РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российскими пропагандистами была начата подготовка населения РФ к длительной войне.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.
"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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@Danko007
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8 ч
Специально для москалей. Это сахар. Во «взятом за 2 дня Киеве». Без ограничений. Ноль ажиотажа.
Добре, хоч на Марсі життя немає....
Во веки не утихнет мести пламя,
Огнём вас Вечным отпрыски найдут,
За то, что не спасли Победы Знамя!
Вони їх бояться, як вогню, - турки добряче Байрактарами відмандячили в Лівії цих вояк Халіфи Хафтара.
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Щойно збита російська ракета на Вінничині,на фото видно виробника електронної начинки "Александер Электрик" власник фірми Александр Гончаров
([email protected]) ,яка крім москви має офіс у Празі та заробляє там валюту знаходиться за адресою: Štěrboholská 1307/44 10200 Prague 10 - Hostivař Czech Republic номер телефону:777915558
***** .отчаянно пытается втянуть нато на территории Украины .чтобы оправдать войну перед своими лаптями. Вот и НАТО может поработать над Ливией .не наземную операцию .хотя может на это и расчет .возможно ху*ло завез туда ПВО.
Украинцы могут вступить в третью фазу психологического опустошения, характеризующуюся апатией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 20 марта.
"Хочу предупредить: скоро самые главные ваши кумиры - Ким, Арестович - уже не будут вызывать никакого эффекта. Народ поделится - тех, кто будет стоять ровно и идти к победе, будет меньше, чем тех, кто сломается", - резюмировал Арестович.
... помню его ещё с 2014 с его "теорией" "теплого океана " ...
теж ховати будемо у свинячих шкірах
та фото відправляти у Лівію