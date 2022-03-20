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больница (1387) война (46696) медицина (2449) врачи (1450) Ляшко Виктор (1318)

С начала войны в Украину прибыло более 120 зарубежных медиков. Минздрав работает над развертыванием запасного медцентра за границей, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ляшко

Сейчас в Украине достаточно коечного фонда и медицинских работников, чтобы предоставить всем медицинскую помощь.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На разной территории разная ситуация, но к нам приехал уже 121 иностранный работник, которые здесь помогают работать, разворачиваются полевые госпитали. Кроме того, у нас достаточно коечного фонда и медицинских работников, чтобы оказать всем медицинскую помощь. Мы понимаем, что российские войска - это террористы, поэтому мы дополнительно проработали с министрами стран Евросоюза вопросы помощи.Там может быть развернуто до 10 тысяч коек для потенциальной эвакуации людей и оказания там медицинской помощи.134 больницы повреждены, а 9 уже разрушены.Я гарантирую, что мы построим новые больницы после нашей победы. Кроме того, у нас есть 43 обстрелянных машины экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лечение за границу отправили уже более 130 детей, - Ляшко
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20.03.2022 18:11 Ответить
Ляшко досі прикидується дурником і вдягає маску!?
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20.03.2022 18:23 Ответить
А, це те падло, що два року тому кошмарило людей на "лохдауні", виловлюючи по парках, коли, самі, тишком-нишком приймали закон про продаж української землі? А за рік цю землю можна вже буде продавати іноземцям. Якраз, коли українців з тієї землі зараз зганяють, залишаючи їх без землі, без грошей, без майна. Який "збіг", правда?
Так ще й на два місяці "карантин" тишком продовжили, до 31 травня?
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20.03.2022 18:46 Ответить
 
 