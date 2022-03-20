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Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, идет со станции "Сибирцево" Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада пятой общевойсковой армии.

Об этом пишет Conflict Intellegance Team, передает Цензор.НЕТ.

На эшелоне едут БТРы и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он движется в северном направлении — предположительно с Северного Кавказа или Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют русские гарнизоны из Абхазии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать, чтобы не быть "пушечным мясом", - СБУ

Помимо боевой техники журналисты заметили инженерные машины, в частности предназначенные для наведения временных мостов.

Журналисты считают интенсивность опрокидывания ниже, чем в месяце перед вторжением. По их мнению, у российских сил могут быть еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых может превышать 20 тысяч бойцов.

Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team 01
Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team 02
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Топ комментарии
+78
Китайцы заходите в Сибирь хозяев дома нет..
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20.03.2022 17:03
+72
Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах.

Об этом заявил заммэра Днепра Михаил Лысенко.

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на «небе». Твари», - написал он. https://t.me/charter97_org/67208
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20.03.2022 17:16
+66
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20.03.2022 17:01
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Це ж з консервації техніка, вона не поїде.
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20.03.2022 17:19 Ответить
Толкать будут. Тяготы и лишения никто не отменял.
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20.03.2022 17:23 Ответить
Подякуюємо Кожугетовичу за розвал арміі роіссі.
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20.03.2022 23:18 Ответить
русское мясо поверило в себя и решило победить украинскую мясорубку - ну-ну
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20.03.2022 17:19 Ответить
Судя по фото скоро 157-е зилы в ход пойдут)) От это вторая армия мира!))
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20.03.2022 17:19 Ответить
Роздайте хоч оркам в кишені зерна ... У нас в Україні посівна починається!
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20.03.2022 17:20 Ответить
Пльонка довго гниє . Неекологічно . І скотч зайвий .
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20.03.2022 17:27 Ответить
Zagorajut urody
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20.03.2022 17:30 Ответить
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил канєц!
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20.03.2022 17:36 Ответить
І ця мерзота буде портить нашу землю... Тре просить щоб орки з собою брали по мішечку добрив хоча б.
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20.03.2022 23:20 Ответить
На превеликий жаль новими шляхами,будівництвом та іншою ****** замість вироблених крилатих ракет,кацапів не знищити.
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20.03.2022 17:23 Ответить
Беда не в строительстве дорог, а в сторонниках "русского мира", в олигархах, которые пронизали всю страну коррупцией так, что она просто задыхалась!! вам этого не понять!
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21.03.2022 07:27 Ответить
Почему наши дрг не действуют на территории рашки? Можно было на опережение взрывать эти эшелоны с техникой ещё на подходе к Украине
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20.03.2022 17:24 Ответить
Загін укомплектований , Ви командиром будете .
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20.03.2022 17:26 Ответить
Чапаевых у нас хватает
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20.03.2022 17:32 Ответить
Ознайомтесь і подумайте - https://www.bbc.com/russian/news-52893864 Від себе додам, що рішення про застосування ЯЗ - це, так чи інакше, юридична процедура. То нахіба давати підстави? Треба зварити жабу повільно.
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20.03.2022 22:21 Ответить
від себе додам: сіді на бутилкє мовчки, бздлівоє чмо! "підстави"
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21.03.2022 00:24 Ответить
Від себе ти можеш додати лише кишкові гази, сміливцю диванний. Не для тебе, долбойожика, а для оточуючих поясню - рішення про застосування ЯЗ приймає не особисто *****, а триумвірат: президент, міністр оборони, начальник генерального штабу. Крім того, це цілий ланцюг виконавців, на якійсь стадії якого хтось може його відмінити - прецеденти були. Але краще буде, коли черговий підполковник Петров розумітиме, що наказ було віддано безпідставно. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21.03.2022 06:47 Ответить
очконавт ты ,громов юря
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21.03.2022 16:48 Ответить
Я на тебе какаю.
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21.03.2022 16:55 Ответить
гудок не порви,утырок
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21.03.2022 17:12 Ответить
Я на ТЕБЕ щедро какаю. Калом.
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21.03.2022 17:22 Ответить
подрочи щэ на мэнэ,юрасык ,гыыыы
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21.03.2022 17:30 Ответить
Понтони знову везуть. Стареньки Крази. Недавно було, як із Сибіру везли колгоспні бензовози. І ще десь БТР знайшли, видно з КПВТ, зйомка здалеку. Після втрат легкої бронетехніки, це в самий раз. Щось підказує, що після втечі вівцебиків, туди абхази з осетинами і дагами не поїдуть. "спецназ" Асада таки відмовився.
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20.03.2022 17:26 Ответить
46 років тому служив у ГСВГ(Німеччина).У нас були такі крази.
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21.03.2022 01:56 Ответить
Шо то за коканы на первом фото? Москальские самки новобранцев рожают ь?
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20.03.2022 17:27 Ответить
понтони
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20.03.2022 20:42 Ответить
И что там Люся гороворила?
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20.03.2022 17:30 Ответить
У них совок так и остался , что в головах, что в армии.
Тактика одна - закидать трупами и терроризировать мирняк бомбежками и гуманитарной катастрофой.

