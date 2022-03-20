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Белорусские военные не хотят воевать: Украина предлагает им сдаваться в плен, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Украина знает, что Беларусь готовится к активным агрессивным действиям против нашего государства, но военные этой страны не хотят выполнять преступные приказы, поэтому им предлагается сдаться в плен.

Об этом замминистра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси использует именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных Белоруси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу рушится миф про непобедимую российскую армию. Они уже начинают осознавать, что на самом деле выполнение такого приказа - совершение военного преступления", - сказала Маляр.

Также читайте: Отдельные подразделения морпехов в оккупированном Крыму потеряли до 90% личного состава, - Минобороны

По ее словам, пользуясь разными информационными путями, украинская сторона пытается ответить на их запрос предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен. "Доносим информацию о том, если так произойдет, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра.

По информации представительницы МОУ, в РФ очень большая сейчас проблема с личным составом, поэтому Россия обращается в другие страны за помощью, ищет наемников, потому что собственных ресурсов не хватает. "Не хватает потому, что информация о том, что с ними здесь происходит, что их здесь не ждут с хлебом и солью, а только убивают, уже полностью распространена по всей территории Российской Федерации. Соответственно, люди начинают понемногу отдавать себе отчет. На фоне общей эйфории, которую демонстрировал Путин на днях, когда выступал публично, эйфории поддержки войны в Украине или спецоперации, как они говорят. На самом деле все, у кого есть риск оказаться здесь в качестве военного или их члены семьи, они все очень испуганы и никто не хочет" , – добавила она.
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Топ комментарии
+52
Надо не в плен сдаваться а под своим и нашим флагами воевать против Рахи .
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20.03.2022 18:13
+38
Орки вирішили відпочити на сонечку!
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20.03.2022 18:22
+26
СЯБРИ-ЗАМОЧІТЬ ТАМ ЗАЛИШКИ КАЦАПІВ ЯКІ ОКУПУВАЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ...
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20.03.2022 18:13
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Правила форума Совет форумчан
А чого не пропонують знести лукашенка?
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20.03.2022 18:13 Ответить
вони ждуни..заходив на форум білоруси ,чекають шо хтось їх визволить..вони памятаю після революції нашої волали..шо ми прийдем до них визволяти..потім після 2014 року ..кричали..шо піднімаються..так і не піднялись...а вийшли з повітряними кульками.сердечками і цвіточками -думали омон захопити любовю
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20.03.2022 18:21 Ответить
Сейчас у них вместо воздушных шариков и пластиковых стаканчиков боевое оружие. И бойцы - это поколение, выходившее на улицы.
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20.03.2022 19:00 Ответить
а-га вы им еще гражданство пораздавайте - как кацапам перекрашенным сейчас раздают - типа "мы против вайны" - нельзя верить кацапам да и беларусам которые хотели в союз с рашкой то же
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20.03.2022 18:27 Ответить
Вважаю, що процедуру надання громадянства треба змінити на кшталт існуючої в більшості цивілізованих країн: знати мову, історію, гімн, бадьоро весело і завзято декламувати "путін *****!".
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20.03.2022 18:57 Ответить
і то ще мало. В Україні можна жити і без громадянства - закони однакові для всіх. А право виборця ще треба заслужити.
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23.03.2022 06:25 Ответить
О... Щодо виборців, я, взагалі, вважаю, що право обирати повинні мати виключно ті, хто платить податки. Бо "піонєри" по "приколу" обирають (їм весело), а пенсіонери -- де гречки більше дають... Лише ті, хто платить податки, міркують добре кого саме обирати. Це моя власна думка.
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23.03.2022 19:56 Ответить
Никто туда не хотел кроме Лукашенко. Даже упоротые селяне не хотели в РФ
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20.03.2022 20:38 Ответить
Надо не в плен сдаваться а под своим и нашим флагами воевать против Рахи .
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20.03.2022 18:13 Ответить
и будут опять Белорусский и украинские фронты , но только уже против Рахи )
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20.03.2022 18:18 Ответить
......возможно так и будет......в РБ ловить больше нечего, а Украина - свободная Европейская страна с большими перспективами и возможностями.....многие молодые люди это уже понимают, другим нужно это донести........ну а зомбированные рабы - на корм червям......
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20.03.2022 18:20 Ответить
В них кацапські офіцери, і не всі бажатимуть воювати проти кацапні - хай через полон пройдуть. Все ж якась фільтрація не зашкодить.
Потім бажаючим можна пропонувати приєднатися до визвольних білоруських батальонів.
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20.03.2022 19:04 Ответить
зброя порівнює шанси білоруса і рашистського офіцера
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20.03.2022 20:55 Ответить
СЯБРИ-ЗАМОЧІТЬ ТАМ ЗАЛИШКИ КАЦАПІВ ЯКІ ОКУПУВАЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ...
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20.03.2022 18:13 Ответить
эти "сябры" пол года назад хотели в союз с ращкой только без лукашенко..
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20.03.2022 18:36 Ответить
Никто туда не хотел ни сейчас, ни в 1994, не надо придумывать
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20.03.2022 20:39 Ответить
не надо отмазывать манкуротов - я на ютубе общался и опросы проводили - для большинства беларусов тогда главное было убрать луку а вот россия говорили они - нам "братская страна" - так что все с ними ясно им еще расти и расти до самосознания нации
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20.03.2022 20:47 Ответить
ну так, забути свою рідну мову на корись російської - це важливий показник. Білоруська мова - дуже цікава. Я завжди вслухаюся в розмову білоруською. Ніби й трохи українська із руським акцентом, але є багато своїх, нам незнайомих слів. Відчувається і вплив польської. Може й литовської - не знаю.
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23.03.2022 06:30 Ответить
Було б дивно якби вони прагнули гинути за біснуваті ідеї улуського міра.
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20.03.2022 18:14 Ответить
https://twitter.com/svecha62/status/1505551706842664965
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20.03.2022 18:14 Ответить
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20.03.2022 18:41 Ответить
