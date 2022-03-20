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На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала: на замену отправились 46 добровольцев-работников, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаес

Сегодня, 20 марта, в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

За этот день удалось вывезти 64 человека:
• 50 человек сменного персонала ЧАЭС
• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)
• 1 служащий Государственной службы чрезвычайных ситуаций
• 4 "сталкера"

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На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.

Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.
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20.03.2022 18:48 Ответить
З морпехів, сподіваюсь...
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20.03.2022 18:48 Ответить
а не можна для касабів провести екскурсію по станціі і закрити іх всіх в цьому укритті??
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20.03.2022 18:50 Ответить
Теоретично можна, причому, замуровати назавжди ..... тільки спочатку їх треба добряче напоїти, бо зрозуміють, що їх ведуть в реактор.... хоча, мучатися будуть зовсім недовго !!!!!!!!!!!
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20.03.2022 19:08 Ответить
 
 