В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы

Основной задачей врага остается окружение/захват города по северному и северо-западному направлениям.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.

Также смотрите: Добровольческая рота Дмитрия Коцюбайло в боях под Киевом. ВИДЕО

Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:

Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район.

❌Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

❌Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами

❌В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена.

❌Бучанская и Немишаевская громады - враг окопался

❌Гостомель и Ирпень – идут бои.

Броварской район.

❌На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской - вражеская техника.

Вышгородский район.

❌ Враг градами обстрелял с.Новые Петровцы.

❌В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.

❌Славутич полностью изолирован.

Обуховский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Фастовский район. Ситуация контролируется. Громада принимает беженцев. Больницы принимают раненых.