не правильно казати,здаватись полон. Треба казати про те, що білоруські військові можуть перейти на сторону України та білоруського народу. Створити кістяк сил, які потім знесуть Лукашенка і створять нову, дружню Україні державу Білорусь. А полон полюбому є ганьбою.
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20.03.2022 18:15 Ответить
де ви таку книжку читали? фантастика
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20.03.2022 18:23 Ответить
Вони в полоні будуть ждати поки хтось змінить владу в Білорусі. Їм же зрозуміло, що українці в полоні їх нагодують і не образять. Тепло, світло і мухи не кусають. Нормальний варіант. Нахрєна та війна, іде вона на ... Я так розумію позицію мобілізованих білорусів.
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20.03.2022 18:31 Ответить
какой какой нормальный вариант? наши будут не дай Бог погибать или получать ранения а эти хитрожопые будут в тылу сидеть ? нет они уже преступники которые перешли украинскую границу с оружием в руках..
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20.03.2022 18:39 Ответить
Да уж лучше несколько месяцев кормить, чем посылать своих бойцов штурмовать их позиции.
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20.03.2022 19:03 Ответить
Зачем сдаваться пусть власть в Минске поменяют и в тыл лапотным ударят.Как румыны в 1944 году поступили и финны.
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20.03.2022 18:15 Ответить
тоді вже не було сумнівів у перемозі однієї зі сторін.
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20.03.2022 18:28 Ответить
В сеть слили секретный чат оккупантов - https://www.youtube.com/watch?v=VJdM9yaGym4
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20.03.2022 18:16 Ответить
не треба у полон, треба запрошувати до супротиву!
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20.03.2022 18:16 Ответить
Нехай переходять на наш бік.
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20.03.2022 18:17 Ответить
***, ще і цих годувати потім....
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20.03.2022 18:17 Ответить
Надо подумать как их можно использовать.
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20.03.2022 18:19 Ответить
Хай краще дома зброю складуть, а ще краще, картопляного таракан в Ростов відправлять. Ато уже одному "легітимному" уже якось в западло самому там бухати
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20.03.2022 18:19 Ответить
Неужели они не увидели судьбу кадыровцев?
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20.03.2022 18:18 Ответить
Вся ніч попереду...невідомо
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20.03.2022 18:18 Ответить
а полон - слабкий аргумент... а от не ганьбити себе і розвернути зброю проти командирів які дають (дадуть) такий злочинний наказ - це ж можливо? чи таки страшно...
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20.03.2022 18:20 Ответить
Звичайно, що їм сцикотно. Білоруси цього не зроблять.
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20.03.2022 18:23 Ответить
Білоруси розуміють, що ми їх всіх вб"ємо і Білорусь залишиться без тих трьох солдат...
20 000 білоруських солдат ми спалимо ще на кордоні! Тоді Мінськ візьме наш спецназ!
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20.03.2022 18:20 Ответить
Чтобы освободить Минск нужно будет оттуда выпихнуть Пуйла.
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22.03.2022 22:36 Ответить
Орки вирішили відпочити на сонечку!
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20.03.2022 18:22 Ответить
Засмагають одічалиє, красівоє.
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20.03.2022 18:24 Ответить
Дуба Ї
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20.03.2022 18:25 Ответить
Задубаї, чи пак Задубіли
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20.03.2022 18:57 Ответить
Ещё одной фотки не хватает , там с другой стороны буса , видно экскаватор вырыл яму и подпись под обеими " Последнее совместное фото!"
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20.03.2022 20:15 Ответить
Шимус ниже выложил
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20.03.2022 20:18 Ответить
ты щас угрожаешь тут украинцам? укопаем вместе с бульбингемскими вояками
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20.03.2022 18:24 Ответить
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20.03.2022 18:28 Ответить
Заблукав, москалику?
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20.03.2022 18:38 Ответить
Херню не мели. Беларусь упадет еще раньше паРаши. И без этого никак. Если в Беларуси начнется кипиш, а он непременно начнется, то Луке будет не до Украины. И это хорошо. А если вояк ********** погонят со своей территории, то просто замечательно.
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20.03.2022 18:53 Ответить
из ********** такие вояки как из меня главнокомандующий Так что у наших бойцов с ними никаких проблем возникнуть не может. К тому же, эти вояки нигде не воевали вообще, а у нас большой опыть.
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20.03.2022 18:22 Ответить
ІзраЇльські ЗМІ пишуть, що білоруських воєнних їх сруськіє братья заставляють відмивати танки від останків
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20.03.2022 18:37 Ответить
Україна вже вбили по кількості орків стільки скільки є в Білорусії солдафонів... + ранених завжди в три рази більше... Так шо хоче бульба немати армії хай йде в Україну, ми попередили !
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20.03.2022 18:23 Ответить
Ще краще, щоб вони не перетинали наш кордон взагалі!
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20.03.2022 18:23 Ответить
https://www.instagram.com/tv/CbPusF2lxwr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
никакого алена агрессор есть агрессор ********* ***** сук
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20.03.2022 18:26 Ответить
плена... каждому бойцу показуйте
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20.03.2022 18:27 Ответить
Берегите себя белорусы не суйтесь в войну с Украиной на стороне **********. Так вам по человечески советуем. Будьте людьми, а не мясом для ***********.
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20.03.2022 18:27 Ответить
Всех и беларусов и кацапов поставить в известность что украинская армия берет в плен только тех кто будет без оружия и не ближе 20 метров от бронетехники. Остальных же уничтожать на месте. Ато слишком хитрожопые, воюют а когда припечет то сдаются в плен и визжат что они не хотели воевать их абманул путен
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20.03.2022 18:28 Ответить
Думаю русские так же поступают. Если судить по видео, то военнопленные украинцы тоже героев из себя не сторят.
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20.03.2022 18:34 Ответить
петиция против ху*ла!!!!
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20.03.2022 18:29 Ответить
Проржал от коммента на кацапском рамблере в теме о зажмуреном под Мариком замкоманующего ЧФ флотом рф: " Ха-ха . Вторая армия говорите в мире?.Первая армия в ахере от того что вторая армия мира просит материальной и военной поддержки от третьей армии, потому что не может справиться с 22-й армии мира и отгребает по полной."

