Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Количество белорусов, не поддерживающих участие РБ в войне против Украины, возросло до 97%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования Григория Астапени, проведенного 11 марта.
Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале – всего 3% граждан за войну в Украине.
По данным предварительного опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие СБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".
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Kozak Slovak
показать весь комментарий20.03.2022 22:29 Ответить Мне нравится 0
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@AspandiyarS
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