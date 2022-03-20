Враг готовится к наступлению на Киев, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 20 марта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 20.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, благодаря героическому национальному сопротивлению Россия не достигла своих захватнических целей в Украине.
В то же время сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командиров: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка; "комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля", - сказано в своде.
По данным Генштаба, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко.
На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев.
Также отмечается, что захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций вооруженных сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.
"На Северском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огневое поражение. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности", - говорится в сообщении.
На Слобожанском направлении оккупантыы активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области вблизи Государственной границы Украины обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.
На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.
Также отмечается, что продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.
На Южнобужском направлении активных наступательных действий не велось, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.
Держим строй! Вместе победим!
Слава Украине!
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(Иван Васильевич меняет професию)
Коли бачу, що Зеленський підписав указ, яким викинув із загальнонаціонального ефіру 5й канал і Прямий - думаю, може вони щось знають? Якщо повернулися до режиму мочилова опозиції, на щось же вони розраховують.
У перші дні, коли Київ прокинувся від бомбардувань, сиділи тихше види і нижче трави. Країною по суті керував Генштаб, а ці мовчки голосували і підписували все що дають. А тепер ось знову голівку піднімають, значить ситуація на фронті покращилася?
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Представьте себе, Представьте себе, Никак не ожидал он, Представьте себе, Представьте себе, Такого вот конца.
Так что ждем. Пусть только не забудут военный оркестр прихватить, а то кацапский где-то затерялся.
- товарищ генерал, наши войска героически отступают.
- а что бандэровцы?
- бандэровцы позорно за нами гонятся.
Через некоторое время делегация союзников на Т-64 и Абрамсах приедут в Воронеж принимать капитуляцию