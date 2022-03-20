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Я готов к переговорам с Путиным. Но если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что если беседа сложится неудачно, это может стать началом третьей мировой войны.

Об этом Зеленский сказал изданию CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский уверен, что только переговоры могут положить конец войне в Украине. Он заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с Путиным.

"Я готов к переговорам. Я был готов последние два года. И без переговоров мы не можем окончить эту войну", - отметил Зеленский.

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Глава государства добавил, что переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, поскольку это шанс остановить гибель мирного населения.

"Все люди, которые думают, что этот диалог поверхностный и что он ничего не решит, просто не понимают, что это очень ценно... Я не могу рассказать вам о результатах этих переговоров, но мы ежедневно теряем людей, невинных людей. Российские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы продемонстрировали достоинство нашего народа, и нашей армии, мы умеем нанести мощный удар, умеем нанести ответный удар", - ответил Зеленский.

Тем не менее, он подчеркнул, что Украина должна использовать все шансы для завершения войны, иначе это может перерасти в более масштабный конфликт.

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"Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это третья мировая война", - акцентировал президент.
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Топ комментарии
+82
Кого він лякає, нас чи самого себе?
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20.03.2022 17:26
+65
Вова, не переоцінюй своє значення.
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20.03.2022 17:30
+59
До війни англійців теж наша зелень не слухала. І зараз не слухає коли вони кажуть, що з ****** нема про що говорити.
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20.03.2022 17:29
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Може Зеля с Ердоганом домовився і по дорозі в Анкуру літак з кацапским гномом зламається..))
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20.03.2022 19:22 Ответить
Если не добить свинособак сейчас, никакого мира не будет, война максимум будет отложена на пару лет, но за это время свинопсы перегруппируются и сделают выводы по нынешним просчётам. Или не будет роисси или не будет Украины, третьего не дано.
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20.03.2022 19:24 Ответить
не перегрупируются, санкции им не дадут, у нас же наоборот армия поднимется
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20.03.2022 20:15 Ответить
Санкції знімуть після мирного договору жертви з агресором
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20.03.2022 23:18 Ответить
Авжеж, тільки залишилося зрозуміти чи буде це мирний договір чи перемир'я і чи буде рашка їх дотримуватись. Бо жодного договора в своїй історії вони не дотрималися.
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21.03.2022 08:24 Ответить
Саме через це всі кричать уже який день - жодних договорів з масовими вбивцями, терористами, агресором, окупантом.
Чи договір чи перемир'я з умовами для України проти волі українського народу коли військо окупанта на українській території є прямим колабораціонізмом.
Єдиним виправданим кроком може бути лише негайний вивід військ окупанта без будь-яких умов чи зобов'язань України - про що наголошували більшість країн в ООН. Але це вже капітуляція окупанта, на що вони не хочуть йти.
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21.03.2022 11:26 Ответить
Ніхто не знає, де там Пороха закопали? А ну, давайте відкопаємо!
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20.03.2022 19:26 Ответить
Труп уже завонялся и дектолоскопируем...
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20.03.2022 19:37 Ответить
Тебе дать?
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20.03.2022 19:42 Ответить
Залишь соби
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20.03.2022 19:54 Ответить
Так и не неси *****
Я бы еще понял твое блеянье, шоб ты с передка писало
А так - ты голимый вафел
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20.03.2022 19:59 Ответить
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20.03.2022 19:32 Ответить
Хлопц! та ложіте його спати вже. Пророк зароботався мабуть.
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20.03.2022 19:34 Ответить
Дайте ему снотворного недельки на 3.
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20.03.2022 19:38 Ответить
Тебя поставить у руля??
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20.03.2022 19:41 Ответить
у руля сейчас военные. Зеленский всего лишь говорящая голова.
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20.03.2022 19:48 Ответить
А я о чем? ********** много
И ни одного с фронта здесь нет
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20.03.2022 20:01 Ответить
Слово "********" пишется через "О", умник.
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20.03.2022 20:10 Ответить
Из окопа пишешь?
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21.03.2022 04:37 Ответить
Доброволец? В ТРО Солсбери бдишь?
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20.03.2022 19:40 Ответить
Ти в школу ходив?
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20.03.2022 19:50 Ответить
Наша задача тянуть время!!!
Война надолго!!!
Помощь нужна самая разная
И как ее получать - дело правительства
Я надеюсь что за это время ***** сдохнет и крысы разбегутся...
Другого пока не вижу...
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20.03.2022 19:40 Ответить
Не пиши про те, в чому не тямиш.
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20.03.2022 21:31 Ответить
Ото і не пиши Омеля, як що згоден що дефолт паРащі треба продлити до 25 травня, то так і кажи.
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20.03.2022 22:29 Ответить
Недарма в народі називають "Зелень", що в політиці є синонім "несерйозний". А щодо пророцтв про третю світову, то просто безвідповідальний. Про що можна взагалі говорити з найлютішим ворогом України (й всього цивілізованого людства) на 25-у дні такої війни? Тільки про умови капітуляції Московщини !!!
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20.03.2022 19:47 Ответить
Сам спросил, сам ответил, странный какой-то
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21.03.2022 02:53 Ответить
Украинский народ не дает Зеленскому добра на переговоры с РФ, больше с РФ не о чем разговаривать! Теперь Украине нужно полагаться только на Армию и делать ее сильнее и забирать свою землю только военными действиями громя врага!!!
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20.03.2022 19:49 Ответить
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!💥
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠

