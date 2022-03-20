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Оккупанты на захваченных территориях проводят массовые аресты жителей с проукраинскими позициями, – правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

террорист,боевик,наемник

На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, в особенности в населенных пунктах, оккупированных после 24 февраля 2022 года, начались повальные аресты местных жителей, которые не поддерживают военную агрессию РФ против Украины. При этом иногда применяются бойцы СОБРа – российского Специального отряда быстрого реагирования.

 Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, неугодных для оккупационной власти жителей задерживают т.н. "Народная милиция" и инкриминируют им нарушение 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в целях защиты интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и их граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Также и УК НВФ "ДНР" дополнено статьей 236-3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае вторжения в Украину, - Foreign Policy

Нужно отметить, что по статье 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР предусмотрено наказание до пять лет лишения свободы. Тем самым жителям оккупированных территорий предъявляют абсолютно надуманные обвинения.

"За эту неделю на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей НВФ осуществили 57 арестов местных жителей. В городах Луганской области проводят рейды по жилым домам и квартирам жителей с целью выявления участников боевых действий с 2014 года. Происходит тотальная чистка в духе 1937 года", – говорит Лисянский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
:Передайте нашому голубу миру Подоляку:

Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.

Про це пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.

Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
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20.03.2022 12:16
+18
ненавижу всех предателей с 2014 года которые призвали дьявола и радовались его приходу, на их совести тоже эта война
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20.03.2022 12:14
+12
И эти мрази рассказывают про фашизм и ВОВ ??? Наверно так не вели себя даже немцы в 41 году. Да, они могут "повторить"- но повторяют только людоедскую практику красной армии и сталинских ублюдков. Мы не должны брать пленных- только полная утилизация может заставить этих людей хотя бы заткнуться, исправить этих вырожденцев невозможно от слова совсем
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20.03.2022 12:17
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ЦЕ ВСЕ НАЩО ЗДАТНІ КАПСЬКІ ДУЖЕ СЕРЛИВІ ВИЛУПКИ...
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20.03.2022 12:13 Ответить
ненавижу всех предателей с 2014 года которые призвали дьявола и радовались его приходу, на их совести тоже эта война
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20.03.2022 12:14 Ответить
Геноцид.
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20.03.2022 12:15 Ответить
:Передайте нашому голубу миру Подоляку:

Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.

Про це пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.

Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
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20.03.2022 12:16 Ответить
пусть переговариваются. Эти переговоры яйа выеденного не стоят, а время при этом неуклонно работает на нас. Если Подоляк что либо обещает, это не значит что он обязан будет женится. Главной целью этих переговоров является решение гуманитарных вопросов, не более. Он об этом говорит с первого дня переговоров. Больше смотрите что говорят официальные лица США. И поменьше слушайте мнения всяких экспердов. В то время пока Подоляк кормит надеждами мединского, мединский кормит надеждами пуйла, гарант создаёт имидж страны, у него такая роль.
А Порох в это время создает механизмы безопасности вместе с международными партнёрами, и в это же время будапештский гарант Байден гонит рашу в лузу.
Так что не ссать, @бошим.
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20.03.2022 12:27 Ответить
Якби ВР у свій час легалізувала і дозволила викорстовувати зброю для захисту власного житла і своїх рідних так легко це окупантам би не пройшло.Слава Україні!
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20.03.2022 12:17 Ответить
И эти мрази рассказывают про фашизм и ВОВ ??? Наверно так не вели себя даже немцы в 41 году. Да, они могут "повторить"- но повторяют только людоедскую практику красной армии и сталинских ублюдков. Мы не должны брать пленных- только полная утилизация может заставить этих людей хотя бы заткнуться, исправить этих вырожденцев невозможно от слова совсем
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20.03.2022 12:17 Ответить
Пленных надо брать. Но просто надо помнить с кем мы воюем. Что это не хорошие парни. Конечно, хорошие там тоже есть, но в большинстве это наемники, которые в первые дни писали что едут убивать хохлов и трахать хохлушек. Я это в первый день читал на русском и английском везде, но потом затихло.
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20.03.2022 12:19 Ответить
Братьт- чтобы послать на урановые рудники- да. А так этот тупой и рукожопый, а еще и до крайности подлый шлак никому не нужен . Не надо давать возможность этому биомусору дальше размножаться. Планета без них будет чище.

Они потом все равно будут слушать очередных ********** и бобров-симоньян и снова будут лезть к нам . Доктор сказал- в морг!
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20.03.2022 12:25 Ответить
во-во ! Этот СОБР мастер воевать только с безоружными , слабыми и немощными .
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20.03.2022 12:18 Ответить
Из этой новости понятно что 57 человек не смогли получить оружие для самозащиты и организации самообороны.
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20.03.2022 12:18 Ответить
всіх опезежистів затримати і на обмін в кацапію
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20.03.2022 12:18 Ответить
Короче. На этот раз им не удастся списать всё на гражданскую войну. Это обычные этнические чистки. Как бы они это не называли.
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20.03.2022 12:21 Ответить
Пора роздавати зброю і інше захисне спорядження цивільним на всіх рубежах.. Бо орки лізуть з усіх сторін
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20.03.2022 12:23 Ответить
Це проблема не людей, що лишились, а військово-політичного керівництва, рашисти хочуть міняти цивільних на своїх полонених, одним словом терористи. Швидше формуйте ударні резерви, переходимо з "армії оборони" до "армії визволення".
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20.03.2022 12:25 Ответить
Слава Богу в Україні! Героям шана! Чекаємо та спостерігаємо як наш Господь втрутиться у наш захист з понеділка!
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20.03.2022 12:25 Ответить
А кто то думал , что они проукраинских настроенных жителей будут конфетками кормить и поощрять? Оружие надо было давать ! И защищать , и армию вместо дорог строить! А то сосед в квартиру ломится , а мы обои новые клеим! Идиотизм ! Или предательство!
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20.03.2022 12:32 Ответить
Коли вже почнуться арешти прокацапських виродків в Україні?
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20.03.2022 13:18 Ответить
Де Шуфрич, Бойко, Бужанський, Королевська, Рабінович та інші опзжопники ? Невже Верховна рада ще рахує їх депутатами і платить зарплату ?
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20.03.2022 14:35 Ответить
 
 