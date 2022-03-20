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Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

queen

Легендарная рок-группа Queen в поддержку Украины опубликовала на YouTube концерт, который они давали еще в 2008 году в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, запись концерта можно посмотреть по ссылке.

Дать концерты в Киеве и Харькове в 2008 году группу пригласил украинский фонд борьбы со СПИДом. Концерт был бесплатным, поэтому послушать его пришли более 350 тысяч человек.

Сейчас рок-группа решила снова помочь Украине и обнародовала запись концерта для того, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

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"В поддержку усилий по предоставлению помощи Украине против новой беды, Queen возвращается на тот исторический концерт со специальным показом на YouTube, направленным на сбор пожертвований на международную помощь… Пожалуйста, сделайте свои пожертвования: УВКБ ООН - Агентства ООН по делам беженцев", - говорится в посте к видео.

Уже во второй день войны в Украине гитарист группы Брайан Мэй в Инстаграме выразил свою обеспокоенность ситуацией. "Кажется невероятным, что мирная жизнь Украины могла быть так бессмысленно разрушена в 21 веке. И чувствуется невыносимым, что мир мог просто наблюдать и позволить этому произойти. Мы все молимся о мире для вас, дорогие друзья", - написал он

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Стара школа!!!!
Queen молодці!!
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20.03.2022 16:54
+23
Квін-це завжди Квін
а кіркоров-завжди гівно
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20.03.2022 16:55
+13
ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ БЛАГОРОДНЫЕ !И радует,что время их не изменило ..Недаром они остаются моими любимцами.
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20.03.2022 16:56
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Стара школа!!!!
Queen молодці!!
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20.03.2022 16:54 Ответить
The show must go on
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20.03.2022 17:20 Ответить


We Are the Champions
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20.03.2022 17:33 Ответить
Квін-це завжди Квін
а кіркоров-завжди гівно
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20.03.2022 16:55 Ответить
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20.03.2022 19:27 Ответить
Дякуємо !
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20.03.2022 16:55 Ответить
ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ БЛАГОРОДНЫЕ !И радует,что время их не изменило ..Недаром они остаются моими любимцами.
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20.03.2022 16:56 Ответить
Here we are, born to be kings
We're the princes of the universe
Here we belong
Fighting to survive
In a world with the darkest powers, hey!
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20.03.2022 16:59 Ответить
О, то був шикарний концерт
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20.03.2022 17:17 Ответить
Был на этом концерте. Зять достал мне место в фан-зоне. Моя любимая группа. Высший класс! Прошло столько лет... Но забыть этот концерт на площади невозможно. Площадь сейчас фронтовая. Полуразрушенное здание облсовет, Универ и гостиница Харьков без стекол... Все восстановим и на самой большой площади Европы еще сыграют знаменитые и легендарные рок-группы. Я верю.А для Газманова, Маршала и других лизожопов у нас на площади есть осветительные столбы!
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20.03.2022 17:21 Ответить
Сильний був концерт! Добирались на нього зі Львова але такж були в фанзоні та ще і потрапили на DVD! Обов'язково побуваю на цій грандіозні площі після перемоги! Слава Україні!!!
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20.03.2022 19:23 Ответить
"І відчувається нестерпним, що світ міг просто спостерігати і дозволити цьому статися."
Дякую Брайане, ти все правильно відзначив. В цьому вся суть - кацапам дали зелене світло ті, хто мав війну не допустити і в кого були всі важелі й сила, щоб вказати путіну на його місце. В першу чергу це - обамобайдени, лівацька псевдо-демократична шайка.
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20.03.2022 18:55 Ответить
 
 