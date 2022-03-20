Оккупанты на захваченных территориях проводят массовые аресты жителей с проукраинскими позициями, – правозащитник Лисянский
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На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, в особенности в населенных пунктах, оккупированных после 24 февраля 2022 года, начались повальные аресты местных жителей, которые не поддерживают военную агрессию РФ против Украины. При этом иногда применяются бойцы СОБРа – российского Специального отряда быстрого реагирования.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, неугодных для оккупационной власти жителей задерживают т.н. "Народная милиция" и инкриминируют им нарушение 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в целях защиты интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и их граждан, поддержания международного мира и безопасности".
Также и УК НВФ "ДНР" дополнено статьей 236-3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики".
Нужно отметить, что по статье 326-1 т.н. Уголовного Кодекса НВФ ДНР предусмотрено наказание до пять лет лишения свободы. Тем самым жителям оккупированных территорий предъявляют абсолютно надуманные обвинения.
"За эту неделю на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей НВФ осуществили 57 арестов местных жителей. В городах Луганской области проводят рейды по жилым домам и квартирам жителей с целью выявления участников боевых действий с 2014 года. Происходит тотальная чистка в духе 1937 года", – говорит Лисянский.
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Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.
Про це пише видання DW.
"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.
Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
А Порох в это время создает механизмы безопасности вместе с международными партнёрами, и в это же время будапештский гарант Байден гонит рашу в лузу.
Так что не ссать, @бошим.
Они потом все равно будут слушать очередных ********** и бобров-симоньян и снова будут лезть к нам . Доктор сказал- в морг!