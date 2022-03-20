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Беженцы из Украины со следующей недели могут работать в Чехии без получения разрешения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Граждане Украины, въехавшие в Чехию после российского вторжения со следующей недели смогут работать на территории страны без специального разрешения.

В понедельник в Чехии начнет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты и виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медицинскому обслуживанию или образованию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в Чехию прибыло 270 000 человек, половина – дети. По словам некоторых губернаторов, количество вновь прибывших составляет уже около 300 тысяч человек. Министерство внутренних дел выдало более 200 тысяч виз.

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Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуются разрешения на работу. По новому закону беженцы из Украины с визой имеют такой же статус, как и иммигранты с видом на жительство. Им не нужно обращаться за разрешением. Они могут искать работу напрямую, им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Беженцы также могут зарегистрироваться как безработные. Затем бюро по трудоустройству предоставит им консультации и при соблюдении условий поддержку и, при необходимости, переподготовку и помощь по трудоустройству.

Бюро труда уже предложило на своем сайте 342 тысяч вакансий. Три четверти были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13350 должностей предназначались для студентов университетов и 23600 должностей для выпускников средних школ. В общей сложности 8800 должностей приходилось на здравоохранение и 2200 на образование.

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Новоприбывшие также смогут получить новую гуманитарную помощь в размере 5000 крон для обеспечения нужд и начала жизни в Чешской Республике. Они имеют право на это в течение месяца, в котором они получили визу.

Закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины должен действовать до конца марта следующего года.
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чехи нам і зброєю допомагають. маленька країна, і теж робить, що може.
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20.03.2022 18:23 Ответить
І в Польщі можуть.
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20.03.2022 18:26 Ответить
помощь всего на месяц? это очень мало а детей куда девать если на работу идти?
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20.03.2022 18:30 Ответить
Сорян, но никакие страны не смогут единовременно принять несколько миллионов беженцев плюс ещё и платить полное содержание. Разрешили работать кем хочешь, раньше получить это разрешение целый головняк был. Детей в сады и школы. Мне кажется, что для безоружных гражданских это намного лучше вариант, чем сидеть под бомбами и по сути мешать нашим военным.
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20.03.2022 18:39 Ответить
на сколько я знаю беженцам оплачивают еду и жилье + медицина а тут написано что в Чехии только разовая выплата а потом на работу - но кто тебя возьмет без языка или будут очень мало платить
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20.03.2022 18:42 Ответить
Насколько я знаю, именно полный "социал" идёт только в самых богатых странах ЕС. А в остальных в лучшем случае поддержат подъёмными тех беженцев, у кого совсем ничего нет и кто совсем не может работать и ничего не делать. Медицина тут ни при чём, беженцам она покрывается везде в ЕС.
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20.03.2022 18:46 Ответить
Всі країни допомагають Україні, а наші люди, працюючи, допоможуть економіці прихистивших їх країн
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20.03.2022 18:37 Ответить
 
 