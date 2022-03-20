РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4620 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
20 281 19
смерть (9034) потери (3857) тероборона (291)

В боях за Харьков погиб доцент Харьковского университета Безуглый, спасая побратимов из теробороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безуглий

От рук оккупантов погиб преподаватель Харьковского университета, защищавший собственный город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Харьковского нацуниверситета имени В. Н. Каразина.

Также читайте: В результате вооруженной агрессии РФ погибли 115 детей, более 140 ранены

Речь идет о Герое Александре Безуглом. Отмечается, что он являлся доцентом на одном из факультетов вуза, но с началом наступления России присоединился к теробороне.

Александр Безуглый был преподавателем на кафедре регионального управления и местного самоуправления. Он защищал родной Харьков от нашествия войск России. Кроме того, преподаватель организовывал территориальную оборону в Харьковской области.

"Грустно. Мучительная потеря. Ее сейчас трудно понять. Он был Человеком с большой буквы, молодым и полным сил и энергии, образцом преподавательской деятельности и активным общественным деятелем", - говорится на сайте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове простились со спасателем, погибшим в результате вражеских обстрелов во время тушения пожара на рынке "Барабашово"

Сообщается, что погиб украинский воин еще 2 марта, когда по одному из штабов теробороны Харькова был нанесен ракетный удар. Он выводил из-под обстрелов побратимов, но сам выбраться не успел.

"Я до последнего момента надеялся, что он жив. Мы постоянно были в поиске. Каждые сутки, час, минутку. Однако несколько дней назад при разборе завалов обнаружили его тело", - написал товарищ Александра.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
В нас воюють найкращі, а в них - найгірші, самі отброси.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:01
+43
читаю і безсило опускаються руки..
вже не можу вигадати нових прокльонів цім Богом проклятим гадам..
я його не знав
покійся з миром.. вічна память тобі наш Герой!!
показать весь комментарий
20.03.2022 20:03
+38
А там інших немає просто, одні покидьки. Геном свинособачої орди апріорі навіть перед якимось розумом.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас воюють найкращі, а в них - найгірші, самі отброси.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:01 Ответить
А там інших немає просто, одні покидьки. Геном свинособачої орди апріорі навіть перед якимось розумом.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:04 Ответить
Так, в мене сльози на очах. Україна віддає кращих синів та дочок. А россія просто відправляє на переробку своє біосміття...
Але втримаємося. Будемо вкладати душу та натхнення в кожну наступну дитину... Все буде Україна!!!
показать весь комментарий
20.03.2022 20:13 Ответить
читаю і безсило опускаються руки..
вже не можу вигадати нових прокльонів цім Богом проклятим гадам..
я його не знав
покійся з миром.. вічна память тобі наш Герой!!
показать весь комментарий
20.03.2022 20:03 Ответить
Прикро за кожного втраченого бійця.
Це все Великі Українці.
Царство Небесне.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:03 Ответить
> викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування.

это реально очень тяжелая утрата для Украины. Обидно, что у нас погибают лучшие, а с той стороны - тупое пушечное мясо без образования.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:04 Ответить
война забирает лучших. Вечная тебе память, Герой Украины
показать весь комментарий
20.03.2022 20:05 Ответить
Хтось зупине божевільного недомірка?
показать весь комментарий
20.03.2022 20:05 Ответить
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
показать весь комментарий
20.03.2022 20:06 Ответить
я Саню знал лично. Не верится...
показать весь комментарий
20.03.2022 20:11 Ответить
вічна пам'ять йому
показать весь комментарий
20.03.2022 20:22 Ответить
Герої не вмирають!Нічого, настане світлий день, коли кожний з цих виродків, що прийшли воювати та вбивати наших героїв, жінок, дітей, відповість за все, відповість по повній.... Цих потвор повинно знищувати, знищувати всіх, без будь-якого жалю. Тяжка ціна перемоги, на превеликий жаль, не одна та не дві Небесні Сотні, починаючи з Майдану. Але ми обов'язково переможемо, бо іншого вибору в нас просто немає! Вічна пам'ять полеглим героям! Слава Україні!
показать весь комментарий
20.03.2022 20:17 Ответить
Треба путіна вбити. Краще вбити одну людину, ніж через неї починати 3-тю світову, і щоб гинули сотні тисяч людей.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:27 Ответить
СПАСИБО ЖИЗНИ. ,ЧТО БЫЛ ТАКОЙ ГЕРОЙ!Который любил людей и смог отдать свою жизнь за друга ..Память о нем останется навсегда в сердцах людей,которые были с ним рядом и просто его знали..ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
показать весь комментарий
20.03.2022 20:34 Ответить
Світла пам'ять світлій людині.
показать весь комментарий
20.03.2022 20:42 Ответить
Вечная Память
показать весь комментарий
20.03.2022 21:34 Ответить
Мы, пока живы, должны помнить каждого Героя отдавшего жизнь за свободу каждого гражданина нашей страны с гордым названием Украина!
показать весь комментарий
21.03.2022 04:50 Ответить
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ Ї ВСЬОМУ ЇХ РОДУ!
показать весь комментарий
21.03.2022 04:52 Ответить
 
 