Количество белорусов, которые не поддерживают участие в войне против Украины, возросло до 97%, - исследование

Количество белорусов, не поддерживающих участие РБ в войне против Украины, возросло до 97%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования Григория Астапени, проведенного 11 марта.

Исследователь сообщил о предварительных результатах в своем телеграм-канале – всего 3% граждан за войну в Украине.

По данным предварительного опроса, проведенного с 20 января по 8 февраля, 13% белорусов были за участие СБ в войне в Украине. Исследование проводила компания "Chatham house".