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18 марта оккупанты бросили гранату в людей в Тростянце, двое погибших, - прокуратура Сумщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,тростянець

18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Как отмечается, в результате взрыва погибли двое мужчин.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проведение досудебного расследования поручено следователям отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области ", – говорится в сообщении.

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Кто кинул? Кому руку отрубить? Не найти. Орда прячется за сам факт,что она орда. Безликая. Только массовое уничтожение этой сволочи.🤷
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20.03.2022 14:35 Ответить
Не люди.
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20.03.2022 14:35 Ответить
вишкрябки, розважаються, от що їм любо, щоб можна було вбивати і не відповідати, за це вони не те що за путіним, вони за козлом підуть.
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20.03.2022 14:35 Ответить
Реально,влада думає не про опір агресору,а про те що народ України може спитати з них за корупцію. Та ще й зі зброєю в руках. Ох і виродки.
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20.03.2022 14:48 Ответить
За корупцію ох як запитаємо, дай Боже перемогти орду. Ті, хто повтікали, вони ж назад, до корита захочуть повернутися, отут і запитаємо.
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20.03.2022 14:51 Ответить
Черговий "експьорд" патякає із-під жінчиного подолу.
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20.03.2022 14:49 Ответить
 
 