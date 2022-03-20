Оккупанты расстреляли автомобиль, который развозил людям воду в Чернигове - два человека погибли, двое - ранены. ФОТО

Военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли грузовую машину, которая развозила людям воду. Есть погибшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в телеграм-канале.

"В Чернигове рашисты обстреляли бус, развозивший воду людям. Есть погибшие", - сообщил журналист.

Суспільне опубликовало комментарий очевидца происшествия, попросившего не называть его имени.

Очевидец отметил: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.

Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.

Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно.

Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину. Он подчеркнул, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты бьют по гражданским объектам на Черниговщине, - Чаус. ВИДЕО