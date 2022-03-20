Обсуждается вариант отправки Украине турецких С-400 в обмен на снятие санкций с Турции, - США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке по Украине зенитных ракетных систем С-400. Передача вооружения возможна в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.
"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.
Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.
Топ комментарии
+58 Дмитрий Иванов 933bda32
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+44 Bogdan Fayn 5c4327bd
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+42 Перехватчик
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Пожалуйста, подождите...
Кобра - це понти для бидла, будь-який льотчик, у якого вистачить дурості зробити цей кульбіт у бою, буде гарантовано знищений. МіГ-29 навіть у порівнянні з першими Су-27 - повний відстій.
Належна підготовка особового складу є одною з вимог НАТО, яка жорстко контролюється, і звісно, вона набагато краща ніж совкова. Усі військові конфлікти підтвердили перевагу західної філософії над совковою просто ганебним співвідношенням втрат для останньої.
Не знаю звідки ти набрався прокацапської ***** про яку мелеш, але в мене за плечима 25 років в авіації та освіта з авіаційного озброєння і я знаю про що кажу, бо все це вивчав не один рік.
До чого тут ПЗРК (переносний ЗРК) взагалі?
Або ти ідеш і уважно вивчаєш матчасть по темі місяця два, щоб бути на рівні першокурсника ввузу, або не лізь до мене зі своїми тупими вапросамі.
ТТХ кинжалів і справді на 90% - брехня
але у самих кацапів їх небагато..
Але на С-400 треба вчитися, а це займе певний час.
Перенавчання с С-300 на С-300 - це справа декількох днів, а для талановитих людей - годин.
Ну давайте, обсуждайте....)
Я просто фейки ненавиджу
Бідон таки кончений -
Ні, нам не допоміг, а ворогові - так. Вже традиційний американський ніж в спину Україні. Бо платіжне доручення про виплату купонного прибутку за облігаціями зовнішніх позик рф було скероване до іноземного кореспондентського банку ще 15 березня. «Борг погашено!» - рапортував російський мінфін.
Що це за банк такий? Та американський же, Citi-group!
Тільки не подумайте, що це їхня самодіяльність - настільки кричуще порушення санкційних вимог, зокрема, проведення валютних операцій з агресором. Банкірів благословило Держказначейство США, звідти сказали, що «чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів і обслуговуванню суверенного боргу росії в доларах. Щонайменше, до завершення дійсної ліцензії, яке настає в травні цього року».
Іншими словами, орки отримали ще два місяці БЕЗ САНКЦІЙ щодо зовнішнього боргу. Або ж іще 60 з гаком днів на війну з Україною.
Ще один доказ того, що Байден з Путіним домовилися провести "маленьку переможну війну" проти України. Тобто Байден (а також, за деякими даними, канцлер Шольц і президент Макрон) дозволили Путіну напасти на Україну, сподіваючись, що "друга армія світу" переможе Україну за три дні. Але крах Мордору, тобто РФ, - неминучий. Раніше чи пізніше.
«чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів і обслуговуванню суверенного боргу росії в доларах
РАШКА ЗМУШЕНА ПОЗБУВАТИСЬ ВАЛЮТИ.
і це добре.)
Якщо немає, то скажи це Маріуполю.
Але у політичному сенсі - це могло б бути першим кроком Єрдогана у допомозі Україні.
У турків немає жодної власної розробки - усе за допомогою західних союзників (в основному США), при чому без постачань ключових елементів, вони навіть виробляти нічого не зможуть.
Чи фсб рф сране - идинахуй?
Если бы это на самом деле хотели сделать то никто бы не узнал ! Они специально заранее начинают трубить о помощи Украине , потом видят реакцию росии и быстро начинают отказываться от своих слов !