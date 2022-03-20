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Киев и Москва сблизились по важным и критическим вопросам на переговорах, - глава МИД Турции Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Существует сближение позиций украинской и российской сторон на переговорах по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти соглашаются на первые четыре пункта. Некоторые вопросы следует решать на уровне лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью изданию Hurriyet.

Комментируя возможность установления режима прекращения огня, он отметил: "Если стороны не отступят со своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Между лидерами есть открытые каналы. Это теперь известно".

Кроме того, Чавушоглу не исключает возможности встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Если будет мир, если будет договоренность, они обязательно встретятся", – заметил турецкий министр.

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Топ комментарии
+54
Откровенно - не вижу смысла в каких-либо переговорах с россиянами.
Нужна защищаться до последнего человека, патрона и кирпича.
Только неприемлемость потерь в войне может остановить русских и обрушить российский режим.
Любая договорённость будет выдана режимом как победа, подкинет его рейтинг в российском обществе до небес навсегда, обнулит эффект западных санкций и станет прологом к следующей фазе нападения. А тем временем россияне вернутся к любимой тактике расшатывания внутриполитической ситуации в Украине - потому что будет разруха, нищета и голод. Сейчас все понимают, кто в этом виноват, и претензий к властям Украины нет, но как только активная фаза войны закончится и произойдёт заморозка конфликта, опять объективно начнутся внутриполитические разборки и на Зеленского начнут сыпаться шишки.

Нужно идти до конца и освобождать всю территорию, включая Донецкую и Луганску области, а также Крымский полуостром. Чего бы это ни стоило. Все другие пути - это отложенная война (без возможности нормально развивать страну, потому что из-за рисков сюда никто не будет вкладывать деньги) и шанс врагу восстановить свои силы. Это будет ошибка.
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20.03.2022 10:28
+49
Нехорошее предчувствие у меня лично
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20.03.2022 10:25
+37
После перемирия русские фашисты соберут силы и начнут вновь. Им нельзя верить. Давить нужно сейчас и до рашистского конца!
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20.03.2022 10:28
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Аллё, сметуны, вы где?!
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20.03.2022 10:48 Ответить
Колонна ЗРК Patriot замечена в Восточной Европе - небо Украины скоро будет закрыто от ударов ВС РФ В Словакию уже направляется колонна американских ЗРК Patriot. Это очень хорошая новость для Украины.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/248381_1647763686


А зелені гниди готують ганебну капітуляцію Україні.
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20.03.2022 10:51 Ответить
че всё, нелох решил нас здать? разоружить и сдать всё кацапам?
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20.03.2022 10:53 Ответить
а коли встигли, тільки що розповідали, що перемовини будуть тривати декілька тижнів
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20.03.2022 10:54 Ответить
Перемовини можуть бути тільки
в ГААЗІ І!!!!
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20.03.2022 10:55 Ответить
Тому саме зараз влада бере під свій повний контроль зомбоящик.

Микола Княжицький

Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовити виефірі мають право лише Інтер, Плюси, Україна і ICTV, які роблять спільний марафон.

Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.

Це незаконно і несправедливо.

Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів.
Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.
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20.03.2022 10:57 Ответить
Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за русскій мір.

Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.

Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.

Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.

PS. Останній раз Еспресо закривав Янукович. На Майдані. Не вийшло.

У Путіна і його союзників, які підсунули цей указ Зеленському теж не вийде.

