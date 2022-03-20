Минкультуры создало нацпортал "Поэзия Свободных" для размещения стихотворений о войне

Министерство культуры и информационной политики создало национальный портал "Поэзия свободных", где каждый украинец может поделиться своими произведениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграм-канале.

"За время войны я прочитал столько сильных стихов о войне. Каждая строка – рифмованная военная хроника. Сегодня многие люди почувствовали потребность делиться тем, что они переживают из-за поэзии, рефлексировать боль сквозь содержательные строки своих произведений. Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики и Госискусств , с участием инициативных волонтеров, создало нацпортал "Поэзия Свободных". Это площадка, на которой каждый украинец может поделиться своими произведениями, которые навеяла ужасная война, развязанная Российской Федерацией 24 февраля 2022 года", - написал Ткаченко.

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Он отметил, что после победы Украины будущие поколения должны помнить, что граждане прошли и вдохновляться отвагой и героической борьбой. "Каждое стихотворение, каждая строчка, каждое слово – это мягкая сила, которая уже часть Украинской истории".

"После победы Украины над Россией МКИП выпустит печатный сборник стихов, в который войдут лучшие работы талантливых поэтов, приобщившихся к инициативе "Поэзия Свободных", - отметил министр культуры.

Присоединяться к проекту можно по ссылке.

"Мы точно знаем, что войны заканчиваются, а поэзия – нет", - подытожил Ткаченко.