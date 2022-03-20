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Владельцы жилья, бесплатно приютившие переселенцев, получат примерно 450 грн в месяц за каждого для компенсации расходов на коммунальные услуги, - Минрегион

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

комунальні,комуналка,платіжки

Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат примерно 450 грн в месяц за каждого человека для компенсации расходов на коммунальные услуги, сообщают в Министерстве развития громад и территорий.

"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере примерно 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ. 

В частности, люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенных лиц, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эту информацию можно предоставить через вебсайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дия".

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"Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилого фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно больше людей", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев, согласившихся предоставить убежища.

"Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления", - подытожили в ведомстве.
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Топ комментарии
+7
Ті, хто безкоштовно прохистив людей, навіть не будуть подавати заявки на відшкодування, це моя позиція
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20.03.2022 19:17
+3
Государство предложило то что может дать людям которые делятся жильем в трудное время, а человек решает надо ему это или нет. И кстати да, недумал никогда что такое скажу, но какие то жалкие 200 грн могут накормить человека и спасти от смерти.
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20.03.2022 19:34
+2
Прихистив
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20.03.2022 19:17
Комментировать
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Где это видана аренда комнаты за 450 гривень в месяц ?
Тот, кто кого-топриютил, должен ОСВОБОЖДАТЬСЯ от всей коммуналки.
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20.03.2022 19:14 Ответить
А может некоторые дельцы с западной свои апетиты умерят и будут помогать безвозмездно? Война такая штука что в любой дом может прийти.
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20.03.2022 19:28 Ответить
Тогда нечего унижать людей 450 гривнами. Они ничего не решают.
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20.03.2022 19:29 Ответить
Государство предложило то что может дать людям которые делятся жильем в трудное время, а человек решает надо ему это или нет. И кстати да, недумал никогда что такое скажу, но какие то жалкие 200 грн могут накормить человека и спасти от смерти.
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20.03.2022 19:34 Ответить
200 гривен в месяц - это питание на 6 грн. 66 коп. в день.
Пациент может не выжить.
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20.03.2022 19:59 Ответить
Ну логика "патриотов" понятна. Если бы штукой зелени унизили - другое дело, ну собственно как и сдают беженцам сердобольные хозяева.
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20.03.2022 19:46 Ответить
$ 1000 (27000 грн. в месяц) - это как раз та добавка,
которую наши сердобольные чиновники не забыли выписать себе.
И они никого у себя в доме не размещают.
И ещё 3000 грн. - за моральные издержки во время войны -
итого - 30000.
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20.03.2022 20:04 Ответить
А ти сам з якої?
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20.03.2022 19:42 Ответить
Сумской
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20.03.2022 19:45 Ответить
ще й за це подякуй. Тому що за прихисток людей якы постраждали ГРОШІ НЕ БЕРУТЬ.
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20.03.2022 19:32 Ответить
так ви ж уроди скажете стільки довідок зібрати що не захочешь 450 грн
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20.03.2022 19:15 Ответить
Хрен, не захочеш то Бог віддячить !
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20.03.2022 19:35 Ответить
Господь береже дякую йому за це !
прошу щоб всі наші хлопчики повернулися жими...........
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20.03.2022 19:46 Ответить
живими... хвилююсь
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20.03.2022 19:47 Ответить
Ті, хто безкоштовно прохистив людей, навіть не будуть подавати заявки на відшкодування, це моя позиція
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20.03.2022 19:17 Ответить
Прихистив
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20.03.2022 19:17 Ответить
подобається що прихистив.
а уточнити як отримати ті 450 грн не завадить
не задля наживи, Боже збав
просто щоб знати, чи є зміни і якщо нема - кому ввічливо натякнути, що кількість довідок=вимога про прививку прихищених від ковіду= вимога про ХЄЗ, несудимість прихищених - зайва))
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20.03.2022 19:25 Ответить
Я ненавижу трёх цветное их зло,
Огонь в аду таким е спектром дышит...
Россия, как тебе не повезло,
Что съехала ты вместе с чёртом крышей!
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20.03.2022 19:18 Ответить
щоб вона провалилась в тартари-звідки касаби викачали нафту і газ!! до самого дна ! і загорілась!!
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20.03.2022 19:20 Ответить
450 это даже за воду оплатить нынче не хватит, спасибо, ну да
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20.03.2022 21:36 Ответить
 
 