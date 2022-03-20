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Обсуждается вариант отправки Украине турецких С-400 в обмен на снятие санкций с Турции, - США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с-400

Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке по Украине зенитных ракетных систем С-400. Передача вооружения возможна в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.

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"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.

Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Также читайте: Системы ПВО от США будут в Украине в ближайшие дни, - Данилов
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Топ комментарии
+58
Да уж, это был бы троллинг мирового уровня, такого удара ниже пояса рузке пропагандоны не вывезут
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20.03.2022 19:00
+44
Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк" и банк "Дабрабыт" официально отключены от системы SWIFT Эти банки попали под санкции ЕС

По информации BPN, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами "Белагропромбанка".
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20.03.2022 19:00
+42
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20.03.2022 19:01
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Якщо мова про Су-35, то його відміна від Су-27 складається із заміни аналогової авіоніки на цифрову (три МФД замість купи приборів), здатності нести ракету з АРЛГСН Р-77 (боєздатність якої під питанням), та де-яких керованих ракет повітря-земля.
Кобра - це понти для бидла, будь-який льотчик, у якого вистачить дурості зробити цей кульбіт у бою, буде гарантовано знищений. МіГ-29 навіть у порівнянні з першими Су-27 - повний відстій.
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21.03.2022 10:00 Ответить
не проводить натівський пілот стільки ні за штурвалом ,ні на тренажері,він просто здохне,плюс такий наліт це кап ремонт парку літаків раз в 2 роки,не рахючи витрати на обслуговування,не треба в цей ******* вірити,гуглим вартість години польоту самих ходових натівських літаків і видихаєм,гроші ***** яка противна штука))) наприклад єврофайтер і рафаль дорожчі навіть за ф35 по експлуатації,так шо казочки про супер асів нато теж не треба тут тиражувати,так натівські пілоти добре підготовлені,чи всі ? ні,чи одинакова підготовка у всіх членів альянсу? теж ні,той же бундес літав дуже мало і малою кількістю машин,хочеш сказати що румуни на своїх ф16 літають стільки ж як і брити чи хоча б іспанці? ага повірю)))
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20.03.2022 23:27 Ответить
НАТОвські пілоти мають більше годин нальоту з придушення ППО більше, ніж совковий пілот нальоту взагалі. І це лише згідно затверджених програм, а насправді різниця іще більша. У НАТО немає такого поняття як капремонт взагалі. Завдяки просунутим методам діагностики та розвинутому матеріалознавству експлуатація західних літаків набагато дешевша ніж совкових. Перехід Польщі на F-16, не лише підвищив боєздатність, але і зменшив витрати.
Належна підготовка особового складу є одною з вимог НАТО, яка жорстко контролюється, і звісно, вона набагато краща ніж совкова. Усі військові конфлікти підтвердили перевагу західної філософії над совковою просто ганебним співвідношенням втрат для останньої.

