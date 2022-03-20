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ВСУ на Донбассе уничтожили около 170 оккупантов, 12 танков, 9 БМП и 3 автомобиля врага, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,оос

Украинские защитники в Донбассе ликвидировали около 170 российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Военнослужащие Объединенных нанесли урон российским оккупантам.

Украинские защитники уничтожили:

- 12 танков;
- 9 БМП;
- 3 автомобиля", - говорится в сообщении

Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

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Топ комментарии
+44
смерть фашистським окупантам
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20.03.2022 21:00
+28
Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
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20.03.2022 21:02
+25
То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
Женіть чортів у пекло!
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20.03.2022 21:02
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20.03.2022 20:59 Ответить
смерть фашистським окупантам
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20.03.2022 21:00 Ответить
ФРашистським!
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20.03.2022 21:04 Ответить
і це все за сьогодні? нескучно там було... особливо для рашистів.
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20.03.2022 21:02 Ответить
То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
Женіть чортів у пекло!
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20.03.2022 21:02 Ответить
Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
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20.03.2022 21:02 Ответить
Ви круті, дуже радий, що вам вдається їх знищувати пачками. Мабуть кожна смерть окупанта, то як свято і суцільне задоволення, якщо всі свої живі.
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20.03.2022 21:03 Ответить
КРАСІВОЄ
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20.03.2022 21:03 Ответить
Мне одному кажется, что скоро НАТО будет проситься о вступлении в ВСУ?...
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20.03.2022 21:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S_rzLlZJG3U



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20 березня: ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ З ФРОНТУ від пресофіцера 206-го батальйона тероборони СЕІТАБЛАЄВА...
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20.03.2022 21:06 Ответить
в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 Джерело: https://censor.net/ua/n3327151
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Надеюсь, мрази которые управляли им умерли в муках
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20.03.2022 21:06 Ответить
Ну, как говорицца - "МОЖИМ ПАФТАРИТЬ!!11"
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20.03.2022 21:11 Ответить
Сподіваюсь, стропи не підкачали.
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20.03.2022 21:20 Ответить
Лiтак - соточка? Чи ще нi?
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20.03.2022 21:07 Ответить
літак - соточка, екіпаж - двухсоточка?
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20.03.2022 21:18 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Нації!!! смерть московитам!!! перемога не за горами!
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20.03.2022 21:09 Ответить
Слава нашим ГЕРОЯМ !
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20.03.2022 21:11 Ответить
чудово.
ось іще всім відео рекомендую, на ніч дуже прекрасно

https://youtu.be/rBYUI9YPpsQ
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20.03.2022 21:16 Ответить
Obaldetj.
Otkryvaju jutub, a na ekrane nadpisj DARBŠTUOLIAI.
Neuželi na LT pereveli mgnovenno podumal. I srazu ulybnulo nazvanie.
No net, - ce reklama. Zato kakaja, - Darbštuoliai = робітники.
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21.03.2022 02:46 Ответить
трудівники
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21.03.2022 02:49 Ответить
Це прекрасні новини,але допоможіть Маріуполю нарешті.Чи його подарували кацапам?Як бі наші там не крошили ворога,їм потрібна допомога і терміново вже.
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20.03.2022 21:17 Ответить
Бажаю одне - щоби кацапо-рашисти всі горіли в пеклі страждань!
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20.03.2022 21:23 Ответить
Добре дАли наші хлопці просратися оркам на Донбасі

аж душу гріє 🙁
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20.03.2022 21:31 Ответить
Собаки з Чорнобаївки
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20.03.2022 21:37 Ответить
😂😂😂
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20.03.2022 21:44 Ответить
Кляті кацапи навіть з песиків знущаються. Не можна так перегодовувати тварин. Вони за все своє життя не бачили стільки м'яса та кісток. А ще дуже цікаво побачити як виглядають ворони в Чорнобаївці. Мабуть вони вже й літати неспроможн
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20.03.2022 21:44 Ответить
Як я дємбєльнувся з корабля... Потім ті що свєрхсрочніки слали фоткі.. У кубріку курять... Капець. думаю їхньому флоту без українця... А воно не тільки флоту... Геть усьму....
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09.04.2022 08:49 Ответить
 
 