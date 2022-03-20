РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4743 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
18 104 17
магазин (186) Сильпо (1)

Сеть "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, Житомирской и Черниговской областях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сільпо

С 21 марта 2022 года сеть супермаркетов "Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Киеве и области, в Житомирской и Черниговской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила прессслужба Fozzy Group в комментарии ЭП.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

В то же время на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов, добавили в пресс-службе. Актуальный список работающих супермаркетов можно найти по ссылке.

Временно не будут работать следующие магазины:

КИЕВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8-А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западинская, 15-А

Коновальца, 26-А

Магнитогорская, 1-А

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10-А

Минский пр-т, 4-А

Оболонский пр-т, 1-Б

Оболонский пр-т, 36-Б

Оленевская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (зачинений з 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренко, 17

Срибнокильская, 3-Г

Чоколевский б-р, 8

Шептицкого, 4-А

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОРИСПОЛЬ Киевский шлях, 67

БРОВАРЫ Киевская, 156

ВАСИЛЬКОВ Грушевского, 19

ВИТА-ПОШТОВА Звенигородская, 200-Д

СЛАВУТИЧ Привокзальная, 5

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Киевская, 1/102

СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА Небесной Сотни пр-т, 24/83

ФАСТОВ Соборная, 42

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛИН Грушевского, 43

ЧЕРНИГОВ И ОБЛАСТЬ

ЧЕРНИГОВ Защитников, 9

ОСТЕР Хмельницкого, 54
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
завали їх товаром - будуть працювати .
Чи мають бути обов"язково відкриті , навіть з напівпустими полицями - і то заповненими малоходовим товаром ?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:33
+3
Але магазин-калька з московської (в магазині товар) . Крамниця-
в крамниці крам. І ніяке воно не застаріле. Ми дуже древня-давня нація що теж застаріла ?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:12
+3
Крам-це все чим торгують.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Моє і далі працює, чудово.
показать весь комментарий
20.03.2022 21:54 Ответить
От не розумію: чому "магазин", а не "крамниця"? Всюди так чомусь... Може я якийсь "неправильний"?
показать весь комментарий
20.03.2022 21:59 Ответить
Скажи дякую, що не "лавка"
показать весь комментарий
20.03.2022 22:01 Ответить
Добре що не склеп як в поляків! Жартую!
показать весь комментарий
21.03.2022 05:22 Ответить
А чого? На Галичині і сьогодні по всіх селах - "склепи"
показать весь комментарий
21.03.2022 05:39 Ответить
Це застаріле та маловживане слово.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:01 Ответить
Але магазин-калька з московської (в магазині товар) . Крамниця-
в крамниці крам. І ніяке воно не застаріле. Ми дуже древня-давня нація що теж застаріла ?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:12 Ответить
А з якого хера магазин- москальске слово?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:14 Ответить
Красно Вам дякую, пані, за розтлумачення.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:50 Ответить
Може тому що крам це не продукти?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:03 Ответить
Крам-це все чим торгують.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:14 Ответить
Крам це товар фабричного виробництва.
показать весь комментарий
21.03.2022 09:43 Ответить
Це взагалі супермаркет.
показать весь комментарий
20.03.2022 22:04 Ответить
Хм...коли всіх просять працювати, ці все закривають...
показать весь комментарий
20.03.2022 22:24 Ответить
завали їх товаром - будуть працювати .
Чи мають бути обов"язково відкриті , навіть з напівпустими полицями - і то заповненими малоходовим товаром ?
показать весь комментарий
20.03.2022 22:33 Ответить
fozzy group та їх сране сільпо, це окрема, та довга тема. Хто взагалі не в курсі, той тут тявкає в її підтримку, шо "маладци". Прям "благодєтєлі" які три роки працівникам не те що НЕ піднімали зарплати, ще й зменшили, а купу нових магазинів відкрили, і це тільки вишенька на торті з гівна під назвою сільпо...
показать весь комментарий
21.03.2022 02:12 Ответить
Хто хто, а сільпо собі в збиток працювати не буде, їм начхати на гуманітарну ситуацію. Підозрюю, що половина із зазначених магазинів не відкриються.
показать весь комментарий
21.03.2022 02:22 Ответить
 
 