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"
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20.03.2022 18:31 Ответить
Вот бы Молдаване, Грузины, Белорусы вместе снами начали воевать против Мордора. Страны бывшего СССР против страны которой все беды начались..
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20.03.2022 18:32 Ответить
А отказаться переходить украинскую границу не судьба?
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20.03.2022 18:32 Ответить
Пошел в армию, будь готов выполнять приказ. Иначе это не армия, а ХЗ что.
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20.03.2022 18:36 Ответить
ну, нападение, оккупация, контрабанда оружия, техники (без растаможки) это все-таки статья. начало агрессивной войны опять же и т.п. так что "будь добр" или государство работает как надо, или это не армия а толпа бандюков и наемников, что в принципе и так очевидно. ну и всяческие "международные организации" тоже показали себя прямо скажем обычной толпой распильщиков бабла, к сожалению. выводы надо делать.
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20.03.2022 18:49 Ответить
У вас там дійсно не армія , а ХЗ що - прихвостні рашистських фашистів . А мій дід разом з твоїм воював проти німецьких фашистів ... Й що б тобі твій дід оце сказав би , якби міг , що ти оце збираєшся разом з путлерівськими фашистами йти вбивати онуків й правнуків його друга ? Мабуть в гробу перевернувся б ... Дожилася Білорусь ... Видно в ту війну німецьким фашистам таки вдалося винищити майже всіх патріотів Білорусі й лишилися там майже лише ті , хто ладен від страху йти разом з фашистами людей стріляти ... Перетворив ваш Лука при вашій мовчазній згоді вашу Білорусь в ********* мошковських ординців - ви єдине слов'янське плем'я що добровільно лягло під нащадків згвалтованих угрофінських жінок й монголо-татарських ординців .
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20.03.2022 19:11 Ответить
Невзоров : Когда мне понадобилась пара битых танков для съёмок «чистилища» - поехал на танкоремонтный завод. Туда сволакивали обездвиженную и продырявленную технику с полей Чеченской войны. Первый танк, который я присмотрел ничем не был примечателен. Второй стоял задраенный.👇Умельцы с завода вскрыли люки. Внутри - труп, частично обугленный, частично сгнивший. Неизвестный, никем не учтённый и никем не оплаканный русский танкист. Не вписанный в потери, никого не интересовавший.
❗❗❗