От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
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21.03.2022 05:51 Ответить
де ворога особисто знищуєте?
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21.03.2022 06:26 Ответить
Что-то мне это не нравится.

По-хорошему нужно ждать, пока ***** сам захочет переговоров, а не наоборот.

Если зеленский, прокачав свой рейтинг видосиками, вот этим вот пиаром на крови, вздумает сливать Украину - его все равно военные не послушают. Но будет дурдом внутри. Опять он мешается...
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20.03.2022 19:56 Ответить
З чого така впевненість, що не послушают? Чомусь сліпа послушність щодо незаконних наказів і призвела до Іловайська з Дебальцево.
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20.03.2022 23:29 Ответить
пиар на крови? при чем здесь порошенко?
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21.03.2022 02:55 Ответить
иди отсюда, зелебот, сейчас не до тебя.

И да, сейчас на крови пиарится Зеленский со своими видосиками. Ему больше ничего не остается, потому что де-факто страной рулят военные.
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21.03.2022 09:26 Ответить
На что он рассчитывает? Опять эта какая-то тупая мантра, если за ней не стоит что-то хуже.
Как сказала когда-то Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса."
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20.03.2022 20:03 Ответить
Нам би щоб Зе був як Голда Меєр, хоча би як.
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20.03.2022 20:47 Ответить
Хто на ветке пишет с передовой???
Ставте +
Посмотрим на реальных воинов, а не **********
Или те, кто 25 дней, не останавливаясь, ведет переговоры и занимается поставками в всу?
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20.03.2022 20:05 Ответить
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20.03.2022 20:24 Ответить
Вова вони 99.9% зазнають невдачі!!!
Те що бажають Українці на 200% протилежно тому що бажає *****.
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20.03.2022 20:33 Ответить
Хотєлкі ліліпутіна -
Крим расєйський, Донбас і Луганськ автономні від України, Україна повинна розброїтись і стати раком перед ворогом.
ЦЬОГО ЩО НІХТО НЕ ЗНАЄ ?
Кацапи і всі ті хто вам допомагає - ідіть на х*р
Перемовини ? Це панель реальна.
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20.03.2022 20:46 Ответить
Шо ЗЕ опять несёт? Кокса обнюхался? ЗЕспаситель всего человечества хренов! Переговариваться с ****** можно только о гуманитарных коридорах, И то их постоянно расстреливают и бомбят. Ни о каких компромиссах, ни о каких уступках, а тем более внеблоковости и демиталиризации Украины и речи быть не должно. Мы уже сколько раз наступали на эти грабли. Хватит. И пусть уже пришлют ЗЕ грязные труселя ***** в виде сувенира, а то это постоянное страстное желание Зеленского позаглядывать в очко ***** уже не по детски напрягает
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20.03.2022 20:55 Ответить
«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса» - мне кажется именно это надо втолковывать в голову Зеленскому! Кто это сказал все знают.
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20.03.2022 21:26 Ответить
Третья мировая уже началась… Путин не остановится . Им нечего терять , там нищета, безнадёга, изоляция ,особого выбора нет ,как воевать…
Все было продумано давно. Забрали Крым, Донецк,Приднестровье,зашли в Белорусь . Чтоб окружить и напасть … 20 лет они готовились, чтоб идти на Берлин.. Ф
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20.03.2022 21:29 Ответить
Бо Рюкзакевич хоче повернутись у владу і в нього це може вийти.
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20.03.2022 22:32 Ответить
З початку війни і до 13 березня на кордоні діяла «наскрізна діра», через яку можна було вивезти будь-які суми в будь-яких обсягах і вагою без обов'язкового декларування на митниці.
От не пощастило, не фортануло, якщо це була перша ходка
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20.03.2022 23:49 Ответить
Может стать, а может и не стать. Краще б ти не старався зазирнути в очко Путіну, а залишив би цю справу більш відповідальним політикам. Бо слави ти на цьому не заробиш, а от ганьби...
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20.03.2022 22:38 Ответить
"...рішення щодо можливої мирної угоди виключно за президентом Зеленським, і якщо президент Зеленський вирішить відмовитись від пропозицій росіян, Сполучені Штати його підтримають. «Сполучені Штати будуть стояти разом з Україною, якщо це остаточна позиція українського уряду», - сказав Мерфі."

