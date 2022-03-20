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Зеленский о требованиях РФ: Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,володимир

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в частности, о признании Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

Также читайте: Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских военных с букетами цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия "не может насильственно завоевать расположение граждан другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил он.

Читайте также: Я готов к переговорам с Путиным. Но если они потерпят неудачу, это будет означать третью мировую войну, - Зеленский
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Топ комментарии
+33
Так чего тогда на переговоры рвешься? Требования кацапов не изменились.
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20.03.2022 17:39
+30
Я поражаюсь етому идиотизму. Уверен на 100% что ***** не захочет выводить войска с Украины и тем более отпускать Украины. Если же ты пойдешь на капитуляцию которую ты называешь компромисами то тебя мягко говоря уже встретит украинский народ в аеропорту со всеми вытекающими. Какой тогда смысл идти заглядывать в жопу ***** и получить 100% ситуацию хуже чем сейчас вплоть до третьей мировой войны как ты сам говоришь?
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20.03.2022 17:42
+28
а які компроміси? Крим їм потрібен тільки щоб мати плацдарм для подальшого захоплення України, ну й щоб швиденько відрізати нас від моря. Донбасс, як би не Крим то Донбасс-то їм і на фіг не треба, ну хиба морально давити. Крім того компроміс, це коли кожна сторона отримує щось і жодна не отримує всього, а для росії компроміс це коли вони отримають все, а ми нічого. Як там "Ми хочемо жити, а наші сусіди хочуть щоб ми вмирали, це залишає не дуже багато місця для компромісів".
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20.03.2022 17:40
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Де можна ознайомитись з цим месиджем?
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21.03.2022 01:13 Ответить
Це я читав. Де там про Зе? Там якраз навпаки іншу шайку він мав на увазі. І вона аж ніяк не на Зе починається. Доречі у Вас прапорець відвалився.
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21.03.2022 02:00 Ответить
А хто ще в Україні розколює державу? Про інших мені не відомо.
Не відвалився, а розмістився, завдяки впн)
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21.03.2022 02:42 Ответить
Тобто Ви мене хочете переконати, що державу розколює президент? Дуууже "вумна" думка. Як у вутака. Щось окрім подібних до вас ніхто так не думає.
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21.03.2022 09:26 Ответить
Нічого я не хочу від вас. Я лише викладаю свої думки і бачення ситуації.
Усіх західних союзників і партнерів України ви теж вважаєте за ніхто?
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21.03.2022 11:33 Ответить
А що не так із западними союзниками та партнерами? На звернення Зеленського до них реагують адекватно - нам зброю дають, на кацапів санкції накладають. Так що хибні Ваші думки та бачення ситуації.
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21.03.2022 14:45 Ответить
Якщо ви не слідкуєте за висловлюваннями представників союзників та партнерів України щодо української влади чи взагалі не цікавитесь новинами, я не збираюся за вас це робити і шукати. Але будьте певні, вони всі проти дій і намірів Зе стосовно переговорів чи примирення з русофашистами.
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21.03.2022 20:42 Ответить
А чому я повинен бути в цьому впевнений? Тому що Ви це заявили? Наведіть будь ласка посилання на звернення європейських лідерів в яких вони кажуть що Зеленський веде невірну політику щодо перемовин. Навпаки я вважаю, що вони до цих перемовин його спонукають. Бо так у світі прийнято що треба де тільки можливо домовлятися. Ми цим всьому світу показуємо що ми договороспроможні, але нам на перемовинах протилежна сторона висуває несприйнятні умови. Тому перемовини по суті зараз на етапі ні про що. З іншого боку нам ці перемовини дозволяють зорганізовувати зелені коридори та вести діалог про обмін військовополоненими. І зараз це більше на порядку денному ніж все інше.
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21.03.2022 20:55 Ответить
Так что конкретно с Крымом и Донбассом? И что конкретно по границам 2013-го года? Докуда оркам войска отводить? С чем ты на переговоры собрался?
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20.03.2022 17:49 Ответить
мля
поза політикою, народ.
я не знаю, чи помітили це ви
гляньте на фото
народ, Зеленський реально змінився
реально, він виріс.
МЛЯ, ДО НЬОГО ПРАВДА ДОТЕКЛО З ЧИМ ВІН БАВИВСЯ
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20.03.2022 17:50 Ответить
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20.03.2022 17:51 Ответить
Земля йому скловатою падоль!
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20.03.2022 17:59 Ответить
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20.03.2022 17:51 Ответить
Лучший компромисс-missis стает miss
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20.03.2022 17:53 Ответить
Видно, что ты из окопа строчишь.
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20.03.2022 18:02 Ответить
Скоріше з кацапського окопу.
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20.03.2022 18:04 Ответить
Що значить "соевая"?
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20.03.2022 18:03 Ответить
это это те которые за сильную независимую Украину в ЕС и НАТО - а кацапам и их холуям на форуме это не нравится
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20.03.2022 18:08 Ответить
тому під час війни закидаєте лайном українську владу?
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20.03.2022 18:45 Ответить
ты не путай свое лайно с правдой - как вы зеленые боты не понимаете что без правды нельзя победить в этой кровавой войне
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20.03.2022 18:48 Ответить
хто б про ботів казав...але не зареєстрований тут 3 березня цього року організм.
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20.03.2022 18:52 Ответить
а что на цензоре только блатные зеленые боты могут сидеть? а не окуели ли вы часом у нас в Украине демократия и свобода слова а не так как у вас в кацапии всем рты затыкают
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20.03.2022 18:56 Ответить
щеня, я на форумі ще з часів коли ти каламутною краплею був. пішов на хрін, псина кацапська.
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20.03.2022 19:01 Ответить
пердун старый на хрен мне твои отмазки? ты по сути своей кацап по скольку выступаешь против свободы слова и демократии как и green власть - все под себя подминает что бы никто не узнал как они воруют или предают на тайных переговрах
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20.03.2022 19:05 Ответить
ботва ольгінська, мову вчи і за кораблем рушай...
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20.03.2022 19:07 Ответить
пiшов ти до бiса свиня ватна - я вас кремлеботов вижу за версту
вы все кацапы против НАТО ЕС и за zеленского
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20.03.2022 19:10 Ответить
я тобі уже напрямок руху окреслив
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20.03.2022 19:13 Ответить
Різні провидці предсказали, що в свій час Україна буде топчиком.
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20.03.2022 17:53 Ответить
Ага, давайте полагаться на провидцев
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20.03.2022 18:34 Ответить
Ну таке говорять, але тільки Бог знає як воно буде.
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20.03.2022 18:47 Ответить
Москальня знову намагаєтсья розвести довоєнний срач. Адміни, робіть щось.
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20.03.2022 17:56 Ответить
Не знову, а завжди. Не в москальне дело, с ними давно все понятно.