Сподіваюся, Зеленський вижене ініціаторів цього указу за «русскім кораблем».
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20.03.2022 10:58 Ответить
Нагадую нашим перемовникам :Договір підписаний росією -не вартує куска паперу , на якім він підписаний .
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20.03.2022 10:57 Ответить
Коди я думаю про те, хто має вирішувати від України, мені стає моторошно..
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20.03.2022 10:58 Ответить
Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Джерело: https://censor.net/ua/n3326973

Тобто майже погодилися на демілітаризацію, "денаціфікацію" та російську другою державною....
Пля, какой харошій наш Бубачка, вєдь нє сбєжал і вєддьот сєбя дастойна.... І толька парахаботи на нєго нагаварівают....
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20.03.2022 10:58 Ответить
Бубачка, вєдь нє сбєжал і вєддьот сєбя дастойна....а куда и зачем ему бежать от своих хозяев Ведь за капитуляцию Украины его еще фашист )(уйло крепко отблагодарит кровавыми кремлёвскими сребрениками для Юды
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20.03.2022 12:21 Ответить
Поки що це чергове бла-бла-бла для преси і хайпу на цьому. Чекаю реальної інформації. Не від березовців.
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20.03.2022 10:59 Ответить
А синхронність не помітили ?
Люся, Подоляк, Стефанчук, Чавушоглу...
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20.03.2022 11:06 Ответить
.
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20.03.2022 11:17 Ответить
Хто ти???А хто Березовець?!!Соизмеримые величины...Не сміши!
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20.03.2022 11:33 Ответить
Він нікчемний продажний пропагандист.
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20.03.2022 11:39 Ответить
Ага ...ти у нас незамінна истина в последней инстанции!
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20.03.2022 11:46 Ответить
Ні. Просто звик думати власною головою, а не розносити пропаганду різних куплених пропагандистів.
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20.03.2022 11:49 Ответить
Я бачу як ти думаешь своею головою...методички подоляка стирчать з вух)))
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20.03.2022 11:53 Ответить
Ото лишь бы ляпнуть Чавушоглу, мы свою землю не отдадим а РФ верить глупо....
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20.03.2022 11:04 Ответить
"Немає різниці, як нас хочуть убити: зброєю чи неприйнятними вимогами. Воюючи, у нас є непоганий шанс перемогти. Пішовши на поступки, нас точно знищать. Повільніше, але з ганьбою-політолог М.Басараб
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20.03.2022 11:06 Ответить
І ще цікаво, про які репарації буде мова після злигань з фуйлом ?
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20.03.2022 11:07 Ответить
РОСИЙСКИЕ ВОЙСКА ПРИМЕНИЛИ ПО МАРИУПОЛЮ УСТАНОВКИ СОЛНЦЕПЕК ИЛИ БУРАТИНО ВЫЖИГАЯ ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ С МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. В КОМЕНТАРИЯХ КАЦАПЫ РАДУЮТСЯ И АПЛОДИРУЯ ГОВОРЯТ ЧТО ОЧЕНЬ КРАСИВО И ТЕПЛО ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛЯМ МАРИУПОЛЯ. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ СБЛИЖЕНИЯ С МОСКОВСКИМИ ФАШИСТАМИ?
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20.03.2022 11:06 Ответить
Люди добрые если Украина откажется от курса в НАТО то нам не жить - это основное требование ********* и это будет поражением Украины. При таком раскладе даже не надо напрягаться восстановлением разрушений - вскоре будет новая война с рашистами, к которой они тщательно подойдут и тогда мы вряд ли устоим - нас спас внеблоковый статус,нас спас будапешт? Почему вы наивные думаете что нас спасет и нам поможет будапешт 2 как бы там это не называлось? В НАТО политика открытых дверей - надо просто реально стремится туда попасть а не создавать/искать предлогов невступления,покажите мне страну НАТО где происходит агрессия иного государства,где тысячами гибнут люди,где стираются целые города...не покажете...вот вам и ответ куда надо Украине! А харантии кого то от чего то и тем более от недоимперии это лишь иллюзия. Вспомните наконец историю чеченских воен - сначала Хасавюрт,а потом кацапье собрало силы и все - тут будет так же.
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20.03.2022 11:12 Ответить
это все хотелки ермака и прочих
для этого и окружили мариуполь, чтобы хоть как то шантажировать
убийством целого города

значит нейтральный статус у украины должен быть, а рашка с одк так остается
еще и союзное государство
в чем уступки рашки в сторону украины?
про крым и донбасс специально не говорят, потому что там сразу будет понятно
что в этих пунктах их нет

хотят быстро остановиться и заморозить на этой ситуации

а потом как в приднестровье 30 лет просить вывести войска???

