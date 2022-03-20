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"Азовсталь" не остановлен навсегда, мы вернемся в город, - директор Цкитишвили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Металлургический комбинат "Азовсталь", входящий в группу "Метинвест", будет восстановлен после обстрелов российских оккупантов. Экологических рисков для города нет.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, с начала войны 24 февраля был разработан план безопасной остановки комбината.

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"Мы остановили коксовые печи. Мы снизили температуру. Мы залили жидким стеклом. Для того, чтобы не дать возможность дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И, таким образом, мы максимально снизили, до абсолютно безопасного уровня, экологическую нагрузку на город" , – отметил он.

По словам Цкитишвили, на комбинат упало несколько снарядов: попали в угольный склад и ударили недалеко от коксовой батареи.

"Я хочу сказать, что рано говорить, нельзя говорить о том, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город. Мы отстроим этот комбинат. Мы возродим его. И он будет так же работать и приносить славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" – это Украина", - заявил гендиректор "Азовсталь".

До этого комбинат Азовсталь уже останавливался во время Второй мировой войны, а в 1943 году, после освобождения Мариуполя, завод был восстановлен.

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Напомним, в ряде СМИ появилась информация и видео о якобы полном уничтожении комбината "Азовсталь" российскими оккупантами во время обстрелов Мариуполя.

Группа "Метинвест" еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, объявила о переводе части оборудования меткомбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации для обеспечения безопасности работников и хранения оборудования.
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Надеюсь вы его построите далеко от города и от моря , чтоб не загаживать и без того уже загаженную территорию Мариуполя .
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20.03.2022 11:34 Ответить
Отстроим и победим. Надо же где-то всю технику орков плавить
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20.03.2022 23:16 Ответить
Кацапы! Если вы сейчас разозлите Рината, и он назначит за ваши скальпы вознаграждения в баксах (а их есть у него), то тогда вам всем - точно 3.14зда!
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20.03.2022 11:45 Ответить
кацапи беруть ясир...

❗️❗️Жителів Маріуполя насильно вивозять до росії

Окупаційні війська рф насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати в росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

Про це повідомили у Телеграм-каналі міськради Маріуполя.

«Станом на 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога».

У людей, яких насильно вивозять на територію росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі.
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20.03.2022 11:46 Ответить
а может лучше Мариуполь в курорт превратить. А завод где то в другом месте...
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20.03.2022 12:42 Ответить
Саме від металургійних комбінатів були ризики для екології Азовського моря і Маріуполя. Треба якісно інші підприємства розбудовувати на березі такого вразливого моря. В Ахметова сильна команда, цілком в змозі іноваційний комплекс створити в багатостраждальному Маріуполі.
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20.03.2022 15:04 Ответить
Проблема актуальная. Это советские деятели любили среди города заводы пилить для демонстрации своей мощи
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20.03.2022 23:20 Ответить
 
 