Дело в том, на что пойдут перед парашей наши внутренние любители параши
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20.03.2022 18:34 Ответить
Як з позаблоковим статусом та роззброєнням?
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20.03.2022 17:59 Ответить
Позаблоковый под вопросом.А с раззоружением.......ХЕР СОБАЧИЙ.
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20.03.2022 18:05 Ответить
позаблокоый статус не ермакам и подолякам рещать
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20.03.2022 18:50 Ответить
Не важно кому решать,но в НАТО нас брать не хотят. И этим вопросом можно поступится,но не больше.
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20.03.2022 18:57 Ответить
кто тебе кацап сказал эту херню ? конечно с зеленой властью я бы тоже в нато не взял - но все течет все меняется - время быстро пройдет
а украинская армия одна из самых сильнейшиъ в мире
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20.03.2022 18:59 Ответить
Интервью Зеленского пару дней назад: "Если НАТО не хочет нас принимать,то мы подпишем внеблоковый статус чтоб прекратить войну". И кацап это ты-ты.Потому что кацапы не общаются а сразу переходят на оскорбления.
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20.03.2022 19:04 Ответить
ты в своем уме ты забей в гугле кто окружает зеленсокого и почему он их не убирает за кого он вообще? а лапшу тупым лохам он умеет вещать и не коси под дурочка
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20.03.2022 19:07 Ответить
Я прекрасно понимаю что он это сказал чтоб поднять ставки.Но НАТО на это не клюнет. Дождемся переговоров ,посмотрим,оценим.Пока рано что-то говорить.Но меё мнение -толку не будет.
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20.03.2022 19:18 Ответить
odin chmoshnik uje postupilsa evrointegraziey v 2013. chem zakonchilos napomnit'??
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20.03.2022 20:23 Ответить
Раз не хотят, то в чому проблема тоді з Конституцією України і якимось там нєйтральним статусом?
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21.03.2022 01:16 Ответить
Закончить войну России против Украины с помощью переговоров не удастся, а любой их компромиссный результат вряд ли будет означать прочный мир. Об этом сказал председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Германии Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", - говорит Кизеветтер.

Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.

"С Путиным мира больше не будет", - сказал Кизеветтер.

Будут мочить. В сортире. Тьфу! В бункере. Но это реально лучшее решение для всех.
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20.03.2022 18:06 Ответить
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20.03.2022 18:13 Ответить
а про позаблоковість дійсно нічого не сказав. я думаю, у ***** план А - кошмарити нас, план Б - добиватися зради. і часу в них мало, економіка ось-ось рухне. зрада якраз би їм сильно підійшла. щоб заново на нас напасти.
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20.03.2022 18:20 Ответить
Курс щодо вступу до НАТО не міняти. Вони з'їдять нас після цього. Ніякого нейтралітету. Це капітуляція і зрада!
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20.03.2022 18:31 Ответить
Никаких компромиссов! Кацапы, вон с украинской территории. Вон из Донбасса и Крыма! Выплатите репарации, а после будем говорить о вашем разделе! Сдохните, расеянские фашисты! Смерть русским 🐷 фашистам!
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20.03.2022 18:35 Ответить
Капитуляция и зрада.
Переговоры выглядят так, что Украине выставили условия
А Украина никаких условий не выставляет.
Это не переговоры, это нагибание парашейУкраины.

Нет у нас на этих переговорах дипломатов.
Есть мелкие арахамии с подоляками.
Даже внешний вид их располагает иметь их ввиду.
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20.03.2022 18:42 Ответить
Я ніколи не був прихильником Зеленського але в даному конкретному випадку він каже те що має казати справжній представник держави.
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20.03.2022 18:44 Ответить
ты берешь или лукавишь если веришь этому ...
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20.03.2022 19:00 Ответить
я нікому не вірю, але до цього він часто верз нісенітниці. Зараз каже щось більш реальне. Чи вірить він сам в те що каже я не знаю.
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20.03.2022 19:28 Ответить
если человек вчера говорил одно а сегодня другое а завтра опять одно - то он просто ТРЫНДАБОЛ и БРЕХЛО - он не отвечает за свои слова и ему верить нельзя
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20.03.2022 19:31 Ответить
А компроміси, пов"язані з гідністю і честю Українців? Вони можливі? Наприклад - компроміс щодо мови?
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20.03.2022 19:00 Ответить
Е
лена Яблунька





Здається мені що оці всі бурхливі висери Люсінди, приховування подоляками реального перебігу перемовин, затикання рота прямому, суспільному, еспрессо ТБ каналам, робиться навмисно. Саме навмисно і з розрахунком. Ви думаєте то в Люсінди раптово нерви здали? Чи Подоляк насправді весь такий загадочний, чи вони переживають за правду у ефірах? Нєа. Все це щоб підбурювати людей, які до люсіних висерів таки намагались тримати себе в руках, бо багато чого дійсно "неначасі". Тобто, їм як раз шухєр в країні і потрібен.
Звісно, можна не вестися. А може і дуже треба не вестися. Але з іншого боку - чим більше дозволяєш, тим більше нахабніють.
От жеж навибирали! Мало нам свинолупих, так ще й в тилу тільки вспівай увертатися - вспишка справа, вспишка зліва.
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20.03.2022 19:18 Ответить
Тобто вступ в НАТО вже навіть не обговорюється?
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20.03.2022 19:23 Ответить
Жодних компромісів.Тільки ЄС!Тільки НАТО!
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20.03.2022 19:39 Ответить
Перемовини можуть бути тільки в Гаазі
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20.03.2022 21:35 Ответить
І ніяких компромісів щодо нашого вступу до НАТО! Це зафіксовано в Конституції, яку під час війни міняти не можна.
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20.03.2022 22:28 Ответить
ніяких поступків хуілу, щодо сувереного вибору вступу в альянси чи нейтрального статусу особливо, адже це є поступками суверенітету України, заради цього статусу хуіло і розпочав війну і продовжує її с порушенням усіх воєнних правил, щоб нагнути українців і знову зробити з українців зелених лохів.
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20.03.2022 22:43 Ответить
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