Поэтому, с нашей стороны сейчас наверно уместна только одна тактика - перемалывать из технику и живую силу. Средства для этого есть. А потом уже пойдем в контрнаступление.
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20.03.2022 17:31 Ответить
Зіли старі............... Втарая армія міра, як вони цими Зілами Україну захопити хочуть?! Скажіть хай Машка с Башкірії приїде ногу любімава забере!

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20.03.2022 17:35 Ответить
Кто-то писал, что новые эшелоны рашки в бульбостане - из т-72, немодефицированных, без динамической защиты. Старые-добрые гробы, свежей расконсервации...
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20.03.2022 19:35 Ответить
дещо за CIT. я послухав їх на каналах Навального і в мене склалась думка, що в них не дуже якісна інфа, але їх чомусь цитують скрізь. може вони зі статистикою відкритих джерел вміють працювати, але їх аналітика\систематизація інформації викликає питання. Наприклад, була деяка інфа, аку проговорили уже всі джерела, ломи та експерти і слухаю їх версію - так вона якась дивна. і таке спадало на думку вже декілька разів.
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20.03.2022 17:37 Ответить
Навального як план Б хочуть на царство, як що у лілі Пута нічого не вийде.
З тюрми на царство, але кримнаш для нього це святе, все як і раніше.
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20.03.2022 20:22 Ответить
Крымчане, готовьтесь встречать туристов со всего мира, как в старые добрые времена.
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20.03.2022 17:40 Ответить
Это и есть тот серьезный второй удар!!!.теперь уже и беларусав погонят.сейчас эта вся ху*ня полезет.
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20.03.2022 17:42 Ответить
Та кілько там тих білорусів?! Скоро армії в білорусії небуде зовсім!
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20.03.2022 17:46 Ответить
приезжайте- я всем вам дам парабелум
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20.03.2022 18:07 Ответить
Крази з дерев'яними кабінами будуть горіти набагато краще ! оце що і вся міць "непереможної армії "? я на Джон Дір 2010 року виробництва дивлюсь , як на раритет ...
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20.03.2022 18:35 Ответить
КраЗи - патріотичніше , аніж камаз . Приїдуть 'в радную гавань' .
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20.03.2022 18:47 Ответить
"Conflict Intelligence Team (CIT) - группа блогеров и электронная платформа, возникшая в 2014 году в среде российской оппозиции"

З великою обережністю би оцінював точність таких даних - опозиційні кацапи ТЕЖ співпрацюють зі спецслужбами. Навіть такі незалежні, як Дуров, а що вже говорити про тих, котрі живуть в Ерефії?

Щодо наявності (допотопної) техніки в таких кількостях - ще можна повірити. В її повну функціональність - вже ні.
В наявність "людських" ресурсів - вже з великою натяжкою (хіба ненавчене м"ясо, що фарбувало травичку, кидатимуть), якість буде ще гірша.