@Ue3hjh7qep2E6Fz
В 41-м отцу было 14 лет. Рядом с домом была МТС, на которой ремонтировали танки. Их привозили с боекомплектом и мёртвыми танкистами БК разгружали, если мальчишки раньше не успевали, а танкистов закапывали в ближайшем рве. На месте этого рва сейчас нет ни памятника ни звёздочки.
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20.03.2022 20:17 Ответить
Беларуссы, война то не ваша, вас по принципу империй кинут на смерть, как унтергосударство, вас за людей не держит, по новости с этого же сайта ваших людей грабят в селах, может пора перестать тряпкой о которую вытирают ноги? Или руссню в спину расстрелять или пойти вынести лукаша со дворца. Выбор ваш. Живе Беларусь. Слава Украине.
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20.03.2022 18:38 Ответить
Мені смішно слухати вусатого таракана, який так говорить, якби його бульбяна армія була хто зна якою!
Бульба має смішну армію, малу по кількості і взагалі небоєздатну, орки хоч мають якийсь бойовий досвід, а бульба шо має ?! Глушити в частині бульбовану самогонку то одне, а згоріти від джавеліна і отримати кулю в лоб на кордоні України, чи коли накриють градим наші то інше...

Доречі, ви знаєте, що таке Полісся, Волинь...........................?! Там болота і мало місць де можна пройти колоною, а там де можна ми всьо знаємо і готові вже давно зустріти! Такшо бульба нехай думає, нам вже втрачати нічого, ми воюємо і готові жарити бульбу!
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20.03.2022 18:39 Ответить
Думаю, це вторгнення буде приблизно таким.
Після перетину кордону бульбаші скрутять приставлених до них кацапських офіцерів, передадуть їх нам і складуть всю зброю.
Після цього 70% попросить політичного притулку, а 30% захоче воювати на нашому боці.
Головне зарано їх не накрити, щоб лишилося побільше справної техніки.
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20.03.2022 18:47 Ответить
Ні, ми їх просто всіх спалимо !
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20.03.2022 18:55 Ответить
"Цих ми ще не вбивали"- сказали українці та перезарядили зброю-"Тут ви всі в землю і ляжете!".
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20.03.2022 18:42 Ответить
Південні лікарні Білорусії заповнені орками раненими і вбитими.................. Додамо ще білоруських хвальоних, без бойового досвіду салдафонів.............. Підуть гроби не в Бурятію і Бєлгород, а у Мінськ, Могильов і Вітєбск.......................... Будемо потім білорусок їб....................ати, бо мужикув не лишиться............ Московських баб китайці ублажатимуть...
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20.03.2022 18:43 Ответить
Думаю, если предложить перейти им в добровольный беларусской легион, будет тема поярче, чем просто сдача в плен.
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20.03.2022 18:45 Ответить
У них там у каждого семьи в заложниках получается. Проще перебить лукашистов сразу на месте, быстро.
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20.03.2022 20:45 Ответить
а звідки лукашисти знатимуть хто загинув, хто просто в полоні, а хто вже воює на нашому боці? Хай поки-що не звонять дружинам, хай ті походять у траурі. Інколи слід потерпіти.
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23.03.2022 06:41 Ответить
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20.03.2022 18:49 Ответить
Це все лише слова, кілька сотень дохлих бульбашів дадуть більше ефекту, ніж дипломатичні викрутаси.
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20.03.2022 18:51 Ответить
Якщо булоруси думають, що для них буде легка прогулянка в Україні, то нехай забудуть і попрощаються з рідними своїми!
Це війна!
Я їздив на стрільбище недавно з мужиками, які відпочатку на війні, вони нас вчили і розказували - показували багато цікавинок. Якщо людина, яка дивиться телевізо і думає, що війна це парадна форма і легко........................... Я в шоці був з наших інструкторів, які мають бойовий досвід і як вони злагоджено діють! Це профі !

