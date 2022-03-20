Зеленский о требованиях РФ: Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью и суверенитетом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.
Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в частности, о признании Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.
Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".
"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских военных с букетами цветов, они встречали их храбро, встречали их с оружием в руках", - отметил Зеленский.
Зеленский заявил, что Россия "не может насильственно завоевать расположение граждан другой страны".
"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Не відвалився, а розмістився, завдяки впн)
Усіх західних союзників і партнерів України ви теж вважаєте за ніхто?
поза політикою, народ.
я не знаю, чи помітили це ви
гляньте на фото
народ, Зеленський реально змінився
реально, він виріс.
МЛЯ, ДО НЬОГО ПРАВДА ДОТЕКЛО З ЧИМ ВІН БАВИВСЯ
вы все кацапы против НАТО ЕС и за zеленского
Дело в том, на что пойдут перед парашей наши внутренние любители параши
а украинская армия одна из самых сильнейшиъ в мире
"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", - говорит Кизеветтер.
Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.
"С Путиным мира больше не будет", - сказал Кизеветтер.
Будут мочить. В сортире. Тьфу! В бункере. Но это реально лучшее решение для всех.
Переговоры выглядят так, что Украине выставили условия
А Украина никаких условий не выставляет.
Это не переговоры, это нагибание парашейУкраины.
Нет у нас на этих переговорах дипломатов.
Есть мелкие арахамии с подоляками.
Даже внешний вид их располагает иметь их ввиду.
лена Яблунька
Здається мені що оці всі бурхливі висери Люсінди, приховування подоляками реального перебігу перемовин, затикання рота прямому, суспільному, еспрессо ТБ каналам, робиться навмисно. Саме навмисно і з розрахунком. Ви думаєте то в Люсінди раптово нерви здали? Чи Подоляк насправді весь такий загадочний, чи вони переживають за правду у ефірах? Нєа. Все це щоб підбурювати людей, які до люсіних висерів таки намагались тримати себе в руках, бо багато чого дійсно "неначасі". Тобто, їм як раз шухєр в країні і потрібен.
Звісно, можна не вестися. А може і дуже треба не вестися. Але з іншого боку - чим більше дозволяєш, тим більше нахабніють.
От жеж навибирали! Мало нам свинолупих, так ще й в тилу тільки вспівай увертатися - вспишка справа, вспишка зліва.