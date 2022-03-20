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Враг готовится к наступлению на Киев, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 20 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Идут двадцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 20.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, благодаря героическому национальному сопротивлению Россия не достигла своих захватнических целей в Украине.

В то же время сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей с РФ. Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного, уничтожены командиров: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка; "комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля", - сказано в своде.

По данным Генштаба, зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность нападения из Беларуси на Волынском направлении высока, - Генштаб ВСУ

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев.

Также отмечается, что захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций вооруженных сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.

"На Северском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огневое поражение. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении оккупантыы активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области вблизи Государственной границы Украины обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,7 тыс. человек, 476 танков, 1487 бронированных машин, 96 самолетов, 118 вертолетов

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.

Также отмечается, что продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении активных наступательных действий не велось, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Держим строй! Вместе победим!

Слава Украине!
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Топ комментарии
+31
Героям слава!
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20.03.2022 12:45
+27
Ого ,весеннее обострение погнало кацапов на массовое самоубийство ..ню-ню ....
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20.03.2022 12:46
+23
Взять Киев ? Ну это нет а вот взять в рот кацапы смогут легко ...
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20.03.2022 12:47
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Героям слава!
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20.03.2022 12:45 Ответить
"Одна банка помидоров, да одна, два гадячских сафари, да два, четыре Чернобоевки, нет шесть.... и они еще борются за звание 2-ой армии в мире??"
(Иван Васильевич меняет професию)
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20.03.2022 13:22 Ответить
В таких условиях взять Киев нереально, имхо
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20.03.2022 12:46 Ответить
если близко подойдут, будут бить градами на уничтожение инфраструктуры
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20.03.2022 12:51 Ответить
Хто ж їх вже підпустить...
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20.03.2022 12:52 Ответить
Бить градами - это одно, в взять город - это совсем иное.
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20.03.2022 13:16 Ответить
...Я оптиміст, у кожній ситуації бачу щось хороше. Не вишукую спеціально, воно саме. От зараз, у розпал "шлункового грипу" - чи як ця зараза правильно називається? - думаю, що коли все закінчиться, то зможу нарешті влізти у ту прекрасну чорну сукню з вишивкою.

Коли бачу, що Зеленський підписав указ, яким викинув із загальнонаціонального ефіру 5й канал і Прямий - думаю, може вони щось знають? Якщо повернулися до режиму мочилова опозиції, на щось же вони розраховують.
У перші дні, коли Київ прокинувся від бомбардувань, сиділи тихше види і нижче трави. Країною по суті керував Генштаб, а ці мовчки голосували і підписували все що дають. А тепер ось знову голівку піднімають, значить ситуація на фронті покращилася?
Чи ні. - https://t.me/nuts_roses/687
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20.03.2022 13:01 Ответить
Ого ,весеннее обострение погнало кацапов на массовое самоубийство ..ню-ню ....
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20.03.2022 12:46 Ответить
У кацапів ментальний зв'язок з Києвом такий, як з аеропортом у Чорнобаївці. І з таким же результатом.
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20.03.2022 13:04 Ответить
https://youtu.be/UHSzld1YlvU
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20.03.2022 13:39 Ответить
Смерть москалям!
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20.03.2022 12:47 Ответить
Им из под Киева драпать надо в темпе вальса а не наступать,с завтрашнего дня потепление и угроза тогда окружения.
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20.03.2022 12:47 Ответить
Кажуть, білоруси будуть наступати на Волинь.
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20.03.2022 12:47 Ответить
І далі на Львів?
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20.03.2022 12:52 Ответить
Ні. Це Житомирщина, Рівненщина і частина Київщини.
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20.03.2022 12:54 Ответить
Далі на волинську різню.
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20.03.2022 12:57 Ответить
Мне кажется если бы бульбы должны были наступать 24 числа, а сейчас смысл? Уже все заминировано, пристреляно, тупо пойти на убой
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20.03.2022 12:56 Ответить
"вяликая" не справляется, вот в чем смысл.
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20.03.2022 13:00 Ответить
Ты думаешь 10к белорусов что то решит уже? Которые 30 дет сидели в казармах и боевого опыта по нулям
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20.03.2022 13:04 Ответить
Я думаю, у имперцев мало резервов. Скребут где могут.
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20.03.2022 13:06 Ответить
а сколько они планируют в первый день безвозвратных потерь в живой силе, четыреста или шестьсот?
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20.03.2022 12:57 Ответить
Це інформація з Генштабу. УП написала. Наш сайт передрукував.
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20.03.2022 13:02 Ответить
и как упячка подала? "... наш источник в ГШ"?? упячку читать - шо Г+Г смотреть.
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20.03.2022 13:23 Ответить
А ще там ботів купа в комментах(
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20.03.2022 14:35 Ответить
А потім волати будуть:"Волынская резняяяя!Волынская резняяяя!!!!"
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20.03.2022 13:07 Ответить
Взять Киев ? Ну это нет а вот взять в рот кацапы смогут легко ...
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20.03.2022 12:47 Ответить
Вот это поворот!