Спроби платити цивільній кацапні за відвідування пришвидшених військових курсів 2-3 дні на місяць говорять про те, що в них бракує навіть такого м"яса, яке зможе перезарядити АК без сторонньої допомоги.
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20.03.2022 18:36 Ответить
Ну що Хабаровчани, хай живе Хабаровська незалежна демократична Республіка.
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20.03.2022 18:42 Ответить
ХНДР !
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20.03.2022 18:48 Ответить
Зникнуть як роса на сонці. ******** ми їх разом та вишлем похоронці.
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20.03.2022 19:44 Ответить
До речі, якщо замислитись, то у словах нашого гімну закладено загибель кацапів від ядерної зброї. Згинуть, мов роса на сонці - тобто евапорація (випаровування)...
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20.03.2022 22:00 Ответить
та най би просто щезли
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20.03.2022 22:10 Ответить
Я не розумію, як вони хочуть захопити всю Україну цими старими ЗіЛами ?!
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20.03.2022 21:29 Ответить
+ десяток БТРів.............. Які як показує вже практика ламаються і застрягають в українському чорноземі.........
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20.03.2022 21:31 Ответить
Поясніть мені хтось, шо поможуть ці старі ЗіЛи + пару сотень БТРів + 20 000 орків ?!
Коли вони мали перед 24 лютого тисячі техніки і 200 000 орків і умудрились захопити декілька доріг на півночі, сході і без бою фактично взяти трохи Півдня... Іто тепер застрягли всюди і наші помало їх докрошують!
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20.03.2022 21:36 Ответить
Це просто агонія.
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20.03.2022 23:09 Ответить
Ну навіть за оптимистичними оцінками їх залишилось до 150к живих і здорових на нашій території +10-20к в найближчі тижні поставлять на ноги в госпіталях(не всім же там кінцівки повідривало чи щось подібне) - і знову кинуть на нас. Так, багато невмотивованих, деморалізованих, проте є й інший бік медалі: чимало і розлючених, таких, що хочуть помститися, таких, що їм сподобалося банально безкарно грабувати/гвалтувати + просто вже якоюсь мірою навчених першими днями війни, що будуть обережними вбивцями, та й командири їх (окрім чорнобаєвських ) почали щось тактично кумекати, змінювати тактику. Так що як раз зараз і починається найважче, на мою думку, якщо дивитися на війну реалістично... Але ж і ми часу не гаємо - то ж ще подивимось.
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21.03.2022 07:53 Ответить
Мабуть для Захисників України щось прикупити хоче …., щоб потім не соромно було ..
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20.03.2022 22:18 Ответить
Який безглуздий колективний суїцид. Таке враження, що у кацапських хєнєралів (до речі, як там вони, чи у всіх добре здоров'їчко? ) вселилися парфуми Жукова та інших "геніальних" сталінських стратегів...
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20.03.2022 21:57 Ответить
Авжеж, парфуми - вони такі.
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20.03.2022 22:30 Ответить
Окрім парфума дегенерала жюкова "проглядається" слід ще одного - парфума тухачевського. Цей "видатний" теоретик мистецтва ведення війни був твердо переконаний, що резерви війську, що йде у наступ, нахій не потрібні .
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20.03.2022 23:34 Ответить
Ага. Що характерно, адекватні полководці СРСР у Другу Світову були не кацапами - наприклад, етнічний українець Тимошенко або поляк Рокоссовський. А кацапія "прославилася" Жуковим та іншими "богами війни".
Уривок із дійсно чесних, без прикрас, мемуарів - М. Никулин "Воспоминания о войне".

"Я вспоминаю другую картину, открывшуюся мне тоже с семиэтажной высоты. Однажды летом 1943 года мы сидели среди густых ветвей высокой ели на деревянном помосте, укрепленном почти у макушки дерева. На стволе были прибиты планки, заменявшие лестницу, по которой мы карабкались наверх. Это был наблюдательный пункт артиллерийского полка, километрах в полутора от передовой, с которого открывалась широкая панорама окрестностей. Синее небо расстилалось над нами. Светило солнышко. Сосна слегка покачивалась, ветви ее скрипели и распространяли аромат смолы.

У стереотрубы стоял наш командир - статный, красивый молодой полковник. Свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном, в отглаженной гимнастерке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и вши не ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушенкой. И был он образованный артиллерист, окончил Академию, знал свое дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939-1940 годах, остальные погибли в сорок первом, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди.

