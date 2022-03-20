На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала: на замену отправились 46 добровольцев-работников, - "Энергоатом"

Сегодня, 20 марта, в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской атомной электростанции и эвакуация лиц, находившихся на территории временно захваченной российскими войсками станции.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

За этот день удалось вывезти 64 человека:

• 50 человек сменного персонала ЧАЭС

• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)

• 1 служащий Государственной службы чрезвычайных ситуаций

• 4 "сталкера"

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На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.

Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.