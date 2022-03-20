Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Власти Российской Федерации в будущем будут говорить своим солдатам, что не посылали их на войну в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сделав сообщение на русском языке.
"Впервые обращусь к российским солдатам на понятном для них языке. Российский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие несколько десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал Стефанчук в воскресенье в фейсбуке.
Топ комментарии
+6 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий20.03.2022 21:09
+6 Лилия Стацкая
показать весь комментарий20.03.2022 21:14
+3 константен
показать весь комментарий20.03.2022 21:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-----------------------------------
Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
Там не має людей ,там скупчення зомби.
можна подумати, вони вас послухаються
а тим часом наші все просять, то те, то се, а зеслуги нічим нікому не допомагають
Навіть пропіаритися не дебільно не може. Біда що таке ейп у парламенті не виняток а скоріше норма.