Не знаю звідки ти набрався прокацапської ***** про яку мелеш, але в мене за плечима 25 років в авіації та освіта з авіаційного озброєння і я знаю про що кажу, бо все це вивчав не один рік.
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21.03.2022 00:09 Ответить
угу угу,а ще є казки про золотого бичка,якраз тільки ф16 самий дешевий,а от далі пук,ні єврофайтер,ні рафаль не є дешевим,чомусь нема в європі експлуатантів ф15,такі багаті а грошей не вистачило)))та навіть ф18 в одних фінів лишився,так шо не в кассу,******* авіація це дорого,і польща не показник,а якраз противага массовому розпіздяйству в нато,не треба плутати авіацію США в європі з авіацією самих членів НАТО,мабуть дуже ******** рівень мали хорвати на міг21 чи словаки на міг 29 які майже всі не льотні)))
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21.03.2022 00:23 Ответить
все як по СОВКОВІЙ книжечці відтараторив,видно янки просто від ***** шо робити хотіли позабирати свої бази з німеччини ,скільки раз європу їбали що вони як члени нато не витрачають погоджені 2 відсотки ввп на оборону га,і тут ще хтось повірить про супер підготовку всіх і вся,ага моцно вони втопили фрегат на навчаннях,і хоч він не втонув його вирішили списати,бо дюже дорого в ремонт,це про ремонтопридатність складної техніки)))
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21.03.2022 00:28 Ответить
і ще про стандарти нати))) якій же стандарт дозволяє підтримувати один рівень боєготовності як з міг21 так і зф35,як з т55/т72 так і з леклерками і леопардами останньої моделі,з артою типу д30 і арчером?))) тому і прикол нато що НЕ ВСІ МАЮТЬ достатню підготовку,а компенсується це якраз колективом,а не весь цей ******* про матеріалознавство.люба техніка має знос і є відсток відмов,і у натівської техніки він теж не малий,тож про всіх підряд суперменів казочки на канал звізда))) хай москальна труситься від страху перед грознай натай)))
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21.03.2022 00:47 Ответить
середього рівня натівський оператор скоріш за все помре від наших зрк від розриву мозку
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20.03.2022 22:05 Ответить
Так, бо цивілізована людина не зрозуміє, як можна воювати таким металобрухтом
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20.03.2022 22:51 Ответить
ух а шо ж там за такі супер зрк є у нато крім петріот власне? британські пзрк,так вони круті,але це все одно пзрк,саме круте що є європи це астер до 100км ,а далі все одно стандарт 2 та й той корабельний,а так в багатьох країнах все ще стоїть старий добрий хоук,так шо не треба дуже ******* про мотлох самі ж такі юзають,чи може греки від хорошо життя с300 користують?)))
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20.03.2022 23:31 Ответить
SM-2, SM-3 - шукай по ключовому слову Aegis. Дальність до 2500км, і це реальна дальність доведена на випробуваннях, а не як у С-300, заявлено 150км, а в реальності ледве більше 50км.
До чого тут ПЗРК (переносний ЗРК) взагалі?

Або ти ідеш і уважно вивчаєш матчасть по темі місяця два, щоб бути на рівні першокурсника ввузу, або не лізь до мене зі своїми тупими вапросамі.
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21.03.2022 00:19 Ответить
ух ***** собі,а стантарт то уже виходить на см2 см3, і там нема 2500 км в ураженні,3 стандарт практично чисте про і дістає в висоту десь 500-700 км,при дальності до 500)))а 2500км от тільки тої модфікації ще нема на озброєнні,і хєр янки скоро її дадуть комусь))) вона там не дуже весело випробування проходить,так шо поки до 500км і то не у всіх він є
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21.03.2022 00:35 Ответить
і так, якби,цей супер комплекс був у діїї(з 2500 дальністю ураження),ніхто б так не срав кацапського ядерного мотлоху,бо 500 км не дасть збивати ракети здаля)))
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21.03.2022 00:39 Ответить
Ніякої різниці між С-300 та С-400 немає, як і між будь-якою совецькою та російською технікою, окрім того, що вона менш надійна.
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20.03.2022 21:04 Ответить
Менш надійна, менш точна,, більш залізячна....
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21.03.2022 10:09 Ответить
Скоріше з подібною точністю та де-яким зменшенням ваги за рахунок переходу на китайську елементну базу (що і привело до зменшення надійності).
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21.03.2022 11:00 Ответить
Цікаво а нащо це проголошувати? А потім знову ми обісрались як з літаками?
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20.03.2022 19:37 Ответить
Бу-га-га!!!! Рашистские долбо... врали что применили ракету " Кинжал". Сегодня выяснилось что это был не " Кинжал" а модифицированный Искандер прикрепленный к бомбардировщику ( есть такие модификации которые можно также запускать с самолетов). Бл.... "Кинжал" Армата СУ-57- ФРИКИ и рашистская брехня.
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20.03.2022 19:48 Ответить
кинджалів- ОБМАЛЬ..
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20.03.2022 21:04 Ответить
Немає ніяких іскандерів, які можна запустити з літака.
ТТХ кинжалів і справді на 90% - брехня
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20.03.2022 21:09 Ответить
Ну і навіщо це все розголошувати.!??
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20.03.2022 19:54 Ответить
Хотілось би сподіватись... Але навіть якщо то фейк - я просто уявляю як підгорає зараз у кацападлів та їх пропагандонів! Це просто "п'єстня!!!!
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20.03.2022 19:58 Ответить
C-400 - це звичайно супер, але відчуваю росіяни й туркам "віддячать" як мінімум погрозами, а може й війною, і на нас знову в агонії будуть зганяти злість
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20.03.2022 20:07 Ответить
якщо турок пустять назад до програми ф35,які їм дуже потрібні для того ж таки Анадолу і продадут петріоти,то срати вони будут хтіти на русню,буферну зону в сірії вони створили,хрен що їм асад зробе,тим більше з с400 були вже варанти,сша пропунувала їм прдати їх країні не-нато яка їх уже має і тоді можна було б поговорити
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20.03.2022 20:40 Ответить
Ніякого супер там немає - тупе перейменування С-300 у С-400, з невідомими наслідками у надійності через деградацію кацапського ВПК
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20.03.2022 20:51 Ответить
ракети інші.

