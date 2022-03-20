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война (46661) несовершеннолетние (89) Путин (29854) Шойгу (664)

Путин и Шойгу готовятся пополнять ряды оккупационной армии для войны против Украины несовершеннолетними, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юнармія

За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям 17-18-летних членов российской детско-юношеской милитарной организации "Юнармия".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля рассматривает возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан РФ. Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу ", – сказано в сообщении.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская элита хочет ликвидировать Путина. Преемника уже выбрали, - разведка

"Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", - отмечают в разведке.

"Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны Российской Федерации. Она отличается радикальной пропагандистской работой среди русской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перекидывает в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины, - ГУР МО Украины

"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек", - констатировали в ГУР.
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Топ комментарии
+48
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20.03.2022 14:07
+44
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20.03.2022 14:05
+39
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20.03.2022 14:02
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putin-jugend....gut gut....
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20.03.2022 13:53 Ответить
Вальдемар - наш рулевой,
вечно ботоксный, значит - молодой
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20.03.2022 13:56 Ответить
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20.03.2022 14:12 Ответить
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20.03.2022 14:05 Ответить
А пУтін в пупок цьомає!😏
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20.03.2022 14:16 Ответить
Бо він старий збоченець. А ще *****.
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20.03.2022 14:20 Ответить
І при цьому ще й часто ************...
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20.03.2022 16:18 Ответить
aber Ukrainische partisanen - puf puf
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20.03.2022 17:44 Ответить
млять. все больше доказательств за то, что ***** решил полностью утилизировать эрэфию.
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20.03.2022 13:54 Ответить
Кидати в топку війни підлітків путлер'югенду, це вже агонія рашистського режиму.
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20.03.2022 15:58 Ответить
коли довго триндиш про розіп'ятого мальчіка, згодом сам починаєш вірити

майбутні розіп'яті мальчики та дєвочки
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20.03.2022 13:54 Ответить
Свиноматки радісно плещуть в долонькі. Головне щоб на цукор фублей вистачило, а лічинки то таке, наплодять
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20.03.2022 13:55 Ответить
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20.03.2022 14:02 Ответить
гитлерюгент! Так такое вже було
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20.03.2022 13:56 Ответить
Путлерюгент
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20.03.2022 14:20 Ответить
jugenD.
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20.03.2022 17:46 Ответить
Проорал😸
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20.03.2022 14:01 Ответить
поди назовут Молодой Гвардией и кинут как всегда на убой .
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20.03.2022 14:02 Ответить
Юнармия же. Давно такая контора есть.
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20.03.2022 14:03 Ответить
Бессмысленная мера, судя по всему чисто пропагандисткая
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20.03.2022 14:02 Ответить
Починається саме цікаве з життя одноклітинних😀 ваш вихід, мамаші з раші. Чи в гонитві за цукром ніколи?
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20.03.2022 14:02 Ответить
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20.03.2022 14:07 Ответить
Кончені виродки.
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20.03.2022 14:03 Ответить
Гітлерюгент посилали захищати Берлін, коли остаточно зрозуміли що настав КАПУТ!
Рашка обісралася коли ще ніхто її кордонів навіть не перетнув.
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20.03.2022 14:05 Ответить
Там уже был фольксштурм. И, если верить новостям, на дамбабе уже набирают 65-летних.
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20.03.2022 14:10 Ответить
Там столько не живут.
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20.03.2022 14:24 Ответить
"Хватит дамбить Бомбас!"
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20.03.2022 14:52 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 14:05 Ответить
**** из 150 миллионов населения они не могут набрать пополнения что подсвинков своих хотят на убой вести у них ведь есть есть еще не тронутый резерв - тиктокеры , инстограмщики и прочая шваль
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20.03.2022 14:05 Ответить
Цыганское радио работает, дурних нема.
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20.03.2022 14:10 Ответить
А КаВееНщиків скільки.
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20.03.2022 14:14 Ответить
А может их совсем не столько сколько они говорят? 👎😁 мёртвые души читали?☠
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20.03.2022 14:16 Ответить
Чому може? Ще до 2014р. офіційні рашистські структури волали, що велика смертність і мала народжуваність. Криком кричали, що через 10 років буде повна жопа с кількістю населення, майже кожен місяць в них зникають населені пункти, бо там нікому жити. Хоч офіційна статистика до 2014р. доповідала про 140 мільйонів населення, але альтернативні підрахунки доводили, що вже менше 90 мільйонів. С окупацією Криму і частини Донбасу, де жили до окупації 2 і 6 мільйонів українських громадян, кремліни почали малювати зростання "свого" населення до 146 мільйонів, автоматично зачисляючи українських громадян в "свої". В Україні, також кіль кість населення швидко зменшується, а тут і ці падлюки лізуть.
Саме цю проблему, зі зникненням населення **********, ***** хоче вирішити окупувавши Україну.
Тобто ***** як всі московити у всі часи, розглядають Україну як безкоштовний і безмежний склад їжі, мізків і людського потенціалу. Ще з часів радянської армії працювала система, коли тупі татари і мокші стояли на чолі армій і полків, вони ставили лише вимоги і хотєлки, а українців ставили на посади які у підрозділи які повинні були якось виконувати ті хотєлки, вже застосовуючи голову, бо самі мокші і татари лише тупо виконують те що приказано.
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20.03.2022 16:23 Ответить
Це яскраво свідчить про підтримку режиму населенням. 76%)
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20.03.2022 14:23 Ответить
76 - это с уютного дивана с телевизором. С окопа будет на много порядков меньше.
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20.03.2022 15:06 Ответить
Це був сарказм. Тобто 76% підтримки мокшанами війни - повна брехня
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20.03.2022 19:16 Ответить
Свіжачок із *********-
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20.03.2022 14:05 Ответить
Маленькі оркі стануть легкою здочиччю для ЗСУ! Всіх в землю *****, і молодих, і старих! Смерть кацапам!
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20.03.2022 14:05 Ответить
"Уже и отцы и братья ушли" ... все лягут,путинюгенд не исключение.
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20.03.2022 14:06 Ответить
Путинюгенд
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20.03.2022 14:06 Ответить
цікаво, чи всіx пукэн поцілувал у живіт
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20.03.2022 17:55 Ответить
Пыня прав - этих личинок рашистов нужно уничтожать, пока они не отложили новых личинок.

