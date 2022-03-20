Минкультуры создало нацпортал "Поэзия Свободных" для размещения стихотворений о войне
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Министерство культуры и информационной политики создало национальный портал "Поэзия свободных", где каждый украинец может поделиться своими произведениями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграм-канале.
"За время войны я прочитал столько сильных стихов о войне. Каждая строка – рифмованная военная хроника. Сегодня многие люди почувствовали потребность делиться тем, что они переживают из-за поэзии, рефлексировать боль сквозь содержательные строки своих произведений. Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики и Госискусств , с участием инициативных волонтеров, создало нацпортал "Поэзия Свободных". Это площадка, на которой каждый украинец может поделиться своими произведениями, которые навеяла ужасная война, развязанная Российской Федерацией 24 февраля 2022 года", - написал Ткаченко.
Он отметил, что после победы Украины будущие поколения должны помнить, что граждане прошли и вдохновляться отвагой и героической борьбой. "Каждое стихотворение, каждая строчка, каждое слово – это мягкая сила, которая уже часть Украинской истории".
"После победы Украины над Россией МКИП выпустит печатный сборник стихов, в который войдут лучшие работы талантливых поэтов, приобщившихся к инициативе "Поэзия Свободных", - отметил министр культуры.
Присоединяться к проекту можно по ссылке.
"Мы точно знаем, что войны заканчиваются, а поэзия – нет", - подытожил Ткаченко.
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вскинулся...
Мій бог формує всю ніч батальйони,
Прицільно стріляє, веде бої.
Мій бог толерує мої прокльони
І протирає скельця свої.
Мій бог не ховається поза спину,
Він над дітьми забиває покров.
Мій бог скуповує кровоспинне
І стає у чергу здавати кров.
Мій бог не може поки що спати,
Коли вся країна на варту встає.
Мій бог дозволяє мені не прощати...
Коханий мій. Ти мій Бог сьогодення і є...
Лежать кацапи по полях.
Дівча підбігло до віконця,
В очах дитини - лють, не страх.
Душа, обпечена війною,
Крізь скло розбите бачить в них
Не «ми же братья, ***, с тобою»
А вбивць батьків, дітей, старих.
А лють горить усе сильніше,
В душі у дівчини, що тут
В руїнах Харкова гучніше
Кричить кацапам: «Вас не ждут!»
Палає лють в очах солдата
Яскраво, як і брухт Шойги,
Що загорівся від NLAWа
І розлетівся на друзки.
Лютує дядько, років сорок,
Що вперше бачить смерть людей,
Та він не плаче, знає, скоро
За все заплатить ворог цей.
І дід лютує - стільки років
Війни не бачив, а тут знову!
Кляне Москву і клятих орків
А найсильніше, ***** Вову.
Хтось скаже: «Лють - погано». Знаю,
Зійде країна нанівець!
Та зараз краще люта зграя,
Ніж стадо загнаних овець!
Привіт, кацап, насіння взяв?
Альо, корабль, іди *****!
Ну шо, москалик, політав?
Отримай вилами у ряху!
Життя і смерть - тяжкі питання,
Але війна нам каже так:
Смерть ворога - твоє завдання.
І тут по іншому ніяк.
Не вірте гнидам, що щоденно
Вам кажуть: «Міру - мір! Окстісь!»
Немає миру оккупанту,
Поки не здох, не втік у ліс!
Війна жахає кровью, брудом,
І можна плакати щодня,
Над тим що втратили свободу.
А можна битись до кінця!
І в цій війні, чи не найвперше,
Воюємо ми не самі.
Весь Світ за нас, хай хто що бреше!
То ж переможем в цій війні!
В нас є свої авторитети, свої вожді й свої Боги
Свої герої та поети й свої одвічні вороги.
Своя земля, своя держава, культура й правда теж своя.
Тут зайві "рускій мір" та "скрєпи" і трупний сморід москаля.
Юрій Руф