Полковник внимательно смотрел в стереотрубу, потирал чистой ладонью свой крепкий, загорелый затылок и громко, непрестанно, упоенно ругался матом. «Что делают, гады! Ах! Что делают, сволочи!» Что они делали, было видно и без стереотрубы. Километрах в двух перед нами, за ручейком, виднелся большой холм, на котором когда-то была деревня. Немцы превратили ее в узел сопротивления. Закопали дома в землю, поставили бетонные колпаки, выкопали целый лабиринт траншей и опутали их километрами колючей проволоки. Уже третий день пехота штурмовала деревню. Сперва пошла одна дивизия - 6 тысяч человек. Через два часа осталось из них 2 тысячи. На другой день оставшиеся в живых и новая дивизия повторили атаку с тем же успехом. Сегодня ввели в бой третью дивизию, и пехота опять залегла. Густая россыпь трупов была хорошо видна нам на склоне холма. «Что делают, б..!» - твердил полковник, а на холме бушевал огонь. Огромные языки пламени, клубы дыма, лес разрывов покрывали немецкие позиции. Били наша артиллерия, катюши, минометы, но немецкие пулеметы оставались целы и косили наступавшие полки. «Что делают, гады! Надо же обойти с флангов! Не надо же лезть на пулеметы, зачем гробить людей!» - все стонал полковник. Но «гады» имели твердый приказ и выполняли его. Знакомая картина! Не так ли командуют из кабинетов, где сеять кукурузу, а где овес? В результате - ни овса, ни кукурузы и вообще жрать нечего. И никто уже не сеет и не жнет, и не заводит коров. И на заводах развал. А главное - извели хороших хозяев, честных, опытных начальников. Развалить то, что создавалось столетиями, просто. Попробуй теперь организовать хозяйство заново! А сволочь, которая вылезла в начальство, будет сопротивляться. Почувствовав опасность, объединится и со страшной силой будет отстаивать свой кусок пирога.

На войне те же дела оплачивались солдатскими жизнями. Хозяин из Москвы, ткнув пальцем в карту, велит наступать. Генералы гонят полки и дивизии, а начальники на месте не имеют права проявить инициативу. Приказ: «Вперед!», и пошли умирать безответные солдаты. Пошли на пулеметы. Обход с фланга? Не приказано! Выполняйте, что велят. Да и думать и рассуждать разучились. Озабочены больше тем, чтобы удержаться на своем месте да угодить начальству. Потери значения не имеют. Угробили одних - пригонят других. Иногда солдаты погибали, не успев познакомиться перед боем. Людей много. А людей этих хватают в тылу, на полях, на заводах, одевают в шинели, дают винтовку и - «Вперед!» Растерянные, испуганные, деморализованные, они гибнут как мухи. В том же 1943 году под Вороново видел я пехотинца - папашу лет сорока, новобранца, который полз, не поднимая головы, вдоль передовой, явно не зная куда, потеряв направление. Я крикнул ему: «Куда ты, солдат!?», а он мне: «Дяденька, где кухня второго батальона?» (Это мне-то, 18-летнему мальчишке!) Ему было на все наплевать. Был он голодный, растерянный и испуганный. Какой уж тут бой! Привыкли мы к этому: солдаты - умирать, начальство - гробить.