Браво, пыня -кумир дебилов!
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20.03.2022 14:07 Ответить
Ну это просто опять русофобия какая-то затевается... Они же дети! Астанавитес!
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20.03.2022 14:08 Ответить
А мы их в один котёл к младенцам, будет вкусно
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20.03.2022 15:49 Ответить
чесно кажучи, ця новина занадто прекрасна, щоб бути правдою
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20.03.2022 14:10 Ответить
А вы фото пленных что, не видели? Там этих сопливых как собак. Дети те ещё.
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20.03.2022 14:17 Ответить
ага выгляни в окно и увидишь ПРАВДУ ВОЙНУ БОМБЫ РАКЕТЫ ВЗРЫВЫ И МЕРТВЫЕ ПО УЛИЦАМ ПОЛЯМ И ЛЕСАМ и что неправда???? мои дети уже в Европе сын сегодня уже в Германии дочка и невестка 2 недели как разница мирная жизнь и тут огромная я также думал ну война ну что такого ага сирена уже как тоне грохает.... особенно ночью или рано утром.. бабахают в небе также слегка нервируешь и стараешься отвлекаться чем то.. теперь дети умоляют нас выехать пока нет.. вроде у нас более менее надеемся так и будет и дальше... да и за квартирами надо присматривать в наше смутное время как бросить то.. вот как то так.. ЖИТИЕ У НАС БЫЛО ДО 24 ЧИСЛА ФЕРВАЛЯ И АПОСЛЯ...
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20.03.2022 14:18 Ответить
А что ж сынок от армии сбежал?
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20.03.2022 14:56 Ответить
В твою безтолковку не может прийти мысль, что сынок несовершеннолетний?
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20.03.2022 15:38 Ответить
ГІТЛЕРЮГЕНД = ПУТЛЕРЮГЕНД. ДНО ,ПОВНА ЖОПА В РАШЕН ФЮРЕРА
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20.03.2022 14:11 Ответить
Никого не жаль. Зомби что в 15 лет,что в 60-это лишь зомби.
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20.03.2022 14:13 Ответить
Щоб вибили дурь з голови.
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20.03.2022 14:13 Ответить
чудово, менше на паРаші буде виродків народжуватися, звісно, якщо московія буде ще існувати
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20.03.2022 14:14 Ответить
надо наладить производство импортозамещенных panzerfaust'ов. А то какой же путлерюгенд без фаустпатронов ....
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20.03.2022 14:16 Ответить
Рашисты продолжают идти по стопам своего фюрера Гитлера…Большего ПАДЕНИЯ и АМОРАЛЬНОСТИ -представить невозможно…Хотя уже ничего не удивляет..
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20.03.2022 14:19 Ответить
Что-то наши уже тоже начали чушь нести. Глупо, от этого будет падать доверие народа к их заявам...
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20.03.2022 14:21 Ответить
для путлера - нет ничего невозможного. это те же дети, как и срочники, которые воюют сейчас, 1 год-2 разницы максимум всего
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20.03.2022 15:30 Ответить
Это ещё тот возраст, когда разница в 1 - 2 года еще существенна. После того как раскрыли, что они используют срочников, они всё-таки какую-то часть их вывели, ибо испугались реакции общества на задействование срочников. Т.е. чего-то еще боятся. Использование несовершеннолетних вызовет гораздо большую реакцию общества. Было бы путлеровцам на такое наплевать, они бы прежде всего на мясо отправили всех срочников, для этого хоть какую-то аргументацию можно придумать...
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20.03.2022 16:38 Ответить
От багато хто посміхається, а я впевнений, що ***** може піти на цей крок. Воно ж їбонуте і загнане в кут. Воно буде перти до останнього. Для нас головне - не втрачати пильність і не вестись на "ето же дєті". Вбивати цю погань, не дивлячись на їхній вік, бо вони прийдуть вбивати нас. І жодних докорів сумління. Бо наші сердобольні мамані знову будуть витирати їм шмарклі і пригощати чаєм з пиріжками. А у цих недоносків гівна кремлівського в головах не менше, ніж у інших орків, а може й побільше. То ж нехай їхній вік не вводить вас в оману.
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20.03.2022 14:22 Ответить
Вброс
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20.03.2022 14:22 Ответить
нет, не вброс. на других новостных сайтах к новости прикреплен скрин с приказа от министерства обороны рф с подписью министром Шойгу. и контроль за выполнением этого приказа возложен на замминистра обороны.
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20.03.2022 18:53 Ответить
А баби всьо рожалі і рожалі...
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20.03.2022 14:22 Ответить
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20.03.2022 14:22 Ответить
Нам татарам пофик кого резать, лишь бы руZкий.
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20.03.2022 14:25 Ответить
Для українців, це не діти, а окупанти. Тому, ... какаяразніца?
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20.03.2022 14:30 Ответить
И не жалко вам гитлерюрген пускать на убой как мясо ваших отпрысков??
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20.03.2022 14:33 Ответить
Реінкарнація гітлер"югенд - путлер"югенд.
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20.03.2022 14:35 Ответить
Чудово! Наше ЗСУ знищить юних путінців разом з іншими орками.
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20.03.2022 14:39 Ответить
ну так они хотели с дядей вовой в последний бой.
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20.03.2022 14:39 Ответить
Странно это. Во 2МВ были миллионные армии.
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20.03.2022 14:41 Ответить
А ви чули щоб в другу світову від мобілізації тікали в Дубаї чи Тель Авів?
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20.03.2022 15:03 Ответить
А чого не з дитячого садочку? А ще можна з дурдому набрати поповнення. Хоча .. у них дурдом- уся мокшандія. Може треба вже дустом їх ..
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20.03.2022 14:53 Ответить
нічого, почекають в черзі))
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20.03.2022 15:26 Ответить
Красота!!! Хочу пару детишек в рабство!
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20.03.2022 14:53 Ответить
Танунах! Які раби з рукодупої алкашні?
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20.03.2022 15:30 Ответить
Це вже якийсь пздец. Не вірю.
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20.03.2022 14:54 Ответить
а так вiрите?


