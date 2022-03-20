Российские военные целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать, чтобы не быть "пушечным мясом", - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением средств генералами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры.
"Российские воины не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют на верную смерть. На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений", - пояснили в СБУ.
Поэтому, как говорится, постепенно к оккупантам приходит прозрение, и даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто их обворовывает.
Пожалуйста, подождите...
Знищення України як держави й знищення українців як народу обговорювалося в думі ерефії задовго до того , як Україна змушена була відмовитися від позаблокового статусу й задовго до того , як ми записали в свою конституцію вступ до НАТО - це відбулося в грудні 2013 року . Отже плани про знищення України й українців розроблялися ще раніше . Отже можливий вступ до НАТО не є причиною нападу ерефії на Україну , а є лише формальним приводом виправдати путлером свою агресію . Не було б НАТО , він би висунув будь-яку іншу причину .
В грудні 2013 року ( тоді взагалі не було ніякої мови про НАТО й більшість громадян України ще пізніше висловлювалися проти НАТО ) на засіданні думи ерефії обговорювався напад ерефії на Україну ( не пам'ятаю якого це було числа , але ще до кривавих подій на майдані ) . Виступав жириновський й казав , що скоро Україна вмиється своєю кров'ю , бо ерефія влаштує на території України війну з США ( війна з США вбиваючи українців ! ) . Захопивши Україну , ерефія згребе до свого війська всіх наших чоловіків ( всіх інших громадян України депортує в тайгу на кордон з Китаєм , а в наші будинки й хати переселить "русскіх с русской глубінкі " ) . Поповнивши свою армію нашими чоловіками , ерефія пошле їх спочатку завойовувати Румунію та Болгарію . Потім ерефія , поповнивши свою армію ще й румунами та болгарами , пошле своїх вояк завойовувати інші європейські країни : Італію , Польщу , Францію , країни Прибалтики і так далі . Завоювавши країни Європи кацапи поселяться в їх містах , а народи тих країн залишаться по їх селах в якості прислуги новоявлених повелителів світу . США планувалося "закрити" на американському континенті й давати їм вказівки , як вони мають жити . Китаю жирик обіцяв за невтручання й допомогу щедрий подарунок - віддати пів Африки .
Скажете , що це маячня божевільного . Але це обговорювалося на засіданні думи ерефії і всі , повторю абсолютно всі депутати ерефії захоплено аплодували жирику . Це ми тоді сприймали жирика за клоуна , це вже потім ми зрозуміли , що шут висловлює думки свого сцаря . Засідання думи транслювалося у відкритому ефірі на РТ ( тоді цей телеканал ще працював на території України .
Об этом, по-моему, он говорил здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HAloah-yZ6s
и более развернуто здесь: https://www.youtube.com/watch?v=CPoDOfymxpA
Правильно ваньки. Украина - чёрная дыра для вас. Лучше не приближаться. Лучше дома в тюрьму.
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена ( не ті , що утворили Угорщину і Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник мошковський улус Кримсько-татарського ханства . При занепаді того ханства Мошковський улус й став МОШКОВІЄЮ ( МОШКОВСКІМ ЦАРСТВОМ ) .
Цар мошковії ( Незаконнонароджений син грузинського князька й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабунками й захопленнями земель сусідів перетворив свою мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала - "вялічія" захотілося ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася в 1991 році РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Отже , якщо НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "россійскіх" і "русскіх" .
ІСНУЄ на даний момент ЕРЕФІЯ й ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої юридичної назви їх країни , абож ІСНУЄ МОШКОВІЯ й МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
гаврила деньги воровал....
А в остальном всё верно
спросите вы у тишины,
Она ответит без затей:
Хотят. До первых ********.
Забули ще гєраічєскіє додати... кончене гебьйо
Які ще "воїни" на Московії?
Татарські закінчилися в 17 ст., руські - ще раніше... ну козацькі ще до 18 ст. були (та й ті після 1708 вже не зовсім такі були, права погубили)... а вже з 300 років, як на Московії жодних немає !