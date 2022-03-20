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расстрел (414) Чернигов (792)

Оккупанты расстреляли автомобиль, который развозил людям воду в Чернигове - два человека погибли, двое - ранены. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли грузовую машину, которая развозила людям воду. Есть погибшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.

"В Чернигове рашисты обстреляли бус, развозивший воду людям. Есть погибшие", - сообщил журналист.

Суспільне опубликовало комментарий очевидца происшествия, попросившего не называть его имени.

Очевидец отметил: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.

Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.

Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно.

Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину. Он подчеркнул, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.

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Оккупанты расстреляли автомобиль, который развозил людям воду в Чернигове - два человека погибли, двое - ранены 01
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Топ комментарии
+26
уйобки
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20.03.2022 19:44
+24
твари...
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20.03.2022 19:46
+13
Ненависть- единственный ветер, дующий на восток моей Родины! Рву напрочь даже родственные связи с территорией сатаны
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20.03.2022 19:48
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уйобки
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20.03.2022 19:44 Ответить
твари...
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20.03.2022 19:46 Ответить
Ненависть- единственный ветер, дующий на восток моей Родины! Рву напрочь даже родственные связи с территорией сатаны
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20.03.2022 19:48 Ответить
Звісно є загиблі. Бо ж все лобове скло прошите.
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20.03.2022 19:48 Ответить
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20.03.2022 19:48 Ответить
от сволочі, ссуки. сподіваюсь, завтра наші розстріляють їх усіх там навколо Чернігова.
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20.03.2022 19:49 Ответить
Суки, як я вас ненавиджу!
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20.03.2022 19:52 Ответить
нелюди, просто -мразь прямоходящая, ошибка эволюции.
людоеды .
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20.03.2022 19:52 Ответить
никаких известий про Мариуполь, это плохо и очень плохо...
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20.03.2022 19:55 Ответить
Дика орда і скажені тварюки прийшли на нашу землю , тому потрібно їх
знищувати , як людську непотріб 😠
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20.03.2022 19:55 Ответить
У Чернігові є українська поліція?
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20.03.2022 19:57 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:30 Ответить
На том свете будете воды просить
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20.03.2022 20:31 Ответить
Родненький Чернигов, только держись!
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20.03.2022 20:57 Ответить
 
 