в Померанії
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20.03.2022 10:12 Ответить
сировини на полях Украины теперь полно, только успевай тракторами подтягивать на переплавку. Главное остатки биомусора оттуда выковырять.
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20.03.2022 10:53 Ответить
Ключове слово "переплавка". Потрібно для цього вугілля.
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20.03.2022 12:45 Ответить
Запасов пока хватает и Канада обещала еще подвести.
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20.03.2022 14:14 Ответить
Кто не работает, Южмаш или Днепровский металлургический?
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20.03.2022 10:27 Ответить
ВостГОК, уран добывать из шахт опасно. И рынок сбыта НАЕК пока ищет - до того рашке продавали
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20.03.2022 10:30 Ответить
Ось нахіба уточнювати?!
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20.03.2022 12:55 Ответить
Якого чорта ви це анонсуєте? Працюєте, то і працюйте мовчки. А так тепер чекайте обстрілів. Якісь довбойоби.
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20.03.2022 11:10 Ответить
 
 