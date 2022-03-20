3 172 39
Уничтожение войсками РФ исторических, культурных и религиозных памятников в Украине – тоже преступление, - посольство США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уничтожение или повреждение российскими захватчиками важных исторических, культурных и религиозных памятников - тоже преступление
Об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Варварское вторжение России также привело к уничтожению или повреждению важных исторических, культурных и религиозных памятников. Это тоже преступление", - отметили американские дипломаты.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 марта оккупанты бросили гранату в людей в Тростянце, двое погибших, - прокуратура Сумщины
Топ комментарии
+7 Ron Ma
показать весь комментарий20.03.2022 15:49
+7 Petrov Viktor
показать весь комментарий20.03.2022 15:55
+6 Слава Свид
показать весь комментарий20.03.2022 15:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а собака с переляку відкусила йому сраку
все...
Ядерное оружие в обмен на еду. Выдача военных преступников в обмен на постепенное снятие санкций.
По поводу наказания Германии после второй мировой, был план Моргентау, согласно которому Германию надо было лишить вообще всей промышленности. Кто-то предлагал всех немцев кастрировать поголовно. Быстро пришло понимание, что голодная дыра в центре Европы - это будет рассадник проблем, и в долгосрочной перспективе дешевле отстроить Германию под свои нужды, проводя денацификацию. Задействованный план Маршалла, кстати, предоставлялся не только Германии, а всем странам, пострадавшим от войны. В том числе и тем, кого захватил СССР - но они, понятное дело, "отказались".
Желаемого результата удалось добиться - Германия не лезет никого захватывать. Да, в этой войне от неё мало толку, да, последние десятилетия она по сути выкармливала агрессора. Но, называйте меня как хотите, я бы объяснил это преступной недальновидностью, но не заговором и не враждебностью.
Отчасти я вас понимаю. У меня есть родственница, которую в войну немцы сожгли деревню, а потом и её саму чуть не сожгли в амбаре - вот она так и ждёт, что немцы снова нападут. Я тоже поначалу мысленно на всех своих коллег надевал штальхельм. Объяснять, почему такой взгляд не согласуется с действительностью - очень долго, надо прочувствовать на своей шкуре.
И потом, насколько хорошо вы разбираетесь в политическом устройстве других стран? Не только Германии. Ведь Америка - тоже федерация, к примеру. Её тоже надо "разрушить до основания"?
Здесь прикол в том, что россия - такая же федерация, как теократическая наследственная монархия в КНДР - демократическя республика. Но это так, детали.
Буду ли я спорить с вами в том, что даже при поражении у россии есть хороший шанс отмазаться. Не буду - это несомненно, шанс есть. Буду ли я спорить, что, дай нашим основным политикам возможность, они бы продали Украину в первый же день и стали бы вести "бизнес аз южуал"? Да сто пудов. Но, как видите, с двухсоттысячными демонстрациями за Украину в Берлине не очень-то получается. Не Украина, конечно, но и не россия.
Вот этого в Америке как раз таки предостаточно. E Pluribus Unum и всё такое. Именно благодаря этому устройству, когда каждый штат решает множество вопросов у себя на местах, имеет своё законодательство и все дела, Америка и остаётся стабильной.
В Германии независимости отдельных федеральных земель меньше, но она есть.
В россии от федерации - только название. Выбрано оно было для того, чтобы удержать такие территории, как Татарстан, который хотел независимости, и которому Ельцин сказал: "Берите независимости, сколько хотите". Потом, уже при пуйле, об автономию Татарстана вытерли ноги.
Семи пядей во лбу для понимания политического устройства не надо. Но какая-то информированность - необходима.
Federation: a country formed by separate states that have given certain powers to a central government while keeping control over local matters.
В общем, вам может не нравиться слово, но это только Шалтай-Болтай из Алисы в Зазеркалье мог приплачивать словам за то, что они означали то, что ему хочется. Каггицца, нравится - не нравится, но США - это федерация, которая сама называет своё устройство федеративным в своём изначальном смысле слова.
В Америке нету преобладающих национальностей, но у штатов свои законы, которые они имеют широкую автономию принимать и приводить в исполнение - по сути, коль скоро они не противоречат федеральному законодательству. Поэтому Техас так не похож на Калифорнию, хотя поселенцы ехали из одних и тех же мест. Это и есть федерация, согласно всем её официальным определениям.
Покарання не повинно бути симетричним. Покарання - це не повчання чи навчання. Це не відплата. Це застереження. І воно повинно бути жорстким, якщо інакше не розуміють. Україна наодинці покарати не в змозі, тож для того увесь світ треба залучити.
Але весь світ про війну швидко забуде і буде себе поводити як завжди - заробляти гроші якомога швидше. А кров - кого то буде цікавити через кілька років?
Вибачте за гнів, будь ласка.
@AS7404542949
·
2 ч
Список шлюх, поддерживающих х¥йло: