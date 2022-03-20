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Цели России могут оказаться недостижимыми. Потери РФ составляют 1 тысячу военных в день, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия

По словам западных чиновников и военных экспертов, попытка России захватить Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и потери техники ухудшают положение неподготовленных российских сил, которые до сих пор не смогли добиться ни одной из своих первоначальных целей. В частности, через неделю линия фронта практически не сдвинулась с места.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По оценкам Западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячи человек в день, а по оценкам украинской разведки – еще больше.

Жестокость российского наступления только усиливается по мере замедления темпов продвижения, и Россия компенсирует отсутствие прогресса на поле боя жесткой бомбардировкой гражданского населения.

Но при отсутствии существенного прогресса на местах и ввиду масштаба потерь, которые несут российские войска, военная кампания России вскоре может стать неустойчивой, поскольку войска не смогут продвигаться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, припасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

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Следующие две недели могут оказаться решающими в определении результата всей войны, считают они. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепление и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.
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Топ комментарии
+57
Не останавливаться -- убивать и еще раз убивать свинособак
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20.03.2022 17:59
+37
Хоча білі капці їм більш необхідні.
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20.03.2022 17:59
+34
Росіяни хочуть відновлення своєї "величі" - але знищують свою країну остаточно.

Кажуть, що захищають "народ Донбасса" - але стирають з лиця землі Маріуполь.

Воюють проти "нацизму" - але використовують пів свастики як свій символ.

Хочуть відновлення "біполярного світу" - але поводяться так, ніби в них біполярний розлад.

Вони ведуть війну не тільки проти України.
Вони ведуть війну проти людської природи, логіки, мислення, здорового глузду, гуманності, людяності.

Але ж ані людську природу, ані логіку історії вони перемогти не здатні.

Росія - поранена немічна імперія, яка з останніх сил намагається повернути своє минуле, але цим лише витрачає останні старечі сили, наближаючи свій крах. - В. Єрмоленко
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20.03.2022 18:01
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Хоча білі капці їм більш необхідні.
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20.03.2022 17:59 Ответить
Та й то не всім - у багатьох тулуб окремо, ноги окремо
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20.03.2022 18:14 Ответить
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20.03.2022 18:02 Ответить
Навіть у США починають вірно рахувати.
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20.03.2022 17:58 Ответить
Не останавливаться -- убивать и еще раз убивать свинособак
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20.03.2022 17:59 Ответить
Чому ви такий кровожерливий? Я, наприклад, за тяжке каліцтво. Щоби собачі свиномамки до кінця їхнього паскудного життя мучились разом з ними.
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20.03.2022 18:02 Ответить
не будуть, вивезуть як після другої Світової десь типу на лікування і більше їх ніхто ніколи не побачить.
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20.03.2022 18:05 Ответить
Нет убивать Гуманнее...да и вопрос этот глубже - это же "искусственный отбор" - самые агрессивные и тупые сдохнут в степях Украины - не дадут потомства....а умные и миролюбивые уведут самок этих идиотов и размножатся (возможно передав часть своего интеллекта своим личинкам) - Тактически конечно ваш вариант хорош но Стратегически всё таки утилизировать выгоднее...
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20.03.2022 18:10 Ответить
Не знаю...

Але ж дохлий кацапчик не відтягує на себе ресурси.

До того ж вигляд потвор повинен деморалізувати оточуючих.
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20.03.2022 18:23 Ответить
Тому в кацапів для інвалідів немає жодної інфраструктури. Щоб сиділи собі вдома і не псували настрій щасливим путіноїдам.
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20.03.2022 19:40 Ответить
Кацапы в подавляющее большинстве тупые и агрессивные. В Украине подохнут десятки тысяч, а десятки миллионов останется. Кацапские самки, например, по тупости и агрессивности своим гоблинам еще фору дадут.
Этот говнонародец оскотинивали, "искуственно отбирая" самых мразотных, злобный, покорных и тупых всю их историю. Начиная от моноголов, до граджанской войны 1917, затем сталинских чисток, второй мировой и тд. ***** просто логично продолжил скрепный процесс деградации русни. Украинский вклад в чистку их лишнехромосомного генофонда никакой существенной роли не сыграет.
Я считаю наоборот, было бы лучше, чтобы те 2-3% умных уезжали из паРаши навсегда, чтобы руснявый народец продолжил деградировать еще быстрее. Чтобы осталось только это темное, дремучее, примитивно злобное и грызущееся между собой быдло, неспособное создать ничего хоть сколько ни будь технологического. Чтобы их совковые ракеты падали, танки не ехали, самолеты не летали, так как все совковые ученые вымирают, а немногие молодые уезжали в цивилизованные страны.
Если уж нам не повезло жить по соседству с дикарями и варварами, лучше пусть они будут вооружены одними палками и калашами, дерутся между собой, ходят в деревянные сортиры, спиваются и вымирают от безнадеги и нищеты.
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20.03.2022 18:57 Ответить
... и варят вонючие лапти.
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20.03.2022 19:40 Ответить
Не будуть вони мучитися, бо в кацапів вже є досвід, що робити з такими ветеранами, які в містах радянським громадянам очі муляли: Ненужные герои. Ррассекреченные документы о судьбе инвалидов второй мировой
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20.03.2022 18:23 Ответить
Дійшов висновку, що думки розділилися. Соцопитування?
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20.03.2022 18:38 Ответить
референдум
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20.03.2022 19:18 Ответить
Стерилізувати, чи по яйця обрізати?
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20.03.2022 19:38 Ответить
Идя захвата Украины могла прийти в голову совершеннейшему дегенерату ,легче Альфа-Центавра захватить,сдаётся мне что эту идею ******** ***** подкинули спецом ,чтобы окончательно помножить на ноль кацапский ******** .
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20.03.2022 18:00 Ответить
То йому ж американська розвідка прогнозувала, що він візьме Україну за 48 годин. Він і повірив.
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20.03.2022 18:01 Ответить
Ну американцы думали что будет как с Афганистаном...но нет...мы надёжные союзники - Мы сражаемся!
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20.03.2022 18:11 Ответить
Або спеціально зробили так щоб він заковтнув цю наживку.
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20.03.2022 18:12 Ответить
Вважаю, що тут немає ніякої конспирології. Бо самі американці зараз в шоці від української армії та народу. Не треба забувати що майже напередодні вони бачили зовсім протилежну картину у Афгані.
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20.03.2022 18:33 Ответить
А яким боком наша Україна подібна до Афганістану?! Питання риторичне, відповіді не потребує.
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20.03.2022 19:17 Ответить
Хоч питання і риторичне, але зауважу, що тут не порвняння держав, а скоріш порівняння прагнення народу боротися за своє майбутнє.
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20.03.2022 19:33 Ответить
ну и ахренительная последующая реакция "гарантов" будапештского меморандума - эвакуироваться. если с Крымом типа "не знали", то тут оказывается - все знали. что же будет с прибалтикой с такими "гарантами" и "партнерами" и другими мелкими странами ... это у нас народ бедный, терять по сути нечего, сделать добро прибив нное количество москалоты прямо скажем скоро станет благой целью каждого украинца, а там "элементы сладкой жизни" и планирование на 10 лет вперед - народ не готов совсем.
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20.03.2022 18:38 Ответить
Всі кругом казали, що це марна справа й нічого доброго для кацапстану з неї не вийде. Але ж тому й *****, що нікого не чує...
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20.03.2022 18:14 Ответить
1000 v denj.....tak eto zhe horosho
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20.03.2022 18:00 Ответить
1000 в день, і це за західними оцінками, а вони завжди трохи помірні.
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20.03.2022 18:03 Ответить
eto esho lutshe
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20.03.2022 18:05 Ответить
Ми на власні очі побачимо розвал кацаполенду!
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20.03.2022 18:00 Ответить
Росіяни хочуть відновлення своєї "величі" - але знищують свою країну остаточно.

Кажуть, що захищають "народ Донбасса" - але стирають з лиця землі Маріуполь.

Воюють проти "нацизму" - але використовують пів свастики як свій символ.

Хочуть відновлення "біполярного світу" - але поводяться так, ніби в них біполярний розлад.

Вони ведуть війну не тільки проти України.
Вони ведуть війну проти людської природи, логіки, мислення, здорового глузду, гуманності, людяності.

Але ж ані людську природу, ані логіку історії вони перемогти не здатні.

Росія - поранена немічна імперія, яка з останніх сил намагається повернути своє минуле, але цим лише витрачає останні старечі сили, наближаючи свій крах. - В. Єрмоленко
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20.03.2022 18:01 Ответить
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20.03.2022 18:35 Ответить
це якщо цілі високі -а якщо цілі впасти на дно?? чім глубже тим краще
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20.03.2022 18:01 Ответить
лаптеногие бараны, валите нах, с Украины, пока еще живы.
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20.03.2022 18:02 Ответить
Підняти рашистський дух можна тільки якщо на шию магніт повісить а на ноги гирю.
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20.03.2022 18:02 Ответить
Народ, а хтось бачив хвальону Армату в Україні чи вона недоїхала?!


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20.03.2022 18:02 Ответить
Це тільки в мене на цій gifці якесь гівно відображається ?
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20.03.2022 18:04 Ответить
Так ота армата і є гівно....
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20.03.2022 18:10 Ответить
то та шо з унітазом? так ось для чого вони крали в нас унітази,в армату
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20.03.2022 18:11 Ответить
Її ***** на парад береже.
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20.03.2022 18:12 Ответить
Рабсейский Маус.
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20.03.2022 18:12 Ответить
Так їх в природі не має

Пару екземплярів для параду
І все
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20.03.2022 18:22 Ответить
Можливо якби не закатували власну армію останні 2-3 роки у нові дороги, мали б сьогодні дефіляду у москвє.
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20.03.2022 18:03 Ответить
Як ти лапоть без доріг збираєшся робити дефіляду на москвє.
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20.03.2022 18:48 Ответить
Ну да давайте есперди розповідайте що ***** треба поліпшити допомогайте
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20.03.2022 18:04 Ответить
було і таке..коли зброю надавали і одній і іншій стороні..а самі збоку дивились
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20.03.2022 18:12 Ответить
Це коли переможець не викликає небезпеки. Тут гра в одні ворота.
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20.03.2022 18:14 Ответить
цілком вірно..
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20.03.2022 18:17 Ответить
Що значить "МОЖУТЬ" ???!!! ВОНИ НЕ ДОСЯЖНІ, БЕЗ "МОЖУТЬ".
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20.03.2022 18:04 Ответить
Треба ще під шумок разом з мокшами і усю армію бульбасруссії знищити, що б навколо нас взагалі військових не залишилось.
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20.03.2022 18:04 Ответить
Бульба буде жарена, скоро у бульбашів армії взагалі не буде!
Десять воїнів з Азова Мінськ візьмуть!
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20.03.2022 18:07 Ответить
za 2 chasa
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20.03.2022 18:22 Ответить
Таке враження, що захід таємно чекав, і навіть зараз чекає, щоб Україна програла. Адже тоді можна висловити глибоку стурбованність і поступово продовжити business as usual з рашею. А зараз вони реально не знають, що робити. Адже всі розуміють, що якщо путін зав'язне остаточно, він почне використовувати ядерну зброю. А це - зовсім нові реалії. До цього захід зовсім не готовий. У нас в Данії навіть позакривали всі ядерні бомбосховища, які будували під час холодної війни.
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20.03.2022 18:07 Ответить
Панікьор, сиди собі в Данії і жуй бургер. Ми тут і без твоїх порад розберемось! Чого з Данії панікуєш?!
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20.03.2022 18:09 Ответить
Ти хворий?
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20.03.2022 18:10 Ответить
воно не тільки *****, але й сцикло. будемо на це сподіватися.
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20.03.2022 18:17 Ответить
Не знаю как у вас в Бzданнии, но в о всем демократическом мире все в **** и понимают, что в случае проиграша Украины опасность не исчезает, а ещё более усилится. Поэтому ВСЕ помагают и желают смерти **********.
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20.03.2022 18:19 Ответить
У Абдулы очень мого людей. (Белое солнце пустыни)
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20.03.2022 18:08 Ответить
Больше нужно убивать кацапоидов и меньше брать в плен. Нужно увеличивать статистику именно убитых. А на пленных никто особого внимания не обращает.
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20.03.2022 18:10 Ответить
чем больше сдадим тем лучше
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20.03.2022 18:12 Ответить
Вони такі військові експерти, як з лайна куля. Нічого толкового спрогнозувати не можуть, мелять як з гарячки, може щось і вгадають.
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20.03.2022 18:11 Ответить
робота така..молоти..для них це шоу гроші заробити
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20.03.2022 18:14 Ответить
РАСЄЯ ВЖЕ НІКОЛИ,НІКОЛИ,НІКОЛИ....НЕ ДОСЯГНЕ СВОЄЇ ЦІЛІ В УКРАЇНІ...
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20.03.2022 18:11 Ответить
Слушай друг, не злоупотребляй капсом, здесь слепых нет
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20.03.2022 18:43 Ответить
Є
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20.03.2022 20:02 Ответить
Виктор Шендерович Я-то совсем забыл. А внимательный читатель напомнил сегодня...