https://ukrainian.voanews.com/a/6493465.html
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20.03.2022 22:44 Ответить
Нажаль переговори безперспективні, тому що «На питання, чи можна дозволити Путіну знову сісти за стіл переговорів, якщо буде припинений вогонь, Мерфі відповів: «Він був членом світового устрою, тому що ми дозволили союзниками та США стати залежними від товарів, які він виробляв. Так що ні, ми не повинні пустити його назад в світовий устрій».

Тому єдине, що принесуть ці переговори - це ганьбу, сором і приниження для України та її народу.
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20.03.2022 23:57 Ответить
еще один мессия... и снова из народа израилева... когда же у христиан появится свой христианский мессия?
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21.03.2022 04:21 Ответить
КОГДА ЭТИ ВЫРОДКИ ДВУНОГИЕ СТРЕЛЯЮТ ПО АТОМНОЙ СТАНЦИИ --- КОГДА ЗА НАС ПОДНЯЛСЯ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР ---- ЗТО ПАНЭ ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕСТЬ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ---- ЕВРОПУ ДАЖЕ БОМБИТЬ НЕ НАДО . ЕЕ УНИЧТОЖИТ РАДИАЦИЯ НАШИХ АЭС
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21.03.2022 05:14 Ответить
Абсолютно згоден, треба перестати погрозливо молоти язиком і визнати очевидне: третя світова ВЖЕ ПОЧАЛАСЯ.
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21.03.2022 08:16 Ответить
как назвать человека, который стремится к проведению переговоров с военным преступником и убийцей?
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21.03.2022 06:43 Ответить
В цьому ракурсі переговори з Путлером є не лише безглуздими, але й небезпечними. Навіть якщо це чистої води шантаж, то він ніяк на Кремлівського Карлика не вплине вже тому, що він - всесвітньо визнаний маньяк. Замість цих безплідних переговорів Зеленському, Кулебі... необхідно денно і нощно їздити по всьому світу і роз'яснювати нашу (й Московщини) позицію, демонструвати фото й факти Маріуполя, загибелі жінок і дітей... Хто ж це за нас зробить??? Якщо навіть Індія, що пережила всі страхіття колоніального рабства, схиляється до пітримки кривавої Московської імперії, то чия це недоробка ??? А Бразілія, Італія, Ізраїль, ПАР, Японія...?
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21.03.2022 06:57 Ответить
Пане президент ! Я відношусь до тих людей , хто не бажає залишати війну своїм дітям і онукам під виглядом законсервованого конфлікту ! Московія ніколи не відчепиться від України і ні які перемовини з кривавими потворами не зупинять війну розпочату ними кілька сторічь тому ! Світ вже має докази того , що цю війну бажають ВСІ московити і не тільки з Україною . Ці потвори вже , руйнують нашу державу , вбивають дітей і бажання зупинити це , є у кожної свідомої людини . На перемовинах буде досягнуто перемир'я , передислокація війська москалів , мобілізація путинських вилупків , налагодження постачання зброї і *********** і виробництво нових ! Їм потрібен час , тільки для того що б напасти знов! Ваше оточення , пане президент , має якийсь москальсько - шпигунський (духан) і складається враження що це вони штовхають всіх нас до цієї ( непанятки) , а зараз відбувається зондування людської думки ! Якщо ви хочете спробувати змінити історію , то не забувайте про історичну відповідальність , яку на короткий термін дав Вам український нарід ! Слава Україні ! Разом переможемо !
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21.03.2022 07:28 Ответить
...иммено так, сняли с мыслей! Путин-то чего немного тэмпы сбавил? А, просто : ждёт когда немного земля подсохнет и (о, ужас!!!) кругом полезет "зелёнка", то есть растительность цвета хаки. И, к тому времени у ВВХ уже будет навая жона: Царица палей- Пихота. И, к сожалению "Джавелины" против этой саранчи будут мягко говоря неэффективны. Вот, тогда начнёться подлинная Народная Война, до полного уничтожения Захватчиков. Прогнозировать, что сразу добьёмся Победы неразумно - на России стрпёры накачаны на уничтожение нашей страны и они будут идти сжигая всё и истребляя всё живое. Может будет очень страшно, от безисходности, но нужно держаться до конца. Враг будет разбит - Победа будет за нами (не заплюйте: ихние гасла их же и добьют!)
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21.03.2022 07:53 Ответить
...Вовик добалакаеться, что Путин ска ему: " Ша! Еду, встречай, поездом. Утром, в маю, 9га числа. Нада будет один "Акт", падписать" ... ну, вы поняли. Ни каких переговоров, ******!!!
