Оккупанты расстреляли автомобиль, который развозил людям воду в Чернигове - два человека погибли, двое - ранены. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли грузовую машину, которая развозила людям воду. Есть погибшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.
"В Чернигове рашисты обстреляли бус, развозивший воду людям. Есть погибшие", - сообщил журналист.
Суспільне опубликовало комментарий очевидца происшествия, попросившего не называть его имени.
Очевидец отметил: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.
Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.
Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно.
Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину. Он подчеркнул, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.
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людоеды .
знищувати , як людську непотріб 😠