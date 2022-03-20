Зеленский о требованиях РФ: Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в частности, о признании Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

Также читайте: Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских военных с букетами цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия "не может насильственно завоевать расположение граждан другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил он.

Читайте также: Я готов к переговорам с Путиным. Но если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну, - Зеленский