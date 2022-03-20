Российскую соцсеть "Вконтакте" взломали и там размещают правдивую информацию о войне в Украине

Официальную группу ВКонтакте взломали и сделали рассылку с информацией о войне России с Украиной, в частности о потерях российской армии и бомбардировках армией РФ гражданской инфраструктуры Украины.

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передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.