Среди персонажей моей повести "Соло на флейте" (2012) имелся некий "генерал Постнов из подразделения Z". Убийца, разумеется, как и все сотрудники этого выдуманного мною подразделения...
Блин. Вот так вот ляпнешь наугад, а оно, ****, материализуется...
Не могу, однако, не заметить, что вышеупомянутый генерал пал (там же, в моей повести) смертью храбрых и безмозглых. Пришибло деревом во время урагана.
Дерево, по моим наблюдениям, уже в полете.
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20.03.2022 18:13 Ответить
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20.03.2022 18:14 Ответить
тож допомагайте нам... два тижня - це великий строк...
підставляйте плече - разом і чотра бити легше...
(дякуємо за кожний патрон!!! це навіть не випускається з виду)...дякуємо за кожного обігрітого втікача від війни...
та не спостерігайте хто тут витримає хто зможе перемогти - це будемо ми... з вашою (і Божою) допомогою... віримо в ВСУ... та не чекайте, коли рашка зачепить вас - допомагайте нам її дати по щелепі!!!
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20.03.2022 18:14 Ответить
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20.03.2022 18:22 Ответить
В комментах западных аналнытиков доносятся нотки разочарования.
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20.03.2022 18:19 Ответить
У мене взагалі є враження, що вони там сидять і ставки роблять.
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20.03.2022 18:37 Ответить
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20.03.2022 18:21 Ответить
Бурятка-гумористка.
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20.03.2022 18:26 Ответить
Там ще в одної цапки на спині таке саме було. Щоб не задовбували.
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20.03.2022 18:44 Ответить
Привет *********** , ты маньяк пришедший нас убить и нам всё равно как, мы боремся с сатаной до конца.
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20.03.2022 18:22 Ответить
«Я теперь не просто дед
С бородой пушистой,
Я теперь Бандерадед -
Горе - всем Рашистам».
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20.03.2022 18:25 Ответить
УКРАИНЦЫ ПОБЕДИЛИ ПУТИНА В МАЙДАНЕ!
ПОБЕДЯТ ЕГО И В ВОЙНЕ!
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20.03.2022 18:28 Ответить
минимальные цели ********** уже достигнуты - вода и сухой путь в Крым, мне очень больно это писать... но надо быть честным, хотя бы перед самим собой
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20.03.2022 18:37 Ответить
Вхопити той шматок, вони вхопили. А от чи втримають, коли ванькі ся скінчають? Як на мене, відповідь очевидна.
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20.03.2022 18:44 Ответить
Там ще одна мінімальна ціль: захопити території донецької і луганської областей повністю. Це було заявлено як привід для розв'язування війни. Тому на ціх двух напрямках - південному і східному - буде основний спротив пуйловських військ, коли їх будуть виганяти з української землі. І будемо чесними - це буде важко, це може бути довго, але все одно пуйловську армію буде вигнано!
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20.03.2022 19:36 Ответить
С логистикой проблемы только начинаются,в ход начали идти мины.Пожелаю кацапам удачи
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20.03.2022 19:19 Ответить
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20.03.2022 19:27 Ответить
 
 