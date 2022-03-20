20 марта Украина открывает 7 гуманитарных коридоров для эвакуации населения

В воскресенье, 20 марта, в Украине было согласовано открытие 7 гуманитарных коридоров. Они будут работать в трех областях Украины.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Киевской области открываются следующие коридоры:

из села Бобрик – в город Бровары (место сбора: Дом культуры на ул. Шевченко, 2);

из села Тарасовка – в город Бровары (место сбора: ул. 9 января, 6);

из города Бородянка – в город Белая Церковь (место сбора: ул. Центральная, 331).

В Харьковской области из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы в Волчанск и поселки Рогань и Новая Рогань.

В Донецкой области из города Мариуполь – в Запорожье.

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Автобусы будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту в Запорожье.