нет уж, только попробуй зеля че то подписать
ты не царь и не бессмертный
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20.03.2022 11:15 Ответить
народ !
требуем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все переговоры должны проводиться в открытом режимке!!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2022 11:18 Ответить
Если кто еще до сих пор не вдуплил, то сейчас "величайший лидОр современности" в очередной раз попытается сдать Украину *****... предыдущие разы он делал попытки когда пытались протянуть формулу Штайнмаера и "выборы" в ЛуганДоне, тогда не получилось - люди вышли на протесты в Киеве, под ОП... Сейчас, прикрываясь войной, скрывая от украинского общества, что именно хотят подписать с оккупантами, зеленые подоляко-арахамии, во главе с "хенералисимусом" опять попытаются протощить подписание кабальных для Независимой Украины документов, потому что видение будущего Украины и у нынешней шоблы и у ***** примерно совпадают, к сожалению... Один мечтает из Украины сделать УССР, а другие не против эту УССР возглавить... Но и то и другое нах не нужно украинскому народу...
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20.03.2022 11:19 Ответить
пусть подоляк объяснит всем
что это за 4 пункта из 15ти
и где в них компромис?

рашка не перестала на своих каналах всех украинцев называть "нациками, националистами"
не перестала врать что "армия днр" че то там захватила
не перестала врать что "всу убивает мирных жителей"

они хотят сейчас быстро закончить, чтобы последствия от санкций пока еще не все прочувствовали
можно было как то быковать
но разве санкции снимут если даже зелю заставят подписать такое?
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20.03.2022 11:26 Ответить
Поверь что немцы первые снимут санкции сразу после подписания договора. Оснований для санкций не останется, После мирового соглашения суд закрывает дело
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20.03.2022 15:13 Ответить
У Эрдогана детально рассказали, чего требует Путин для встречи с Зеленским

У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО.

Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели.

В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО

ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!

ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
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20.03.2022 11:28 Ответить
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО

ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!

ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
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20.03.2022 11:31 Ответить
украинцы очень широко используют русский язык
посылают по нужному адресу окупантов, а они тупые и этого не пойму

сколько можно эту мульку про русский язык тянуть....

тут главное отказ от членства нато, т.к. в любом другом случае
рашисты снова нападут

они тысячями гибнуть, а подоляк и прочие идут на уступки
это что за саботаж???

если они с властью зе не перестают на "денацификацию"
то кто их устроит? бойко и азаров что ли?
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20.03.2022 11:33 Ответить
Мова це фундамент українсьва.
Все інше побічне.
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20.03.2022 11:37 Ответить
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О государственном языке Российской Федерации

Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации

В соответствии с Конституцией Российской ФедерациИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК.

Так почему эти подонки указывают нам какой язык у нас должен быть государственным на всей нашей территории?
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20.03.2022 11:58 Ответить
У нас по всем критериям мононациональное государство, а в Раше куча
национальных автономий, а госязык один для всех.

Как говорил Шевченко про парашу, что там "на всіх язиках все мовчить".

Пусть не указывают нам, как нам говорить и что нам делать в своей стране.