але у самих кацапів їх небагато..
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20.03.2022 21:03 Ответить
Ті ракети, що інші, не надійшли на озброєння - не вистачає технологій
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20.03.2022 21:10 Ответить
Наслідки - ВІДОМІ.С-300 - савєцька система,випробувана на полі бою. С-400 "доводили до ума" рукожопі косаби,, висновки робіть самі.
Але на С-400 треба вчитися, а це займе певний час.
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21.03.2022 10:21 Ответить
Висновки я зробив задовго, як про С-400 почали писати різний хайп для бидла.
Перенавчання с С-300 на С-300 - це справа декількох днів, а для талановитих людей - годин.
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21.03.2022 10:59 Ответить
Ви працювали на обох комплексах? Скільки навчалися і перенавчалися? Тільки без пафосу, конкретно, в місяцях, днях. Про години - не треба. Дурню обговорювати - не цікаво.
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21.03.2022 11:08 Ответить
Кацапи? Турками? Війну? Після Сирії, Лівії і Карабаху? Не смішіть!
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20.03.2022 20:13 Ответить
Какой-то неизвестный представитель Пентагона чего-то там рассказывал какому-то арабскому агентству.....
Ну давайте, обсуждайте....)
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20.03.2022 20:15 Ответить
Нє любіт мацкаль страшнєнькіх навастєй , ой нє любіть....В Україні калібри з ПЗРК їба...шат, а тут С-400, ПАТРІОТИ, а там, дивись, і Іджиси на есмінцях підгонять. Тоді й побачимо їхню РЕАЛЬНУ ДАЛЬНІСТЬ, чи не ТАК, косабе?
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21.03.2022 10:29 Ответить
Дурень ти, Алекс
Я просто фейки ненавиджу
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21.03.2022 11:49 Ответить
На куй, мразото.
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21.03.2022 22:55 Ответить
Эрдоган уже неоднократно путиным жопу вытирал. Не вижу повода не сделать это еще раз=)
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20.03.2022 20:38 Ответить
Байден підігрує ліліпутіну, разом з Шольцем і Макроном - нажаль це кривава реальність.
Бідон таки кончений -
Ні, нам не допоміг, а ворогові - так. Вже традиційний американський ніж в спину Україні. Бо платіжне доручення про виплату купонного прибутку за облігаціями зовнішніх позик рф було скероване до іноземного кореспондентського банку ще 15 березня. «Борг погашено!» - рапортував російський мінфін.

Що це за банк такий? Та американський же, Citi-group!

Тільки не подумайте, що це їхня самодіяльність - настільки кричуще порушення санкційних вимог, зокрема, проведення валютних операцій з агресором. Банкірів благословило Держказначейство США, звідти сказали, що «чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів і обслуговуванню суверенного боргу росії в доларах. Щонайменше, до завершення дійсної ліцензії, яке настає в травні цього року».

