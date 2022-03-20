Белорусские военные не хотят воевать: Украина предлагает им сдаваться в плен, - Минобороны

Украина знает, что Беларусь готовится к активным агрессивным действиям против нашего государства, но военные этой страны не хотят выполнять преступные приказы, поэтому им предлагается сдаться в плен.

Об этом замминистра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси использует именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных Белоруси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу рушится миф про непобедимую российскую армию. Они уже начинают осознавать, что на самом деле выполнение такого приказа - совершение военного преступления", - сказала Маляр.

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По ее словам, пользуясь разными информационными путями, украинская сторона пытается ответить на их запрос предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен. "Доносим информацию о том, если так произойдет, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра.

По информации представительницы МОУ, в РФ очень большая сейчас проблема с личным составом, поэтому Россия обращается в другие страны за помощью, ищет наемников, потому что собственных ресурсов не хватает. "Не хватает потому, что информация о том, что с ними здесь происходит, что их здесь не ждут с хлебом и солью, а только убивают, уже полностью распространена по всей территории Российской Федерации. Соответственно, люди начинают понемногу отдавать себе отчет. На фоне общей эйфории, которую демонстрировал Путин на днях, когда выступал публично, эйфории поддержки войны в Украине или спецоперации, как они говорят. На самом деле все, у кого есть риск оказаться здесь в качестве военного или их члены семьи, они все очень испуганы и никто не хочет" , – добавила она.