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20.03.2022 15:48 Ответить
Это ж такой кайф для путлерюгенда, сдохнуть за виллы ротенбергов и ботекс путина
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20.03.2022 15:23 Ответить
dyk ne za villy, - za diadiu vovu
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20.03.2022 18:00 Ответить
рашенюгенд. ну-ну... пусть их, и побольше - тем быстрее вспыхнет бунт внутри самой рашки, когда полягут эти дети.
правда, те расеяне, которые будут против путина, не значит, что они будут против войны против Украины...
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20.03.2022 15:25 Ответить
ЖАХ!!!
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20.03.2022 15:27 Ответить
та ну, нах.. , не верю, что такое возможно Как можно посылать на убой несовершеннолетних детей. Куда смотрят их родители. Или там совсем мозги закончились. Надеюсь там тоже будут дети и внуки Газманова, Михалкова, Машкова и пр пропагандистов войны против Украины.
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20.03.2022 15:27 Ответить
О! А я що казав! Коли гарматного м'яса критично забракне, в м'ясорубку кинуть путлєр-юґенд.
...Невже так скоро забракло?..
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20.03.2022 15:28 Ответить
ну уже все знают, где на самом деле находится ОБИТЕЛЬ ЗЛА
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20.03.2022 15:35 Ответить
Сначала их призовут в армию, а потом пошлют сюда, как нынешних срочников, только более зомбированных.
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20.03.2022 16:49 Ответить
Результат их похода от этого не изменится - груз 200/300 или плен
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20.03.2022 18:56 Ответить
 
 