Іншими словами, орки отримали ще два місяці БЕЗ САНКЦІЙ щодо зовнішнього боргу. Або ж іще 60 з гаком днів на війну з Україною.
Ще один доказ того, що Байден з Путіним домовилися провести "маленьку переможну війну" проти України. Тобто Байден (а також, за деякими даними, канцлер Шольц і президент Макрон) дозволили Путіну напасти на Україну, сподіваючись, що "друга армія світу" переможе Україну за три дні. Але крах Мордору, тобто РФ, - неминучий. Раніше чи пізніше.
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20.03.2022 20:40 Ответить
НЕ РОЗГАНЯЙТЕ ЗРАДУ.

«чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів і обслуговуванню суверенного боргу росії в доларах

РАШКА ЗМУШЕНА ПОЗБУВАТИСЬ ВАЛЮТИ.

і це добре.)
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20.03.2022 21:06 Ответить
Головою думай - дефолт паРаши зараз у березні і відстрочка дефолту паРащі до 25 травня завдяки держказначейству США, різниця є ?
Якщо немає, то скажи це Маріуполю.
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20.03.2022 21:10 Ответить
Про зраду говориш ти, а не я, не забувай це, мабуть тому що і думаєш про зраду.
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20.03.2022 21:11 Ответить
валєрчік, на куй це - ТУДИ, за парєбрік.
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21.03.2022 10:31 Ответить
Ось і пензлюй - адресу ти знаєш, як у корабля.
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21.03.2022 23:32 Ответить
Вместо того чтобы уговаривать страны обменять С300-С400 на Патриоты,вместо этого США могли-бы поставить в украину эти Патриоты. А операторами будут граждане Украины-бывшие граждане США получившие Укргражданство по ускоренной процедуре
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20.03.2022 20:43 Ответить
Дивлячись у ретроспективі на усих президентів/уряди України (включаючи теперішніх) я наприклад не бачу жодного, кому Пентагон зі спокійним серцем міг би передати надзвичайно дороге у розробці і виробництві високотехнологічне озброєння, без остороги що воно негайно потрапить до рук потенційного ворога.
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21.03.2022 04:42 Ответить
Не гоните и не делайте из себя и из нас дурачков. Какие прорблемы заложить взрывчатку и в случае возможного захвата ЗРК-просто подорвать его? США и Запад просто СЦИТСЯ от слова Россия. США и ЗАпад могли предотвратить эту войну просто в 15 году заключть прямой военный договор с Киевом и поставить по Украине несколько военных баз-и тогда Парашка-бы никогда не полезна на Украину У США есть куча стран где прямой военный договор и парашка туда никогда не полезет-например Кувейт. США и сейчас может остановить эту войну заключив военный договор с Киевлм и официально ввести войска в Украину вмечте с Петриотами и тд. Когда Эродоган сбил российский военный самолет-он не СЦАЛСЯ Рашки и Рашка утерлась и проглотила. А Запад-он населен гомиками исцикунами и поэтому у Запада нет будущего-скооро его Китай кошмарить будет зная сцикливую сущность Запада. Запад заставил Украину разоружится а конгда на Украину напали-Запад сцится предоставить военную помощ-ПОЗОР!
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21.03.2022 10:15 Ответить
Шах епт. Мат, та ще турецький гамбит бл...!
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20.03.2022 20:45 Ответить
Беручи до уваги, що у Туреччини максимум 2 комплекси, і невідомо що там з ракетою 9М96Е (єдине чим С-400 суттєво відрізняється від С-300) з АРЛГСН, яку кацапи вже разів десять перейменовували, але вона так і не народилася, не така вже це і суттєва подія у військовому плані.
Але у політичному сенсі - це могло б бути першим кроком Єрдогана у допомозі Україні.
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20.03.2022 20:49 Ответить
Думаю с400 не дадуть таки,але у Туреччині якщо не помиляюся вони самі розробили пво середньої дальності ось їх би можна було надати і якщо вони пройдуть випробовували війною то підуть як гарячі пиріжки або як Байрактаври...
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20.03.2022 22:59 Ответить
Вже можна не думати, турки відмовили.
У турків немає жодної власної розробки - усе за допомогою західних союзників (в основному США), при чому без постачань ключових елементів, вони навіть виробляти нічого не зможуть.
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20.03.2022 23:31 Ответить
першым? они нам байрактарок настрогали и пролив закрыли
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20.03.2022 23:35 Ответить