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21.03.2022 07:40 Ответить
Шановне товариство! Я так вважаю, якщо президент Зеленський шукає зустрічі з ****** то мабуть він зможе її отримати. Але це мають бути не переговори, а наш ультиматум кремлівському педофілу-***** про повну капітуляцію *********** кацапії в Україні Повернення до визнаних кордонів України 1991 року, без всяких *********** умов та квазі-утворень в Україні. Демаркація всіх кордонів, особливо морських у Азовському та Чорному морях. Ніяких військових баз на нашій території, я маю на увазі базу ЧФ РФ у Севастополі. Введення візового режиму. Ліквідація на території України діяльності УПЦ МП (московського сатанату), як феесбешної служби *********** кацапії, що веде свою підривну діяльність в Україні ну і таке інше. А що третя світова вже йде 8-м років, то це що, для нашого президента новина? Чи я знову чогось не розумію? Чи це знову спроба заглянути ***** в його срані очі? Чи як? Хотілось би знати. Також хотілось би запитати у президента: пане президенте, ви що за цей чакс вашого президента не зрозуміли те, що кацапам (а особливо *****) не можно вірити ні одному слову, що буде виригнуте з їнього поганого рила бо ніякі зобовязання з їхнього боку не будуть дотримані? Вам що мало Будапештського меморандуму та суду ООН?Ці переговори будуть тільки затягуванням часу до повного знищення *********** кацапії та повернення наших територій. Це дасть їм можливість перепочити , перегрупуватись, провести ротацію своїх війск та з новою силою вдарити по Українським містам, щоб надалі гинули наші люди і діти, та знищення інфраструктури міст. Пора вже вам, пане президенте, перестати вірити у Діда Мороза.
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21.03.2022 08:02 Ответить
Про що можна домовитись, "******** на голову"?
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21.03.2022 08:39 Ответить
про условия капитуляции россии. что не понятно?
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21.03.2022 09:30 Ответить
Він же сам каже, що росіяни прийшли вбивати, то про що можна домовлятися?
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21.03.2022 08:13 Ответить
Однозначно потрібно боронитись - знищувати ворога.
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21.03.2022 08:33 Ответить
Слишком много текста лидр ах-й.Вот что значит вжился в роль.Артист......
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21.03.2022 08:21 Ответить
"Зеленський впевнений, що тільки переговори можуть покласти край війні в Україні."
***
Який баран вдовбав йому в голову, що переговорами можна виграти війну. Війна вже йде і хто її розпочав і для чого.
***** не зупиниться, тому потрібно чинити спротив.
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21.03.2022 08:31 Ответить
С 2014 ГОДА "ИДУТ" ПЕРЕГОВОРЫ!
ПРОЛИТЬ КРОВЬ !ПЕРЕГОВОРЩИКОФ", ЛИШИТЬ ИХ САМОГО НЕОБХОДИМОГО,
ТОГДА И БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ...
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21.03.2022 08:40 Ответить
Соромно та грустно читати таку заяву президента.
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21.03.2022 08:55 Ответить
Вся ця історія про переговори з кацапами зовсім позбавлена сенсу. Воні щось підпишуть, потягнуть час, нароблять побільше ракет і повернуться. А великий будівничий тим часом вкраде те, що ще не встиг.
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21.03.2022 09:26 Ответить
Бубочка вже клеїть із себе як найменш рятівника всього світу. Це вже навіть не Нобелівська премія, а тягне на якусь трансгалактичну.
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21.03.2022 09:41 Ответить
Пуйло є воєнним злочинцем.
Що примушує домовлятись зі злочинцем???
Невже так потрібно компромат проти себе виторгувати в #уйла??? - Тому досі не назвав Путєна злочинцем???
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21.03.2022 10:20 Ответить
ПУСТЬ ПУТИН И ЛУКАШЕНКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЗЕЛЕНСКИЙ И УПОЛНОЧЕННЫЙ ОТ ООН С ДРУГОЙ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (ТИПА ТЕЛЕМОСТА)- ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ ЗНАЛИ КТО "ХОЧЕТ" МИРА И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ. С 2014 "ГОВОРЯТ"!!! НАРОД ПОД БОМБОЖЕЧКУ А "ВЛАСТЬ" ПОД ВОДОЧКУ ИЛИ НАРКОШЕЧКУ...
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21.03.2022 10:53 Ответить
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