А шо мають бульбаші, де вони відточували майстерність, в яких боях?! Малювати поребрик перед приїздом бацьки - таракана це не військова справа!!! Білорусі буде кінець, якшо підуть своїми салдафонами в Україну!
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20.03.2022 18:53 Ответить
Ваша правда: кінець буде будь кому, хто припхається на нашу землю зі зброєю. Ці теж не виняток.
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20.03.2022 19:01 Ответить
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20.03.2022 18:58 Ответить
Курва... Воно ще й трансвестит...
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20.03.2022 19:03 Ответить
Если русских вели в темную, то белорусы прекрасно знают что творится в Украине. Думаю отказников должно быть поболее.
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20.03.2022 19:06 Ответить
За освобождение от лукашенки белорусы нас картошкой должны снабжать пять лет, бесплатно.
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20.03.2022 19:10 Ответить
За ракети з їх территорії картоплею розрахуватися?
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20.03.2022 19:16 Ответить
В нас своя є і досить таки офігенна.
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20.03.2022 19:26 Ответить
Якщо здаватись в полон - то тільки з технікою.
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20.03.2022 19:21 Ответить
АРХІВ. Навесні 1943 року в своїй секретному листуванні з Берліном немкцкіе окупанти відзначали, що вони не контролюють на Волині 75% території які були захоплені УПА. Генеральний комісар Волині та Поділля Шене на початку травня 1943 доповідав наверх, що в адміністративних районах Горохів, Любомль, Дубно, Луцьк, Кременець ... і ін. Повністю під контролем УПА і там "панують націоналістичні банди", а "те, що тут відбувається, слід розцінювати як всенародне Український повстання. І УПА в період жорсткої німецької окупації створювала свої величезні партизанські краї контрольовані райони, міста і населені пункти. Однією з найвідоміших "повстанських республік" був великий регіон з центром в місті Колка на Волині, куди навіть за всю окупацію панічно боялися і навіть жодного разу не наважився свого носа сунути гітлерівські окупанти. Також дуже жахливо боялися цього вільного українського краю загарбники які прийшли їм на зміну такі ж окупанти але вже нові криваві кремлівські комуно - фашисти яких також масово нещадно нищила УПА. А тепер що жалюгідні білоруси с кацапами міркують захопити цей славний Бандеровський край? І це навіть не смішно, просто божевільний абсурд кривавих фашистів Луки и )(уйла..
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20.03.2022 19:24 Ответить
Так їх там місяць перегруповували, збирали самих кончених, нормальні відмовились.
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20.03.2022 19:26 Ответить
НЕВІРНО ГОВОРИТИ "ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН", краще пропонувати переходити на нашу сторону співпрацювати і боротися разом з цим режимом двох пердунів.
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20.03.2022 19:28 Ответить
Вангую медаль "за небажання" для бульбойобів від кварталу
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20.03.2022 19:30 Ответить
Белорусы я не пойму чего это россия делает на вашей земле? Почему ***** должно гнать вас на войну против нас? Что мы вам сделали? Поймите что прийдя сюда вы все умрете, а прогнав со своей территории грязного русского вы обретете свободу! Не уже ли не лучше завалить русского солдата чем идти на войну с нами? Подумайте белорусы и присоединяйтесь. А за нами и Молдова и Грузия тоже востану
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20.03.2022 20:16 Ответить
расставьте для них по краям дороги рекламные щиты с телефонаим украинской стороны для сдачи в плен. Чтобы их гарантированно забрали и защитили и чтобы не убили, а вели порядочно как с пленными. Они реально многие хотят в плен, но им страшно что их убьют при попытке сдаться в плен.
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22.03.2022 22:12 Ответить
 
 