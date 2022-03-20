Россия продолжает перебрасывать войска для войны с Украиной: оккупанты могут иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, - Conflict Intellegance Team. ФОТО
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На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, идет со станции "Сибирцево" Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада пятой общевойсковой армии.
Об этом пишет Conflict Intellegance Team, передает Цензор.НЕТ.
На эшелоне едут БТРы и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он движется в северном направлении — предположительно с Северного Кавказа или Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют русские гарнизоны из Абхазии.
Помимо боевой техники журналисты заметили инженерные машины, в частности предназначенные для наведения временных мостов.
Журналисты считают интенсивность опрокидывания ниже, чем в месяце перед вторжением. По их мнению, у российских сил могут быть еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых может превышать 20 тысяч бойцов.
Пожалуйста, подождите...
Тактика одна - закидать трупами и терроризировать мирняк бомбежками и гуманитарной катастрофой.
Поэтому, с нашей стороны сейчас наверно уместна только одна тактика - перемалывать из технику и живую силу. Средства для этого есть. А потом уже пойдем в контрнаступление.
З тюрми на царство, але кримнаш для нього це святе, все як і раніше.
З великою обережністю би оцінював точність таких даних - опозиційні кацапи ТЕЖ співпрацюють зі спецслужбами. Навіть такі незалежні, як Дуров, а що вже говорити про тих, котрі живуть в Ерефії?
Щодо наявності (допотопної) техніки в таких кількостях - ще можна повірити. В її повну функціональність - вже ні.
В наявність "людських" ресурсів - вже з великою натяжкою (хіба ненавчене м"ясо, що фарбувало травичку, кидатимуть), якість буде ще гірша.
Спроби платити цивільній кацапні за відвідування пришвидшених військових курсів 2-3 дні на місяць говорять про те, що в них бракує навіть такого м"яса, яке зможе перезарядити АК без сторонньої допомоги.
Коли вони мали перед 24 лютого тисячі техніки і 200 000 орків і умудрились захопити декілька доріг на півночі, сході і без бою фактично взяти трохи Півдня... Іто тепер застрягли всюди і наші помало їх докрошують!
Уривок із дійсно чесних, без прикрас, мемуарів - М. Никулин "Воспоминания о войне".
"Я вспоминаю другую картину, открывшуюся мне тоже с семиэтажной высоты. Однажды летом 1943 года мы сидели среди густых ветвей высокой ели на деревянном помосте, укрепленном почти у макушки дерева. На стволе были прибиты планки, заменявшие лестницу, по которой мы карабкались наверх. Это был наблюдательный пункт артиллерийского полка, километрах в полутора от передовой, с которого открывалась широкая панорама окрестностей. Синее небо расстилалось над нами. Светило солнышко. Сосна слегка покачивалась, ветви ее скрипели и распространяли аромат смолы.
У стереотрубы стоял наш командир - статный, красивый молодой полковник. Свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном, в отглаженной гимнастерке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и вши не ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушенкой. И был он образованный артиллерист, окончил Академию, знал свое дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939-1940 годах, остальные погибли в сорок первом, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди.
Полковник внимательно смотрел в стереотрубу, потирал чистой ладонью свой крепкий, загорелый затылок и громко, непрестанно, упоенно ругался матом. «Что делают, гады! Ах! Что делают, сволочи!» Что они делали, было видно и без стереотрубы. Километрах в двух перед нами, за ручейком, виднелся большой холм, на котором когда-то была деревня. Немцы превратили ее в узел сопротивления. Закопали дома в землю, поставили бетонные колпаки, выкопали целый лабиринт траншей и опутали их километрами колючей проволоки. Уже третий день пехота штурмовала деревню. Сперва пошла одна дивизия - 6 тысяч человек. Через два часа осталось из них 2 тысячи. На другой день оставшиеся в живых и новая дивизия повторили атаку с тем же успехом. Сегодня ввели в бой третью дивизию, и пехота опять залегла. Густая россыпь трупов была хорошо видна нам на склоне холма. «Что делают, б..!» - твердил полковник, а на холме бушевал огонь. Огромные языки пламени, клубы дыма, лес разрывов покрывали немецкие позиции. Били наша артиллерия, катюши, минометы, но немецкие пулеметы оставались целы и косили наступавшие полки. «Что делают, гады! Надо же обойти с флангов! Не надо же лезть на пулеметы, зачем гробить людей!» - все стонал полковник. Но «гады» имели твердый приказ и выполняли его. Знакомая картина! Не так ли командуют из кабинетов, где сеять кукурузу, а где овес? В результате - ни овса, ни кукурузы и вообще жрать нечего. И никто уже не сеет и не жнет, и не заводит коров. И на заводах развал. А главное - извели хороших хозяев, честных, опытных начальников. Развалить то, что создавалось столетиями, просто. Попробуй теперь организовать хозяйство заново! А сволочь, которая вылезла в начальство, будет сопротивляться. Почувствовав опасность, объединится и со страшной силой будет отстаивать свой кусок пирога.