Не чув, щоб турки постачали вам, кацапам БПЛА, але пролив так закрили, для всіх, окрім кораблів, що базуються у Чорному морі.
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21.03.2022 00:11 Ответить
Нельзя обьявлять на весь мир что и какое оружие нам выделяют . Я давно про это думал , это должно быть тайной , секретом .
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20.03.2022 20:52 Ответить
Як не можна? А кроти фсбшні д'Єрмак, демченко, татаров біля президента навіщо тоді???!!!
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21.03.2022 01:08 Ответить
Аллах, храни Эрдогана !
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20.03.2022 21:06 Ответить
Знаєте що, Ердоган може і поставити с-400 до України. Ердоган мужик, на відміну від баб європейських.
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20.03.2022 21:14 Ответить
Цілком можливо!
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20.03.2022 23:37 Ответить
Все буде Україна.
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20.03.2022 21:14 Ответить
ітак рашці піз....................дєц!
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20.03.2022 21:26 Ответить
Звучит красиво, но уже много было таких пустых разговоров
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20.03.2022 22:02 Ответить
я б не радів з цього. Більш аніж впевнений що москалі мають якісь закладки на цьому комплексі і ракети не полетять в їхні літаки або комплекс несподівано загнеться або ще гірше несподівано вибухне !
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20.03.2022 23:04 Ответить
Турция никогда не пойдет на такой обмен, и вообще на какой-либо обмен S-400, который противоречит договорным обязательствам с росией. Турки все делают так чтобы формально нельзя было ни к чему придраться. Они эти системы для того и купили чтобы затянуть росию в типичный византийский клубок интриг. Ну и для того чтобы разрабатывать свои похожие системы. Турки продадут Украине любые системы, даже наступательные, которые другие страны продасть побоятся, но отдавать в дар или менять вот так не будут.
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21.03.2022 00:04 Ответить
Це тобі мам Ердоган сказав?
Чи фсб рф сране - идинахуй?
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21.03.2022 01:07 Ответить
Это сказали все турецкие СМИ приближенные к правительству, реакция в Турции на эти слухи была от "что за чушь??" до "явная провокация". Этот слух конечно хорош для троллинга рашистов, но самим в это верить не надо.
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21.03.2022 01:30 Ответить
а що словацькі с300 вже всьо? злітав один літак зі сремля в словаччину навіть всупереч заборони на польоти і вже словацькі с300 для України всьо...
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21.03.2022 00:09 Ответить
США почали вирішувати питання швидко і по-Чоловічому.... Шкода, що не пару тижнів раніше. Маріуполь був би значно цілішим...
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21.03.2022 00:24 Ответить
Закрите небо без зайвих істерик. Кінець авіабомбардуванням.
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21.03.2022 00:47 Ответить
Мо хочь Туреччина не "засцить" ..... подивимось.
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21.03.2022 01:05 Ответить
Краще 500 ракет томагавк або с штук 50 байрактарів або інших реальних плюшок які могли сбивати ракети і повітряні цілі.Це поки довезуть його можуть знищити .Вся проблема в ракетах які нищать міста
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21.03.2022 03:30 Ответить
Пока что НАТО воюет против росии только с экранов телевизора или страниц газет !
Если бы это на самом деле хотели сделать то никто бы не узнал ! Они специально заранее начинают трубить о помощи Украине , потом видят реакцию росии и быстро начинают отказываться от своих слов !
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21.03.2022 06:59 Ответить
А що ж нам, бідним українцям, робити? Треба добиватись! Гайда Зеленського й Кулебу в Америку, поки ті ще не охололи. Тут, вище, наші хлопці кпинять з приводу якості цього продукту... Нагадаю: не так давно одна з великих країн, симпатиків Пуйлостану, передала нам партію металобрухту (під виглядом ракет), з надією, що вони вибухнуть під нами чи то в дорозі, чи то десь на складах... Та наші доблесну ЗСУвці примудрились навіть із них збивати московські "сучки" !
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21.03.2022 08:05 Ответить
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