Власти РФ вам скажут, что в Украину вас не посылали: Стефанчук – российским солдатам

Власти Российской Федерации в будущем будут говорить своим солдатам, что не посылали их на войну в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сделав сообщение на русском языке.

Читайте: Рада попросила представителей ЕС ускорить заключение по евроинтеграции Украины, - Стефанчук

"Впервые обращусь к российским солдатам на понятном для них языке. Российский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие несколько десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", – написал Стефанчук в воскресенье в фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне "приглашают" подписать контракт на службу по квитанциям за коммуналку, - ЦПИ. ФОТО