Представьте себе, Представьте себе, Никак не ожидал он, Представьте себе, Представьте себе, Такого вот конца.
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20.03.2022 12:59 Ответить
пошляк
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20.03.2022 13:15 Ответить
Ваша правда:

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20.03.2022 13:07 Ответить
ЦЕ ЯК РОЗІГНАТИСЬ ТА ВЧЕРГОВЕ ГЕПНУТИС ДУРНОЮ МАКІТРОЮ ОБ СТІНУ.ХОЧА КАЦАПИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ГЕТЬ ДУРНІ ТОМУ НІЧОГО ДИВНОГО В ЇХНІЙ ПОВЕДІНЦІ НЕМАЄ...
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20.03.2022 12:50 Ответить
Чорнобаївка пане....
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20.03.2022 13:16 Ответить
Для того чтобы был хоть минимальный шанс взять Киев надо иметь группировку минимум в полмиллиона и то далеко не факт а те силы что у кацапов есть будут просто-напросто уничтожены ,но учитывая кретинизм лаптей и Чернобаевский синдром ,вполне возможно что они просто решили подохнуть ...да ну и хер с ними ....
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20.03.2022 12:51 Ответить
о! если Белоруссия открыто ввяжется в конфликт рф - Украина, то это уже будет участием третьей стороны, что развязывает руки для вступления в конфликт других союзных Украине государств. Например, Польши и/или Великобритании.
Так что ждем. Пусть только не забудут военный оркестр прихватить, а то кацапский где-то затерялся.
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20.03.2022 12:54 Ответить
Тут как посмотреть . Они же войдут в кацапской форме , и под кацапским команндованием . И Таракан в любом случае будет кричать - НЕ МОИ.
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20.03.2022 13:35 Ответить
4 рази брали переправу..6 разів аєродром
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20.03.2022 12:54 Ответить
Для повного венігрету не вистачає білоруського м'яса 🙁
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20.03.2022 12:58 Ответить
********** желает с собой забрать в могилу лукашила и белорусов побольше. Ну что белорусы нежили свободно, надо теперь умирать за престарелых вечных маньяков.
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20.03.2022 13:00 Ответить
скоро подьедем на подмогу. все будет ок 👍👍👍. путлер капут 👎👎👎 🦴🦴🦴💥💥💥
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20.03.2022 13:00 Ответить
- как обстановка на Украине?
- товарищ генерал, наши войска героически отступают.
- а что бандэровцы?
- бандэровцы позорно за нами гонятся.
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20.03.2022 13:03 Ответить
Лукашенко - труп, как и *****. Только он ещё об этом не знает. На что этот недоделаный бульбофюрер надеется?
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20.03.2022 13:03 Ответить
За это время можно было Париж захватить, а они всё готовятся. Но на НАТО куйло не нападёт - ему ссыкотно превратиться в ядерный пепел не меньше, чем Байдену с Джонсоном.
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20.03.2022 13:04 Ответить
НАТА и без ядерного пепла за две-три недели раскатает парашу в блин с воздуха. Технологии, особенно в авиации, просто несопоставимы. Если наши самолёты и ПВО, ещё советские, хоть и с потерями, но продолжают сражаться, то что кацапы противопоставят самолётам пятого поколения с АФАР, противорадиолокационным ракетам, разведке ДРЛО и из космоса? После выноса ПВО и истребительной авиации начнется избиение тысячами Томагавков, а также точечные удары с беспилотников.
Через некоторое время делегация союзников на Т-64 и Абрамсах приедут в Воронеж принимать капитуляцию
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20.03.2022 17:21 Ответить
и при всем этом НАТО сс*тся россии...
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20.03.2022 20:23 Ответить
Наступ на Київ? Це самогубство для тих кацапів, шо не здохли до цього. Хоча стратегія "бабы исчо наражают" там завжди в тренді.
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20.03.2022 13:05 Ответить
В Генштабе паникеры и дилетанты. Люся Арестович ещё позавчера сказал что это больные фантазии Главного Полковника страны Гриценко. Так , что киевляне могут расслабиться
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20.03.2022 13:30 Ответить
За всіма ознаками - цей тиждень має стати ВИРІШАЛЬНИМ, вирішальним у плані перелому ходу війни в сторону безповоротнього і остаточного знищення рашистьсько - білорашистських ударних угруповань і поступового переходу ЗСУ до наступальних дій по усім напрямкам. Перемога хоч і не буде настільки швидкою - як би нам того хотілось, але вона ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ ЗА НАМИ!!! Так, буде важко, але ми встоїмо без жодних сумнівів, бо ше ніколи і нікому не вдавалось перемогти єдиний НАРОД, єдину НАЦІЮ, і до рашопадлів почало поступово доходити : вони воюють не просто із ЗСУ - вони воюють з УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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20.03.2022 15:18 Ответить
 
 