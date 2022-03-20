11 марта оккупанты в упор из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. 56 погибших, - Гайдай

11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"56 погибших в Кременной. Расстреляли в упор из танка. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст в доме - 56 человек - погибли на месте. Выживших, а это 15 людей, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", - пишет Гайдай.

По его словам, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

Также смотрите: "Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - разговор оккупанта с женой. ВИДЕО