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Зеленский выступил перед народом Израиля: Нацисты говорили об "окончательном решении еврейского вопроса", в Кремле теперь говорят об "украинском"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российское вторжение в Украину со Второй мировой войной.

"Я имею право на сравнение нашей истории и вашей, нашей войны на выживание и Второй мировой войны", - сказал он в воскресенье, выступая перед членами парламента, правительства и народа Израиля посредством видеосвязи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский сказал, что "день 24 февраля дважды вошел в историю и оба раза как трагедия - для украинцев, евреев, для Европы, всего мира".

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"24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая партия Германии, партия, унесшая миллионы жизней, уничтожавшая народы. В этот же день 2022 года был отдан преступный приказ о вторжении в Украину", - сказал он.

Зеленский назвал вторжение России в Украину "масштабной и подлой войной, направленной на уничтожение нашего народа – наших детей, наших семей, нашего государства, наших городов, нашей культуры, всего того, что делает украинцев украинцами".

Напомнив о используемом нацистами термине "окончательное решение еврейского вопроса", Зеленский сказал, что в Кремле теперь открыто говорят об "окончательном решении украинского вопроса". "Это прозвучало открыто на совещании в Москве, это приводили официальные сайты", - сказал он, добавив: "Там так и говорят – без войны в Украине мы не смогли бы обеспечить нашу безопасность".
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Топ комментарии
+44
молодец. Все по делу.
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20.03.2022 19:06
+42
Ізраїльтяни , до слова , не дороги сперш будували а армію .
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20.03.2022 19:08
+40
Спічрайтеру Зеленського після війни дадуть або пуліцерівську, або Нобелевську з літератури. А може і те й те. І цілком заслужено й справедливо!
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20.03.2022 19:10
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Здесь Зеленский сказал все правильно. Это очень важное его высказывание.
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20.03.2022 21:16 Ответить
И шо оно ему помогло?
Украинцы для израильтян никто
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20.03.2022 21:39 Ответить
Как это ЗЄ посмел сравнить Холокост с какими-то там убийствами украинцев...
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20.03.2022 21:58 Ответить
Виктор Степаненко Умник , Вы точно знали , что будет полномасштабная война , до конца никто в это не верил , а дороги в принципе ,это хорошо
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20.03.2022 23:13 Ответить
Яша, просто сиди на бутылке молча
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21.03.2022 00:55 Ответить
Все знают что я не был сторонником Зеленского, но никто не идеален и нет у нас другого президента, и пока Зеленский, в целом, хорошо справляется. Сейчас ему никто не позавидует, ему не легко как и всем.

Как бы там ни было, были и страшные ошибки, прошлого уже не вернуть, но сейчас Президент Зеленский молодец, настоящий Лидер Нации!
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21.03.2022 00:51 Ответить
ты думаешь если его вдруг не станет - то Украина прямо в тот же момент рухнет?
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21.03.2022 00:56 Ответить
не рухнет конечно, но Зеленский на своем месте сейчас, должен признать очевидное.
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21.03.2022 01:40 Ответить
Евреї скріплючі зубами збагнули що ВТРАТИЛИ МОНОПОЛІЮ самого постраждалого народу і підгажують Українцям.
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21.03.2022 01:06 Ответить
Это да! Знают про голодоморы, а теперь ещё и денацификация с бомбандировками! Ох кацапы платить будут, реально рабами будут . И возможности свалить нет, весь шарик как на ладони
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21.03.2022 05:08 Ответить
Вони не здаються.
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21.03.2022 06:31 Ответить
Вы хотите монополию на "самий постраждалий нарiд"? Ну тогда попросите у русских несколько концлагерей с крематориями. А вертухаев у вас всегда своих хватало.
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21.03.2022 08:17 Ответить
Вот что ответил бы Израиль, если бы соседняя страна поставила ультиматумом "демилитиризацию" и "денацификацию" Израиля?
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21.03.2022 05:25 Ответить
Израиль на это уже несколько раз ответил: в 1948 (война за независимость), 1956 (синайская война), 1967 (шестидневная война), 1973 (война Судного дня), 1982 (ливансакя война). Это не считая множества локальных операций против арабских террористических группировок, бомбардировки иракского ядерного реактора и т.п. При этом весь мир, включая УССР, резко осуждал израильских сионистов.
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21.03.2022 08:48 Ответить
А що з цього приводу думають самі ізраїльтяни?
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21.03.2022 06:46 Ответить
Такі думаю,що
Зеленський усе правильно сказав.
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21.03.2022 06:57 Ответить
Згоден.
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21.03.2022 07:38 Ответить
Зеленський має рацію!
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21.03.2022 08:55 Ответить
Якої моделі?
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21.03.2022 09:11 Ответить
Мало! Катастрофічно мало! Треба ще 6 разів поговорити ( і ще стільки ж - Кулебі). Бо це ж всесвітня несправедливість: народ, який пережив подвійне пекло (і від гітлера, і від сталіна) не може зрозуміти такого ж пекельного становища українського народу!!! До того ж, народ, для більшої частини якого тисячолітнім прихистком була Україна (з часу знищення Хозарського каганату).
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21.03.2022 07:48 Ответить
Не плутайте народ із владою. Народ Ізраїлю цілком за вас. Те саме стосується таких країн як Туреччина або Грузія, в яких уряди відмовляються підтримати санкції проти Росії.
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21.03.2022 08:59 Ответить
У тому і проблема, що 90% народу все розуміє, і стоїть на боці України! А ось уряд та парламент у нас зараз неадекватні!
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21.03.2022 08:59 Ответить
Я не обмовився: саме наш нерозумний князь, з козацьким оселедцем, маніакальний завойовник, зруйнувавши Хозарію (в 964-966), розселив її мешканців-юдеїв по всіх "градах і весях" України. Вони були тюркомовні, та коли, після Люблінської унії, в Україну ринули дискриміновані євреї з Німеччини та Польщі, то всі змішались, прийняли ідиш (а тепер-іврит, ще й частина з них глумиться з України... Невігласи, ви завдяки їй і врятувались! І знайте, за свідому неправду Всевишній карає !!!).
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21.03.2022 07:57 Ответить
Якщо ми заглибимося в історії взаємин євреїв та українців, то ви дізнаєтеся для себе багато такого, що повністю зруйнує гарну картинку, яка існує у вашій уяві. Якщо хтось знущається з України, хотілося б знати їхні імена. Якщо такі є, то це, без сумніву, покидьки. Соловйова та йому подібних негідників можете пропустити, бо їх усі й так знають.
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21.03.2022 09:09 Ответить
Сегодня из Израиля отправили в Украину четыре бронированные машины скорой помощи и 250 тонн лекарств, теплой одежды, продуктов.
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21.03.2022 08:19 Ответить
Проблема в тому, що 90% народу Ізраїлю все розуміє, і стоїть на боці України! А ось уряд та парламент у нас зараз дуже неадекватні! Бояться, що орки, які зараз господарі в Сирії, не дадуть знищувати бойовиків хезболли, і проіранських міліцій! Хоча, всі чудово розуміють, що ВПС Ізраїлю та ВКС (прибульці ***) у різних лігах! І у Прем'єр-лізі явно не орда!
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21.03.2022 09:07 Ответить
Я не хочу вдаваться в полемику , но считаю , не правильной реакцию Бенета , на выступление Зеленского , и да я только , что проводил опрос в школе ,где я работаю . Так вот, что интересно , коренные израильтяне согласны с Зеленским, а приехавшие из Совка 50на50 поддерживают, Бенета , . Вот такая вот херня получается
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21.03.2022 09:21 Ответить
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