На войне те же дела оплачивались солдатскими жизнями. Хозяин из Москвы, ткнув пальцем в карту, велит наступать. Генералы гонят полки и дивизии, а начальники на месте не имеют права проявить инициативу. Приказ: «Вперед!», и пошли умирать безответные солдаты. Пошли на пулеметы. Обход с фланга? Не приказано! Выполняйте, что велят. Да и думать и рассуждать разучились. Озабочены больше тем, чтобы удержаться на своем месте да угодить начальству. Потери значения не имеют. Угробили одних - пригонят других. Иногда солдаты погибали, не успев познакомиться перед боем. Людей много. А людей этих хватают в тылу, на полях, на заводах, одевают в шинели, дают винтовку и - «Вперед!» Растерянные, испуганные, деморализованные, они гибнут как мухи. В том же 1943 году под Вороново видел я пехотинца - папашу лет сорока, новобранца, который полз, не поднимая головы, вдоль передовой, явно не зная куда, потеряв направление. Я крикнул ему: «Куда ты, солдат!?», а он мне: «Дяденька, где кухня второго батальона?» (Это мне-то, 18-летнему мальчишке!) Ему было на все наплевать. Был он голодный, растерянный и испуганный. Какой уж тут бой! Привыкли мы к этому: солдаты - умирать, начальство - гробить.
В пехотных дивизиях уже в 1941-1942 годах сложился костяк снабженцев, медиков, контрразведчиков, штабистов и тому подобных людей, образовавших механизм приема пополнения и отправки его в бой, на смерть. Своеобразная мельница смерти. Этот костяк в основе своей сохранялся, привыкал к своим страшным функциям, да и люди подбирались соответствующие, те кто мог справиться с таким делом. Начальство тоже подобралось нерассуждающее, либо тупицы, либо подонки, способные лишь на жестокость. «Вперед!» - и все. Мой командир пехотного полка в «родной» 311-й дивизии, как говорили, выдвинулся на свою должность из командира банно-прачечного отряда. Он оказался очень способным гнать свой полк вперед без рассуждений. Гробил его множество раз, а в промежутках пил водку и плясал цыганочку. Командир же немецкого полка, противостоявшего нам под Вороново, командовал еще в 1914-1918 годах батальоном, был профессионалом, знал все тонкости военного дела и, конечно, умел беречь своих людей и бить наши наступающие орды..."
Дочь участника штурма Зееловских высот, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова полковника Е. Т. Марченко - Галина Ефимовна Марченко - как-то поделилась воспоминаниями своего отца, которые ей многократно пришлось слышать. Она, в частности, отмечала, что, по словам ее отца, «перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро (похоже, что это случайная оговорка, так как по приказу Жукова танки были введены в сражение во второй половине 16 апреля; не исключено также, что отец Марченко имел в виду и утро 17 апреля. - А.М.) было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… Казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
Дякую Боже за увагу.
А відео з Байрака наступу на Бровари це класика. Воно ввійде в аннали історії. Орда в три колони вишикувалась в селі на трасі. тільки рушили з вулиць села вдарили гранатомети, підбили танки, Байрак теж приложився, задні (село обабіч траси з однієї сторони) зразу ж ходу вліво до посадки а там не замерзле поле. Колона почала розвертатись на дорозі і ходу. Сорок хвилин і наступ за помахом руки завершився. Зараз пошикувались знову і ждуть помаху руки. Вчора знову повискубували пір"я там же.