Белорусские военные не хотят воевать: Украина предлагает им сдаваться в плен, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина знает, что Беларусь готовится к активным агрессивным действиям против нашего государства, но военные этой страны не хотят выполнять преступные приказы, поэтому им предлагается сдаться в плен.
Об этом замминистра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси использует именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных Белоруси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу рушится миф про непобедимую российскую армию. Они уже начинают осознавать, что на самом деле выполнение такого приказа - совершение военного преступления", - сказала Маляр.
По ее словам, пользуясь разными информационными путями, украинская сторона пытается ответить на их запрос предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен. "Доносим информацию о том, если так произойдет, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра.
По информации представительницы МОУ, в РФ очень большая сейчас проблема с личным составом, поэтому Россия обращается в другие страны за помощью, ищет наемников, потому что собственных ресурсов не хватает. "Не хватает потому, что информация о том, что с ними здесь происходит, что их здесь не ждут с хлебом и солью, а только убивают, уже полностью распространена по всей территории Российской Федерации. Соответственно, люди начинают понемногу отдавать себе отчет. На фоне общей эйфории, которую демонстрировал Путин на днях, когда выступал публично, эйфории поддержки войны в Украине или спецоперации, как они говорят. На самом деле все, у кого есть риск оказаться здесь в качестве военного или их члены семьи, они все очень испуганы и никто не хочет" , – добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Потім бажаючим можна пропонувати приєднатися до визвольних білоруських батальонів.
20 000 білоруських солдат ми спалимо ще на кордоні! Тоді Мінськ візьме наш спецназ!
никакого алена агрессор есть агрессор ********* ***** сук
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@Ue3hjh7qep2E6Fz
В 41-м отцу было 14 лет. Рядом с домом была МТС, на которой ремонтировали танки. Их привозили с боекомплектом и мёртвыми танкистами БК разгружали, если мальчишки раньше не успевали, а танкистов закапывали в ближайшем рве. На месте этого рва сейчас нет ни памятника ни звёздочки.
Бульба має смішну армію, малу по кількості і взагалі небоєздатну, орки хоч мають якийсь бойовий досвід, а бульба шо має ?! Глушити в частині бульбовану самогонку то одне, а згоріти від джавеліна і отримати кулю в лоб на кордоні України, чи коли накриють градим наші то інше...
Доречі, ви знаєте, що таке Полісся, Волинь...........................?! Там болота і мало місць де можна пройти колоною, а там де можна ми всьо знаємо і готові вже давно зустріти! Такшо бульба нехай думає, нам вже втрачати нічого, ми воюємо і готові жарити бульбу!
Після перетину кордону бульбаші скрутять приставлених до них кацапських офіцерів, передадуть їх нам і складуть всю зброю.
Після цього 70% попросить політичного притулку, а 30% захоче воювати на нашому боці.
Головне зарано їх не накрити, щоб лишилося побільше справної техніки.
Це війна!
Я їздив на стрільбище недавно з мужиками, які відпочатку на війні, вони нас вчили і розказували - показували багато цікавинок. Якщо людина, яка дивиться телевізо і думає, що війна це парадна форма і легко........................... Я в шоці був з наших інструкторів, які мають бойовий досвід і як вони злагоджено діють! Це профі !
А шо мають бульбаші, де вони відточували майстерність, в яких боях?! Малювати поребрик перед приїздом бацьки - таракана це не військова справа!!! Білорусі буде кінець, якшо підуть своїми салдафонами в Україну!