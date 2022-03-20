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Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Количество белорусов, не поддерживающих участие РБ в войне против Украины, возросло до 97%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования Григория Астапени, проведенного 11 марта.

Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале – всего 3% граждан за войну в Украине.

По данным предварительного опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие СБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".

Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование 01
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Топ комментарии
+55
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20.03.2022 19:40
+34
Напевне надивились вже на трупи і на безногих орків у госпіталях Мозира і Гомеля................
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20.03.2022 19:39
+34
Aspandiyar


@AspandiyarS

·
8 ч



Все путинские достижения в одном фото

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20.03.2022 19:39
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думаю, що треба було зняти черевики. обов'язково. Хто їх, рабів питає? Ззаду встануть кадирівці і батогами поженуть це стадо на убой.
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20.03.2022 22:29 Ответить
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