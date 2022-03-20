Российскую соцсеть "Вконтакте" взломали и там размещают правдивую информацию о войне в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальную группу ВКонтакте взломали и сделали рассылку с информацией о войне России с Украиной, в частности о потерях российской армии и бомбардировках армией РФ гражданской инфраструктуры Украины.
Как
передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
Топ комментарии
+96 Гыг с Вами
показать весь комментарий20.03.2022 20:53
+64 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий20.03.2022 20:54
+60 Ksenia VB
показать весь комментарий20.03.2022 20:52
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Пожалуйста, подождите...
Але все ж нам приємно.
на підтримку....Фуйла
дуже"добрі"мацкалі
Але наших кілька пішло =підтримати=.
І на українському пікеті 1 чи 2 москалі палили свої паспорти.
На мене це не діє.
Я проглядаю їхні ресурси там, де є коменти, і бачу їхнє ставлення до =спєц.апєрації= і до їхнього х**ла.
Тих, хто щось розуміє і проти - точно менше 1%.
Хто тепер втікає будь-куди, то тільки через те, що не хочуть втрачати звичний комфорт.
Вони уможливили, що їхній окурок став диктатором і загрозою всьому світу.
Як і білоруси.
І там, і там сидять на троні більше 20 років, остаточно звихнулися від необмеженої влади.
А стадо рабів на обох територіях, мовчить і далі.
В Праге вышло 80.000
В моём городе - не знаю. Сам - выходил. Потом ушёл в волонтёрку - там от меня со знанием языков пользы больше.
Впрочем, я долгие годы боролся за то, чтобы избавиться от клейма гражданина рф.
Что до хорошей россии...
Отец рассказывал мне, как в 1989 году инженеры сидели в курилке, обсуждая вывод "ограниченного контингента" по "мосту дружбы". Один сказал: "Мы не учли фактор ислама!". На что отец ответил: "Кто 'мы'? Тебя разве кто-то спрашивал?"
В подавляющем большинстве россия будет такой, какой ей скажет телевизор. И в курилке будет жаловаться на судьбу.
https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos
https://www.youtube.com/watch?v=p8HZF3G5I8A
- Та все просто, онучку: і в того, і в другого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
Победят его и в войне!
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. . . это украинская артистка тролит *** ков из страны Тундра, которые сегодня типа УЖЕ ХОТЯТ МИРА - путем нашей сдачи в плен
Слава Захисникам України !!