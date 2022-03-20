Киев и Москва сблизились по важным и критическим вопросам на переговорах, - глава МИД Турции Чавушоглу

Существует сближение позиций украинской и российской сторон на переговорах по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти соглашаются на первые четыре пункта. Некоторые вопросы следует решать на уровне лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью изданию Hurriyet.

Комментируя возможность установления режима прекращения огня, он отметил: "Если стороны не отступят со своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Между лидерами есть открытые каналы. Это теперь известно".

Кроме того, Чавушоглу не исключает возможности встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Если будет мир, если будет договоренность, они обязательно встретятся", – заметил турецкий министр.

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