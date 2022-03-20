Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

Легендарная рок-группа Queen в поддержку Украины опубликовала на YouTube концерт, который они давали еще в 2008 году в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, запись концерта можно посмотреть по ссылке.

Дать концерты в Киеве и Харькове в 2008 году группу пригласил украинский фонд борьбы со СПИДом. Концерт был бесплатным, поэтому послушать его пришли более 350 тысяч человек.

Сейчас рок-группа решила снова помочь Украине и обнародовала запись концерта для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

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"В поддержку усилий по предоставлению помощи Украине против новой беды, Queen возвращается на тот исторический концерт со специальным показом на YouTube, направленным на сбор пожертвований на международную помощь… Пожалуйста, сделайте свои пожертвования: УВКБ ООН - Агентства ООН по делам беженцев", - говорится в посте к видео.

Уже во второй день войны в Украине гитарист группы Брайан Мэй в Инстаграме выразил свою обеспокоенность ситуацией. "Кажется невероятным, что мирная жизнь Украины могла быть так бессмысленно разрушена в 21 веке. И чувствуется невыносимым, что мир мог просто наблюдать и позволить этому произойти. Мы все молимся о мире для вас, дорогие друзья", - написал он