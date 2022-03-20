Я готов к переговорам с Путиным. Но если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что если беседа сложится неудачно, это может стать началом третьей мировой войны.
Об этом Зеленский сказал изданию CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский уверен, что только переговоры могут положить конец войне в Украине. Он заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с Путиным.
"Я готов к переговорам. Я был готов последние два года. И без переговоров мы не можем окончить эту войну", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, поскольку это шанс остановить гибель мирного населения.
"Все люди, которые думают, что этот диалог поверхностный и что он ничего не решит, просто не понимают, что это очень ценно... Я не могу рассказать вам о результатах этих переговоров, но мы ежедневно теряем людей, невинных людей. Российские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы продемонстрировали достоинство нашего народа, и нашей армии, мы умеем нанести мощный удар, умеем нанести ответный удар", - ответил Зеленский.
Тем не менее, он подчеркнул, что Украина должна использовать все шансы для завершения войны, иначе это может перерасти в более масштабный конфликт.
"Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это третья мировая война", - акцентировал президент.
Пожалуйста, подождите...
Чи договір чи перемир'я з умовами для України проти волі українського народу коли військо окупанта на українській території є прямим колабораціонізмом.
Єдиним виправданим кроком може бути лише негайний вивід військ окупанта без будь-яких умов чи зобов'язань України - про що наголошували більшість країн в ООН. Але це вже капітуляція окупанта, на що вони не хочуть йти.
Я бы еще понял твое блеянье, шоб ты с передка писало
А так - ты голимый вафел
И ни одного с фронта здесь нет
Война надолго!!!
Помощь нужна самая разная
И как ее получать - дело правительства
Я надеюсь что за это время ***** сдохнет и крысы разбегутся...
Другого пока не вижу...
Ні, нам не допоміг, а ворогові - так. Вже традиційний американський ніж в спину Україні. Бо платіжне доручення про виплату купонного прибутку за облігаціями зовнішніх позик рф було скероване до іноземного кореспондентського банку ще 15 березня. «Борг погашено!» - рапортував російський мінфін.
На веб-сайті Держказначейства США зазначено, що санкції дозволяють здійснювати виплати за російськими облігаціями принаймні до 25 травня.
Регистрируйтесь на козлофорумах, группах, соцсетях, ютюб каналах и т. д. И объясните им что по прогнозам голод в России будет через 1,5-2 месяца. Пусть запасатються крупами и другими долгохранящимися продуктами.💥💥💥🦴☠
От того, что вы будете писать это в их инфо пространстве будет ваш реальный вклад в победу! Каждый день по несколько постов, это же не сложно! Зато эффективно👍
По-хорошему нужно ждать, пока ***** сам захочет переговоров, а не наоборот.
Если зеленский, прокачав свой рейтинг видосиками, вот этим вот пиаром на крови, вздумает сливать Украину - его все равно военные не послушают. Но будет дурдом внутри. Опять он мешается...
И да, сейчас на крови пиарится Зеленский со своими видосиками. Ему больше ничего не остается, потому что де-факто страной рулят военные.
Как сказала когда-то Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса."
Ставте +
Посмотрим на реальных воинов, а не **********
Или те, кто 25 дней, не останавливаясь, ведет переговоры и занимается поставками в всу?
Те що бажають Українці на 200% протилежно тому що бажає *****.
Крим расєйський, Донбас і Луганськ автономні від України, Україна повинна розброїтись і стати раком перед ворогом.
ЦЬОГО ЩО НІХТО НЕ ЗНАЄ ?
Кацапи і всі ті хто вам допомагає - ідіть на х*р
Перемовини ? Це панель реальна.
Все было продумано давно. Забрали Крым, Донецк,Приднестровье,зашли в Белорусь . Чтоб окружить и напасть … 20 лет они готовились, чтоб идти на Берлин.. Ф
От не пощастило, не фортануло, якщо це була перша ходка
https://ukrainian.voanews.com/a/6493465.html
Тому єдине, що принесуть ці переговори - це ганьбу, сором і приниження для України та її народу.
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Який баран вдовбав йому в голову, що переговорами можна виграти війну. Війна вже йде і хто її розпочав і для чого.
***** не зупиниться, тому потрібно чинити спротив.
ПРОЛИТЬ КРОВЬ !ПЕРЕГОВОРЩИКОФ", ЛИШИТЬ ИХ САМОГО НЕОБХОДИМОГО,
ТОГДА И БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ...
Що примушує домовлятись зі злочинцем???
Невже так потрібно компромат проти себе виторгувати в #уйла??? - Тому досі не назвав Путєна злочинцем???