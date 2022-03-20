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Новости Война в Украине Война
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В ближайшее время враг может предпринять попытку форсирования р. Ирпень, - председатель ОВА Павлюк о ситуации вокруг столицы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Основной задачей врага остается окружение/захват города по северному и северо-западному направлениям.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск. Захватчик пытается наладить логистику. Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Также Павлюк уточняет, что во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
Укрепляются блокпосты, возводятся оборонительные фортификационные сооружения.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - добавляет он.

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Далее Павлюк более подробно останавливается на обзоре ситуации в столичном регионе:

Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бориспольский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район.
❌Макаровка под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.
❌Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами
❌В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена.
❌Бучанская и Немишаевская громады - враг окопался
❌Гостомель и Ирпень – идут бои.

Броварской район.
❌На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской - вражеская техника.

Вышгородский район.
❌ Враг градами обстрелял с.Новые Петровцы.
❌В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
❌Славутич полностью изолирован.

Обуховский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Фастовский район. Ситуация контролируется. Громада принимает беженцев. Больницы принимают раненых.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
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20.03.2022 13:18
+13
Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
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20.03.2022 13:38
+6
Соми і раки наїдяться
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20.03.2022 13:23
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ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
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20.03.2022 13:18 Ответить
Соми і раки наїдяться
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20.03.2022 13:23 Ответить
Не форсирует, а пойдет ко дну.
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20.03.2022 13:20 Ответить
Село Мощун? 5-й раз? Чекаємо!
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20.03.2022 13:22 Ответить
Так більше нема де- та сама Чорнобаївка.
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20.03.2022 13:23 Ответить
Таки варто вводити військову цензуру на чай війни.
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20.03.2022 13:22 Ответить
час*
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20.03.2022 13:25 Ответить
Так в києво-святошинському районі всі місцеві вже в курсі тактики орків. Ще можна спробувати десант на Гостомельський аеродром висадити...
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20.03.2022 13:40 Ответить
Е ні - Чорнобаївку не чіпати - то святе.
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20.03.2022 13:52 Ответить
Резерви вперед.
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20.03.2022 13:31 Ответить
Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
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20.03.2022 13:38 Ответить
тож на то вони і придурки, що створюють самі собі проблеми. А нам від того краще, головне щоб резерви були на їх відправку на концерт до кобзона
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20.03.2022 13:48 Ответить
Не подведите. Нам нужно еще пару МТУ-90. Только там аккуратнее с нашей техникой, ничего не поломайте и не помните, а то у нас сейчас нет времени за вами ремонтировать.
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20.03.2022 13:43 Ответить
"Коли Бог бажає покарати грішника - він лишає його розумна"
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20.03.2022 13:56 Ответить
А кацапські трупи по течії куди допливуть?
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20.03.2022 13:57 Ответить
Ірпінь, притока Дніпра, Дніпро впадає у Чорне море, а воно вважається басейном Атлантичного океану. Навряд чи допливуть аж туди, але до Кримського каналу можуть.
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20.03.2022 16:40 Ответить
Так по тому ПАНТОННОМУ МОСТУ точкой У можно бахнути ? Вони мабудьмають ограничену кількість пантонів
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20.03.2022 15:54 Ответить
Там, кажуть, вацапи дамбу знищіли, Ірпінь розлився аж до повені. Кажуть, що селам не айс, але про форсування його ворогом тепер можна не турбуватися. Сьогодні десь в ФБ бачила. Якщо знайду карту, покажу.
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20.03.2022 15:59 Ответить
 
 