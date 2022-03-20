"Азовсталь" не остановлен навсегда, мы вернемся в город, - директор Цкитишвили
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Металлургический комбинат "Азовсталь", входящий в группу "Метинвест", будет восстановлен после обстрелов российских оккупантов. Экологических рисков для города нет.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, с начала войны 24 февраля был разработан план безопасной остановки комбината.
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"Мы остановили коксовые печи. Мы снизили температуру. Мы залили жидким стеклом. Для того, чтобы не дать возможность дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И, таким образом, мы максимально снизили, до абсолютно безопасного уровня, экологическую нагрузку на город" , – отметил он.
По словам Цкитишвили, на комбинат упало несколько снарядов: попали в угольный склад и ударили недалеко от коксовой батареи.
"Я хочу сказать, что рано говорить, нельзя говорить о том, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город. Мы отстроим этот комбинат. Мы возродим его. И он будет так же работать и приносить славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" – это Украина", - заявил гендиректор "Азовсталь".
До этого комбинат Азовсталь уже останавливался во время Второй мировой войны, а в 1943 году, после освобождения Мариуполя, завод был восстановлен.
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Напомним, в ряде СМИ появилась информация и видео о якобы полном уничтожении комбината "Азовсталь" российскими оккупантами во время обстрелов Мариуполя.
Группа "Метинвест" еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, объявила о переводе части оборудования меткомбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации для обеспечения безопасности работников и хранения оборудования.
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❗️❗️Жителів Маріуполя насильно вивозять до росії
Окупаційні війська рф насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати в росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.
Про це повідомили у Телеграм-каналі міськради Маріуполя.
«Станом на 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога».
У людей, яких насильно вивозять на територію росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі.