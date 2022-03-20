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армия РФ (15344) война (46661) Генштаб ВС (4266) потери (3857)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14700 человек,

танков ‒ 476 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,

артиллерийских систем – 230 ед,

РСЗО - 74 ед,

средств ПВО - 44 ед,

самолетов – 96 ед,

вертолетов – 118 ед,

автомобильной техники - 947 ед,

кораблей/катеров - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21.

Специальной техники - 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из отряда десантников-оккупантов под Киевом выжил только один, - Генштаб

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+17
Через два дня юбилейный день будет - кацапов 15 тыщ, танчиков -500, броневичков - 1500, литачков - 100, и грузовичков тыща.
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20.03.2022 11:59
+15
Чем больше кацапской мрази завалим тем лучше ! Слава Украине шановни пани та панове !
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20.03.2022 11:56
+11
Усі дохлі кацапи - гарні кацапи.
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20.03.2022 11:57
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Министерство обороны РФ предоставило доказательства использования Гомельского гражданского аэропорта для нанесения ударов по Украине, сообщает NEXTA.

На сайте Министерства обороны Россия сегодня опубликовали видеоролик, на котором снят взлет беспилотника «Орлан» с боекомплектом с аэродрома Гомеля. Кроме этого на видео демонстрируются ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме после проведенной атаки.
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20.03.2022 11:55 Ответить
Лукашенко гірший навіть за *****.
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20.03.2022 11:57 Ответить
не нужно косить под дурочка - ничего не решает в беларуси уже несколько лет у егнго сын в заложниках в рашке хотя это не отменяет того что он кондом
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20.03.2022 13:47 Ответить
То не розшарюй маячню про нещасного Лукашенку.
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20.03.2022 13:55 Ответить
а зачем ты переводишь стрелки с х..йла на лукашенко типа он еще хуже? ты на кого работаешь ?
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20.03.2022 13:59 Ответить
Бо зрадники завжди гірші за тих, хто їм платить за зраду- так зрозуміло?
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20.03.2022 14:02 Ответить
зрадники? а что лукашенко украинец? если ты такой наивный что верил в преданность диктатора который уничтожает свой народ то с чего бы ему жалеть украинцев - тебе скольо лет?
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20.03.2022 14:12 Ответить
Що з його сином ви знаєте. А те, що воно клялося в ефірі, що зі сторони Білорусі рашистські війська не підуть- ні.
Про що тоді з вами говорити?
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20.03.2022 14:19 Ответить
ты реально такой глупый что веришь лукашенко путину или сидзинпину ? больше вопрос нет
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20.03.2022 14:27 Ответить
Я і "віра" несумісні речі. Мова про зраду.
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20.03.2022 14:33 Ответить
не может быть зрады у преступника - если ты вверил бандюку и значит ты такой же вор или диктатор
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20.03.2022 14:37 Ответить
Гарного дня.
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20.03.2022 14:44 Ответить
VO-VO...
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20.03.2022 12:11 Ответить
Читати замість *Орлан*-*Форпост*
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20.03.2022 12:17 Ответить
Я нарив тут.https://lenta.ru/news/2022/03/20/forpost/
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20.03.2022 12:23 Ответить
Чем больше кацапской мрази завалим тем лучше ! Слава Украине шановни пани та панове !
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20.03.2022 11:56 Ответить
Даааа... До десятилетних потерь в Афгане осталась .. максимум неделя.
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20.03.2022 12:26 Ответить
За даними американської розвідки станом на позавчора загальні втрати вбитими російської живої сили (збройні сили і приватні військові компанії) склали 17 200 чоловік. Так що Афганістан вже перевершили.
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20.03.2022 12:43 Ответить
Тут не можна порівнювати просто число загиблих.
У духів не було такої нищівної зброї, як сьогодні в ВСУ.
Тому число загиблих було відносно мале.
А число скалічених - сотні тисяч.
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20.03.2022 13:05 Ответить
а при чем тут это? тут вопрос только в общих потерях козлиной кацапской армии + ихних чвк-шников и это уже на ровне потерь в афганистане
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20.03.2022 13:50 Ответить
так тримати
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20.03.2022 11:56 Ответить
Усі дохлі кацапи - гарні кацапи.
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20.03.2022 11:57 Ответить
Через два дня юбилейный день будет - кацапов 15 тыщ, танчиков -500, броневичков - 1500, литачков - 100, и грузовичков тыща.
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20.03.2022 11:59 Ответить
Треба ще вертольоти на Чорнобаївці разок лупанути, щоб до рівних 150 було ))
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20.03.2022 12:02 Ответить
- Сер, сколько вам понадобилось, чтобы захватить Чернобаевку?
- Ну, 40?
- Чего, часов, дней?
- Вертолетов, Дринкинз, вертолетов...
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20.03.2022 12:07 Ответить
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20.03.2022 12:59 Ответить
а чвк-шников ты не считаешь? а американцы уже посчитали..
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20.03.2022 13:51 Ответить
а ЧВКашников никто не считает. Они не конвенциональные, и их как бы вообще типа нет и не было.
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20.03.2022 14:05 Ответить
які прекрасні, шикарні цифри
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20.03.2022 12:05 Ответить
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20.03.2022 12:22 Ответить
малувато буде...
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20.03.2022 12:25 Ответить
А что не так с цистернами ГСМ? 60 штук и никак не прибавляется! Они что - соляру теперь по бутылкам разливают?
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20.03.2022 12:31 Ответить
то была по ЖД поставка огромная, её всю накрыли, сейчас топливозапращиками сразу гонят со своей территории, и они попадают в список "автомобильной техники"
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20.03.2022 12:39 Ответить
по статистике, каждый 200-й россиянин против войны с Украиной.
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20.03.2022 12:38 Ответить
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20.03.2022 15:24 Ответить
А ЯКБИ 22-23 лютого УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТАМ В ХЕРСОНІ І МАРІКУ, БЕРДЯНСЬКУ І МЕЛІТОПОЛІ РОЗДАЛИ 10 ТИСЯЧ КАЛАШІВ? ЩО Б ЗАРАЗ БУЛО? ЩО ГЕНШТАБ З ЦЬОГО ПРИВОДУ КАЖЕ?
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21.03.2022 08:39 Ответить
 
 