В пехотных дивизиях уже в 1941-1942 годах сложился костяк снабженцев, медиков, контрразведчиков, штабистов и тому подобных людей, образовавших механизм приема пополнения и отправки его в бой, на смерть. Своеобразная мельница смерти. Этот костяк в основе своей сохранялся, привыкал к своим страшным функциям, да и люди подбирались соответствующие, те кто мог справиться с таким делом. Начальство тоже подобралось нерассуждающее, либо тупицы, либо подонки, способные лишь на жестокость. «Вперед!» - и все. Мой командир пехотного полка в «родной» 311-й дивизии, как говорили, выдвинулся на свою должность из командира банно-прачечного отряда. Он оказался очень способным гнать свой полк вперед без рассуждений. Гробил его множество раз, а в промежутках пил водку и плясал цыганочку. Командир же немецкого полка, противостоявшего нам под Вороново, командовал еще в 1914-1918 годах батальоном, был профессионалом, знал все тонкости военного дела и, конечно, умел беречь своих людей и бить наши наступающие орды..."
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21.03.2022 01:54 Ответить
майже аналогічний випадок був у вермахті на початку Курської битви. Німці утворили ударний кулак із пантер під командуванням Декера. Німці з 1942 року ввели практику наступу танків при прориві оборони "колокол" (центр важкі і по флангам більш легкі) танковий полк МД Гройсдойчланд під командуванням Штрахвіца йшов за Пантерами для розвитку прориву. Передні Пантери потрапили на мінне поле і вязкий грунт, встали, ззаду напирали інші, почав бити крупний калібр, втрати надмірні. Штрахвіц потоптався ззаду і обійшов Пантери та оборону, вийшов в тилі і пішов далі. Деккер написав рапорт про непослух, Штрахвіц в свою чергу написав рапорт про непрофесіоналізм Деккера. Гот,командарм, особисто розібрався визнав дії Штрахвіца правильними, а Деккера відсторонив від командування. Через шість днів бойова группа Штрахвіца форсувала Псьол і була готова наступати на Курськ, але танковий корпус СС був виведений з бою під Прохоровкою, де за 2 дні встиг знищити 6 танкових бригад КА і був перекинутий в Донбас. Саме після Курськеої битви Штрахвіц в танкових військах отримав призвісько -панцерграф і авторитет. А щодо Пантер, то більше 130 штук було знищено німцями на базі ремонту, бо не змогли відремонтувати.
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21.03.2022 03:06 Ответить
Власне, так і було. Більш-менш притомними командирами були українці, поляки, кавказці... А що ж москалі? Одні стояли в заградотрядах і множили на нуль інших - гарматне м'ясо, якщо воно не поспішало йти на вірну смерть. Така була Система. У книжці "Криголам" Віктор Суворов це і багато іншого викладав простими і зрозумілими словами.
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21.03.2022 07:18 Ответить
Іще один показовий ґепізод сумнозвісного штурму Зеєловських висот, де Жуков показав свій "талант" по повній програмі:

Дочь участника штурма Зееловских высот, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова полковника Е. Т. Марченко - Галина Ефимовна Марченко - как-то поделилась воспоминаниями своего отца, которые ей многократно пришлось слышать. Она, в частности, отмечала, что, по словам ее отца, «перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро (похоже, что это случайная оговорка, так как по приказу Жукова танки были введены в сражение во второй половине 16 апреля; не исключено также, что отец Марченко имел в виду и утро 17 апреля. - А.М.) было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… Казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
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21.03.2022 17:41 Ответить
Боже не прошу за смерть кацапської армії, а тільки за смерть їхнього обладнання - від електроніки і до танків з кулеметами, хай все іржавіє і замикає. Нам вистачить і цього.
Дякую Боже за увагу.
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20.03.2022 22:40 Ответить
кацапи дуже і дуже конкретно підставились напавши на Україну практично всією своєю армією, бо тепер тупо нема ким і чим захищати власну уРодіну! можуть хіба що потенційних нападаючих лякати своєю червоною кнопкою...
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21.03.2022 00:12 Ответить
перед великою війною червона армія слідувала простому, вивіреному невдалою практикою шаблону - вся підготовка до війни припиняється з моменту наступу. Привезли війська на маневри, вивантажили, зіграли на картах, сформували колони. А поки в Києві "стратеги" свистіли про невираженість оперативного замислу та іншу ахінею, видали сух пайки на три дні, і за помахом руки рушили вперед. в зразу ж на всіх напрямках, де були дороги і вийшли на оперативний простір.
А відео з Байрака наступу на Бровари це класика. Воно ввійде в аннали історії. Орда в три колони вишикувалась в селі на трасі. тільки рушили з вулиць села вдарили гранатомети, підбили танки, Байрак теж приложився, задні (село обабіч траси з однієї сторони) зразу ж ходу вліво до посадки а там не замерзле поле. Колона почала розвертатись на дорозі і ходу. Сорок хвилин і наступ за помахом руки завершився. Зараз пошикувались знову і ждуть помаху руки. Вчора знову повискубували пір"я там же.
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21.03.2022 03:29 Ответить
А Зеленский насколько уже увеличил численность Армии мобилизованными и наемниками???
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21.03.2022 04:18 Ответить
По чому бояра на расії?
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21.03.2022 07:21 Ответить
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