И слово же какое мерзкое придумали "денацификация".
Чем-то явно фашистским смердит
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20.03.2022 12:03 Ответить
Донесите это Подолякам и другой зелени ("а какая разница").
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20.03.2022 13:08 Ответить
Для большинства жителей городов-Героев Харькова и Мариуполя родной язык - русский. Это ты, Остап, будешь им указывать на каком языке они должны говорить?
Не исключаю, что в 2014 спешное принятие сразу после Майдана языкового закона (потом отмененного, но свою роль сыгравшего) было скоординировано с путинским планом "спецоперации" по захвату Крыма, как мероприятие, направленное на якобы отторжение нашим государством своих граждан.
Ваше суждение, Остап, считаю ошибочным. В этот тяжелый для Украины час надо сплачивать народ, а не указывать: ты не такой, ты не наш.
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20.03.2022 12:59 Ответить
Кто и когда запрещал им говорить на любом языке? Просто во всем мире есть понятие "государственный язык" - это который используется в гос. органах и докементообороте. Что тебе не нравится?
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20.03.2022 13:11 Ответить
Юрий Сергеев 9781ec1d

"В этот тяжелый для Украины час надо"
хотя бы попытаться понять, что означает термин - "государственный язык",
а не петь песни расейских пропагандонов.
Для особо "одаренных" - говорить можно на любом языке, хоть на идиш, хоть хинди.

Тыкать, мелкое хамло будешь своей жАне, если она у такого убогого есть.
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20.03.2022 18:58 Ответить
Шо ты перепечатуешь , что давно написали. самый умный? брысь отсюда
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20.03.2022 11:38 Ответить
Да я хоть 100 раз это перепечатаю, чтобы каждый украинец знал, о чем договариваются за нашими спинами.

А насчет "брысь", так я не к тебе домой пришел, чтоб ты мне брыськал.
Здесь твои и мои права одинаковы, так что стули писок, РАШ
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20.03.2022 11:52 Ответить
Путин выдвинул еще два требования, которые были "самыми сложными вопросами" -

признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса.

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20.03.2022 11:30 Ответить
я посмотрю как зеленский попробует такое подписать...
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20.03.2022 11:34 Ответить
ємрак, подоляк і арестович готоються до сдачі інтересів України, дивлячись на те що останні два дибіли мелять всю цю неделю, при тому що Велика Британія а також США кажуть що не бачать ознак ***** про щось домовлятись.
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20.03.2022 11:40 Ответить
Чавушоглу , а может вы турки отдадите курдам свою территорию на востоке Турции, где они веками живут и потом давайте еще мирно с ними договаривайтесь. А всему миру как бы пох будет, договаривайтесь мирно себе там за своей же как бы территории
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20.03.2022 11:42 Ответить
Запам'ятайте, якщо не знищити загрозу зараз, то вони врахують свої помилки, проаналізують декілька варіантів і вдарять з потроєнною силою. Як це було неодноразово з 2009 року по тепер.
Немає віри, а ні їх словам, а ні тому паперу на якому вони їх напишуть.
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20.03.2022 11:54 Ответить
Всяке зближення з Mосквою щодо важливих і критичних питань неминуче наближує громадянина Зеленського до білого рефрижератора з червоним написом «Nach Rostow».
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20.03.2022 12:03 Ответить
Мальчик хочет в Ростов
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20.03.2022 12:08 Ответить

"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
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20.03.2022 12:31 Ответить
Нехай лише спробують, і зближення з кацапами на концерті кобзона буде!
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20.03.2022 12:52 Ответить
Зеленский спешит подписать мировую с ****** с неразгромными для рашки условиями, пока ***** не раздавили совсем.
Понятно, что дети Зеленского не связывают свою жизнь с Украиной.
А как же быть с нашими детьми? Какое наследство мы оставим? Безумную тварь по соседству, которой поле мировой снимут санкции, которая залижет раны и нападёт опять?
Постоянно Украина делает одни и те же ошибки, постоянно у нас льется кровь!
Никто не побеждал украинцев, украинцев всегда ПРЕДАВАЛИ внутренние гниды.
Договора с Рашкой, не стоят даже той бумаги, на которой составлены!
У Украины УЖЕ БЫЛ ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС! И это вылилось в большую кровь, разрушения и геноцид СЕЙЧАС!
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20.03.2022 15:17 Ответить
https://www.facebook.com/100000443657938/posts/5336386506386085/?app=fbl
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20.03.2022 15:44 Ответить
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