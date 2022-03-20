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11 марта оккупанты в упор из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. 56 погибших, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремінна

11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"56 погибших в Кременной. Расстреляли в упор из танка. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст в доме - 56 человек - погибли на месте. Выживших, а это 15 людей, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", - пишет Гайдай.

По его словам, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

Также смотрите: "Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Твари забирают свидетелей чтобы никто не узнал о геноциде который проводят в Украине московско-фашишстские окупанты.
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20.03.2022 12:24
+28
наимерзотнейшая мусорная нация в мире, хуже исламистов игил, хуже хизбалы, хуже монголо-татар, хуже гуннов, просто выблдяская биомасса русня
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20.03.2022 12:28
+27
Вывезенных будут обрабатывать в Гестаппо и делать фейки типо ето все Украина сама себя обстреляла
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20.03.2022 12:30
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Твари забирают свидетелей чтобы никто не узнал о геноциде который проводят в Украине московско-фашишстские окупанты.
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20.03.2022 12:24 Ответить
ну вообще глупость 56 трупов оставили 15 вывезли а нафигаче.. не ясно логику дикарей орды трудно понять и есть ли там вообще логика инстинкты животных и маньяков садистов ..
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20.03.2022 12:27 Ответить
Вывезенных будут обрабатывать в Гестаппо и делать фейки типо ето все Украина сама себя обстреляла
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20.03.2022 12:30 Ответить
думаю, тех спасенных увезли для говнопропаганды... а в расстреле дома обвинят Украину (вот увидите, говносми не задержаться в новыми фейками)
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20.03.2022 12:31 Ответить
кроме свихнувшегося Путина и Шойгу даже отъявленные рашинские пропоГАНДОНЫ не верят вот что санкции животворящие с людьми делают как отобрали виллы яхты бабки заморозили конфискат пошел просто Титаниками в караванах сразу отрезвление пришло..
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20.03.2022 12:34 Ответить
********* вкрай.
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20.03.2022 12:43 Ответить
И с этими фашистами зеля собирается о чем-то договариваться?! 😠
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20.03.2022 12:36 Ответить
фашисты смотрят и уточняют у Бога.... а что нам также можно было делать нас в Ад за более мелкие согрешения... а этим что православный Рай???
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20.03.2022 12:26 Ответить
наимерзотнейшая мусорная нация в мире, хуже исламистов игил, хуже хизбалы, хуже монголо-татар, хуже гуннов, просто выблдяская биомасса русня
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20.03.2022 12:28 Ответить
о... это так скрепно...хероически воевать расстрелять беззащитных стариков и разбомбить убежище с детьми... эти "подвигом" должны восхищаться все дедываевали на рашке
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20.03.2022 12:29 Ответить
танкистов ещё в плен берут?
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20.03.2022 12:32 Ответить
Того кто топит за *мир* и налаживание отношений с Пидоросией, нужно отправлять в Харьков, Мариуполь и тд разгребать руины, и вытаскивать трупы, при етом рассказывать семьям погибших что с Разией нужно мириться и восстанавливать отношения
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20.03.2022 12:32 Ответить
Лишати громадянства і відправляти на рашку.
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20.03.2022 13:01 Ответить
І після цього брати в полон?! І після цього слухати їхні мекання на пресконференціях?! Після вбивства дітей, породіль, будинків вагітних!!!!???
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20.03.2022 12:35 Ответить
Z - звери.
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20.03.2022 12:40 Ответить
Z - звери.
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20.03.2022 12:40 Ответить
Тварюки якісь неземні , так як так знущатись над людьми можуть тільки психопати і виродки 😠
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20.03.2022 12:46 Ответить
осталось ли на этой земле еще какое-нибудь преступление, которое бы не совершила эта дикая орда нелюдей...
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20.03.2022 12:51 Ответить
Навіть Гітлер такого не робив
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20.03.2022 12:56 Ответить
Кончені мерзоти.
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20.03.2022 12:59 Ответить
ну да...а вдруг среди тех престарелых людей прятался Бандера.которого так разыскивают...сволочи не только они.Сволочи руководство ООН и главы комитетов..Они являются соответчиками русского фашизма.они НЕ ДАЛИ ОСТАНОВИТЬ мерзавца-путина и тем самым ПООЩРИЛИ на дальнейшую агрессию..Начиная от Гутерреша персональную УГОЛОВНУЮ ответственность должны понести чиновники от ООН за потворство фашистским преступлениям перед украинским народом.За геноцид украинцев и гибель детей.
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20.03.2022 13:04 Ответить
А есть ли в раше вообще люди? Животные.
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20.03.2022 13:06 Ответить
І з уЙобками пропонують домовитись.
Та "домовтесь" хоч сто раз, і що на виході?
Скажених собак пристрілюють.
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20.03.2022 13:41 Ответить
а потім будуть на всю рашку показувати наших стареньких, яких вивізли, і верещати, що це бандерівці-звіри розстріляли своїх, а "визволітелі" з ризиком для життя спасли невеличку частину! більше того - вони й тим старим так все пояснили. а тупоголові барани на расєє будуть головами потрясати і жахатися тим звірствам... бандерівців
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20.03.2022 14:45 Ответить
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20.03.2022 14:46 Ответить
Рвати зубами цих істот! Ніякого жалю!!
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20.03.2022 14:47 Ответить
твари....
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20.03.2022 15:10 Ответить
Погані справи,якщо рашисти вже й Кремінну зайняли,до Лимана не так і далеко
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20.03.2022 15:44 Ответить
SS
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20.03.2022 16:12 Ответить
Спочатку вирішили не брати у полон артилеристів і пілотів, тепер бачу і кацапські танкісти на полон можуть не розраховувати. У цій ситуації не бачу іншого виходу окрім як утилізація російських військових на місці. Що посієш те і пожнеш
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20.03.2022 16:26 Ответить
 
 